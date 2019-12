Prince Valiant has the edge

Prince Valiant has an edge over his rivals in the Speaker’s Cup (1,600m), the feature event of the races to be held here on Sunday (Dec. 22).

1. SOLITAIRE PLATE (1,200m), maiden 2-y-o colt & geldings only (Cat. II), (Terms), 1.10 p.m.: 1. Chuckit (7) Rafique Sk. 55, 2. Coastal Storm (1) Kuldeep Singh 55, 3. Kapell Bruke (6) Akshay Kumar 55, 4. Lightning Pearl (8) Ajeeth Kumar 55, 5. One For All (2) Ajit Singh 55, 6. Shanu Shanu (4) Aneel 55, 7. Team Player (5) Nakhat Singh 55 and 8. Whiskey Martini (3) Rohit Kumar 55.

1. KAPELL BRUKE, 2. LIGHTNING PEARL, 3. TEAM PLAYER

2. OLYMPIC FLAME PLATE (Div. II), (1,100m), 3-y-o & over rated upto 25 (Cat. III), 1.40: 1. Coconut Coast (2) Surya Prakash 62, 2. Negress Princess (8) Gaddam 62, 3. Vijays Maestro (1) Gopal Singh 62, 4. Ashwa Yudh Vijeta (3) N. Rawal 61.5, 5. Bombastic (7) Kuldeep Singh 60.5, 6. Blazing Speed (6) Rohit Kumar 58, 7. Country’s Pet (5) Santosh Raj 58 and 8. Golden Adara (4) Afroz Khan 50.

1. COCONUT COAST, 2. BLAZING SPEED, 3. NEGRESS PRINCESS

3. SARDAR MOHAN SINGH BAGGA MEMORIAL CUP (Div. II), (1,400m), 3-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 2.15: 1. Midnight Dream (4) Rohit Kumar 60, 2. Galloping Gangster (7) Ashhad Asbar 59, 3. Reno Star (3) Ahshay Kumar 58, 4. Platinum Claasz (1) Aneel 55.5, 5. Flamboyant Lady (2) Nakhat Singh 55, 6. Explosive (5) Jitendra Singh 54.5, 7. Flag Of Honour (8) I. Chisty 54.5 and 8. Raajneeti (6) Irvan Singh 54.5.

1. GALLOPING GANGSTER, 2. FLAMBOYANT LADY, 3. MIDNIGHT DREAM

4. SARDAR MOHAN SINGH BAGGA MEMORIAL CUP (Div. I), (1,400m), 3-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 2.45: 1. Marinetti (6) Akshay Kumar 60, 2. Miss Marvellous (8) Afroz Khan 58, 3. Blazer (7) Ashhad Asbar 57, 4. Ayur Shakti (2) Irvan Singh 53.5, 5. Sporting Smile (3) Jitendra Singh 53.5, 6. Angel Tesoro (4) B.R. Kumar 52.5, 7. Royal Dynamite (5) Ajit Singh 52.5 and 8. The Special One (1) Abhay Singh 52.

1. MARINETTI, 2. MISS MARVELLOUS, 3. AYUR SHAKTI

5. CYNDY PLATE (Div. I), (1,600m), 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15: 1. Unstoppable (1) Deepak Singh 60, 2. Maxwell (7) Kuldeep Singh 59, 3. Tapatio (3) A.A. Vikrant 58, 4. Sterling King (10) G. Naresh 57, 5. Original Temptress (9) Koushik 56, 6. Barbosella (2) Surya Prakash 55.5, 7. Red River (8) Jitendra Singh 54.5, 8. Halo’s Princess (4) Gaddam 53.5, 9. Dazzling King (5) Akshay Kumar 53 and 10. Jo Malone (6) Afroz Khan 53.

1. BARBOSELLA, 2. UNSTOPPABLE, 3. JO MALONE

6. SPEAKER’S CUP (1,600m), 3-y-o & over, rated 60 to 85 (Cat. II), 3.45: 1. Ashwa Bahula (1) I. Chisty 60, 2. Mark My Word (12) Nakhat Singh 58.5, 3. Nayadeep (4) Irvan Singh 58.5, 4. Yanga (7) B.R. Kumar 57.5, 5. Doroteo (6) Koushik 56, 6. Durango (11) Aneel 55, 7. Mr. Baahubali (2) Kuldeep Singh 55, 8. Havelock Cruise (8) Akshay Kumar 53.5, 9. Prince Valiant (10) Ajeeth Kumar 53,10. Shaquille (3) A.A. Vikrant 53, 11. Seven Eleven (9) Gopal Singh 52.5 and 12. Exclusive Blue (5) Ashhad Asbar 51.

1. PRINCE VALIANT, 2. HAVELOCK CRUISE, 3. EXCLUSIVE BLUE

7. OLYMPIC FLAME PLATE (Div. I), (1,100m), 3-y-o & over, rated upto 25 (Cat. III), 4.15: 1. Agilis (1) Surya Prakash 62, 2. Dillon (2) Rohit Kumar 62, 3. Invasion (4) Koushik 62, 4. Yogya (3) Afroz Khan 62, 5. Vallee Ikon (9) A.A. Vikrant 61.5, 6. Sun Dancer (8) Akshay Kumar 59.5, 7. Brave Syera (6) Jitendra Singh 58.5, 8. Golden Faraska (5) N. Rawal 57 and 9. Lion Heart (7) G. Naresh 56.5.

1. BRAVE SYERA, 2. SUN DANCER, 3. AGILIS

Day’s best: MARINETTI

Double: GALLOPING GANGSTER - PRINCE VALIANT

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7; Tla: all races.