Princess Annabel claims main event

Princess Annabel ridden by Bhawani Singh won the August Handicap, the feature event of Saturday’s (Aug.3) races here. The winner is owned by M/s. Gaurav Sethi, Abhimanyu J.Thackersey, Mrs. Shubha Gaurav Sethi, Ms Kannika D.Kochhar & Mr. Chirag Pittie. Altamash A. Ahmed trains the winner.

1. STRATEGIC MOVE PLATE (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46: ADELE (P.Dhebe) 1, Xoxo (Parmar) 2, Brave (Kaviraj) 3 and Royston Rock (Kuldeep) 4. Hd, 3/4, Nk. 58.69s. ₹ 41 (w), 14, 40 and 26 (p). SHP: 102, FP: 475, Q: 450, Tanala: 3,366 and 2,164. Favorutie: Alpine Express. Owners: Ms. Nazak Chenoy & Ms Zinia Lawyer. Trainer: Nazak Chenoy.

2. A J WADIA PLATE DIV.II (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30: RED FIRE (P. Vinod) 1, Lilibeth (Raghuveer) 2, Panaraea (Bhawani) 3 and Sixth Emperor (Kuldeep) 4. Snk, 1, Sh. 1m 13.15s. ₹114 (w), 21, 32 and 29 (p). SHP: 72, FP: 1,647, Q: 560, Tanala: 14,431 and 3,092. Favourite: Actionable. Owners: M/s Sanjay K. Srivastava & Dallas Todywalla. Trainer: Dallas Todywalla.

3. J E HUGHES TROPHY (1,400m), Cl. II, rated 60 to 86: KINGSMAN (Yash Narredu) 1, Valegro (Akshay Kumar) 2, Zenon (Nazil) 3 and Truly Epic (C.S.Jodha) 4. 1-1/4, 2, Hd. 1m 26.06s. ₹ 43 (w), 22 and 10 (p). SHP: 33, FP: 96, Q: 30, Tanala: 602 and 348. Favourite: Valegro. Owners: Mr. Jaydev M.Mody rep. J.M. Livestock Pvt Ltd, Mr. Ram H. Shroff & Mr. Raj H. Shroff rep. Stride Livestock Pvt Ltd & Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt Ltd. Trainer: Deepesh Narredu.

4. GOODNESS GRACIOUS PLATE (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46: HEADWAY (C.S. Jodha) 1, Jetfire (Parmar) 2, Wilshire (A. Gaikwad) 3 and Quail Hollow (P.Dhebe) 4. 3/4, 2, 3/4. 1m 11.63s. ₹ 14 (w), 11, 15 and 91 (p). SHP: 30, FP: 33, Q: 35, Tanala: 530 and 419. Favourite: Headway. Owner: Mr. K.H. Vaccha. Trainer: S.K. Sunderji.

5. AUGUST HANDICAP (1,400m), 3-y-o only, rated 20 to 46: PRINCESS ANNABEL (Bhawani) 1, Mzilikazi (Akshay Kumar) 2, Divine Glory (Sandesh) 3 and Cliffs Of Capri (Zervan) 4. Not run: Galloping Goldmine. 1, 1-1/2, 5-1/2. 1m 26.65s. ₹133 (w), 20, 11 and 14 (p). SHP: 28, FP: 554, Q: 175, Tanala 730 and 276. Favourite: Mzilikazi. Owners: M/s. Gaurav Sethi, Abhimanyu J.Thackersey, Mrs. Shubha Gaurav Sethi, Ms. Kannika D.Kocchar & Mr. Chirag Pittie. Trainer: Altamash A. Ahmed.

6. A.J.WADIA PLATE DIV.I (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30: HIGHLAND LASS (Sandesh) 1, Auspicious (Peter) 2, Navigator (Dashrath) 3 and Red Carnation (Kuldeep) 4. 5, 3/4, 3/4. 1m 11.32s. ₹ 45 (w), 14, 20 and 20 (p). SHP: 33, FP: 255, Q: 109, Tanala: 384 and 236. Favourite: Auspicious. Owner: Mr. Sanjay K.Srivastava. Trainer: Dallas Todywalla.

Jackpot : 70 per cent: ₹1, 30, 513 (4 tkts), : 30 per cent: 6, 780 (33 tkts). Treble : 1,615 (23 tkts).

Super Jackpot : 70 per cent: ₹36, 394 (carried forward), : 30 per cent: 15,597 (1 tkt).