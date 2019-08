Psychic Force may score an encore

Psychic Force, who is in fine fettle, may score an encore in the Karnataka Mile Championship Cup (1,600m), the feature event of the races to be held here on Friday (Aug 2).

False rails (width about 8.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. TRACK LIGHTNING STAKES (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-30 p.m.: 1. Desert Combat (5) M. Naveen 56, 2. Flamboyant (1) Mark 56, 3. Jan Zizka (3) Sandesh 56, 4. Sun Splash (6) Vinod Shinde 56, 5. Bostonia (4) Trevor 54.5, 6. Palm Reader (7) Suraj 54.5, 7. Silver Swift (8) Zervan 54.5 and 8. Sky Moon (2) Jagadeesh 54.5.

1. JAN ZIZKA, 2. PALM READER, 3. SILVER SWIFT

2. BOLD GESTURE PLATE (1,100m), rated 00 to 20, 3-00: 1. Himachali (8) Trevor 60, 2. Admirable (1) Irvan 59.5, 3. Firing Line (7) M. Naveen 59.5, 4. Aerospeed (2) Md. Akram 57.5, 5. Hunters Moon (3) Sai Vamshi 57, 6. Kruger Park (6) S. Shareef 55.5, 7. Odyssey (5) M. Kumar 55.5 and 8. Shining Star (4) R. Anand 53.5.

1. HIMACHALI, 2. ADMIRABLE, 3. AEROSPEED

3. TREASURE GIRL PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 3-30: 1. Touch Your Destiny (7) Chetan G 60, 2. Charmaine (2) Trevor 59, 3. Hidden Soldier (4) K. Raghu 58.5, 4. Stars In His Eyes (11) R. Manjunath 58, 5. Fictioneer (1) Antony 56.5, 6. Flicka (12) Ashok Kumar 56.5, 7. Simply Magical (9) Suraj 56.5, 8. Grecian Light (5) S. Shareef 54, 9. Turf Spirit (6) A. Merchant 53.5, 10. Tiger Returns (10) R. Manish 53, 11. Naayaab (8) T.S. Jodha 52.5 and 12. Prime Star (3) Dhebe 50.

1. TIGER RETURNS, 2. SIMPLY MAGICAL, 3. CHARMAINE

4. KARNATAKA MILE CHAMPIONSHIP CUP (1,600m), 4-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. Psychic Force (4) Zervan 60, 2. Automatic (2) Suraj 54.5, 3. Big Sur (3) Sandesh 54.5 and 4. Sakura (1) Akshay K 52.5.

1. PSYCHIC FORCE, 2. BIG SUR

5. JAYANT SHAH MEMORIAL TROPHY (1,800m), rated 45 to 65, 4-30: 1. Angelino (1) Trevor 60, 2. Lycurgus (3) S. Shareef 58, 3. Cosmos (2) Zervan 57, 4. Play Safe (5) Darshan 56, 5. Here And Now (6) Arshad 55 and 6. Kirkwood (4) Dhebe 52.5.

1. HERE AND NOW, 2. ANGELINO

6. SOUTHERN REGENT PLATE (1,400m), rated 30 to 50, 5-00: 1. Akita Pro (3) S. Shareef 60, 2. Orenda (1) Chetan G 59, 3. Winall (8) Antony 57.5, 4. Renegade (5) Zervan 57, 5. Cuban (7) Trevor 56, 6. Exclusive Mandate (2) A. Imran 56, 7. Reference (4) Arshad 54 and 8. Shivalik Kiss (6) Vinod Shinde 54.

1. RENEGADE, 2. EXCLUSIVE MANDATE, 3. WINALL

7. EPSOM PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 5-30: 1. No Opinion (6) K. Raghu 60, 2. Kudla Punch (1) Sai Vamshi 59, 3. Silent Guardian (2) Chetan G 59, 4. Papadokia (4) Sai Kiran 58.5, 5. Slovenia (8) Dhebe 56, 6. Sir Piggot (3) Zervan 54.5, 7. Eco Friendly (7) Irvan 53.5 and 8. Red Indian (5) Nazerul 52.5.

1. SILENT GUARDIAN, 2. SLOVENIA, 3. NO OPINION

Day’s best: PSYCHIC FORCE

Double: JAN ZIZKA-HERE AND NOW

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.