Prince Abir claims D.M. Kumaraswamy Memorial Cup

July 08, 2023 10:04 pm | Updated 10:04 pm IST - BENGALURU:

S. Attaollahi-trained Prince Abir (Shreyas Singh up) won the D.M. Kumaraswamy Memorial Cup, the main event of the races held here on Saturday (July 8). The winner is owned by M/s. DT Racing & Breeding LLP & Mr. Mukul A. Sonawala.

The results:

1. BHISHMA PLATE: MUSTERION (Vishal Bunde) 1, Super Gladiator (Sai Kiran) 2, Capriati (S. John) 3 and Peridot (Likith Appu) 4. Not run: Sacred Creator and Quevega. 7-3/4, 1/2 and 2-1/2. 1m, 32.03s. ₹114 (w), 17, 16 and 11 (p), SHP: 51, THP: 41, FP: 818, Q: 416, Trinella: 1,501, Exacta: 6,263. Favourite: Capriati. Owner and trainer: Mr. Aravind Ganapathy.

2. BASQUE PLATE (Div. II): RIVAL (Akshay K) 1, I Want It All (Ayaz Khan) 2, Jersey Legend (Arvind K) 3 and Embosom (Vinod Shinde) 4. Not run: Mystical Merkabah. 4-1/2, 2 and 2. 1m, 19.18s. ₹19 (w), 13, 15 and 17 (p), SHP: 32, THP: 41, FP: 56, Q: 32, Trinella: 241, Exacta: 475. Favourite: Rival. Owners: United Racing & Bloodstock Breeders Ltd & Mr. Sanjay Ramniklal Goyani. Trainer: Prasad Raju.

3. MAURITIUS PEARL PLATE: IRISH COFFEE (Arvind K) 1, Star Concept (Suraj) 2, Cristaldo (G. Vivek) 3 and Super Stride (Hindu S) 4. 2-3/4, 5-1/4 and 8-1/2. 1m, 29.22s. ₹38 (w), 12, 11 and 27 (p), SHP: 34, THP: 61, FP: 93, Q: 28, Trinella: 729, Exacta: 1,921. Favourite: Star Concept. Owner: Dr. C.N. Devayya. Trainer: Pradeep Annaiah.

4. LAGARDE PLATE: ASHWA YUDHVIR (Suraj) 1, Amreli (Inayat) 2, Etosha (Zervan) 3 and Emperor Roderic (Trevor) 4. 2, 3/4 and Nk. 1m, 15.11s. ₹54 (w), 15, 13 and 11 (p), SHP: 33, THP: 46, FP: 327, Q: 163, Trinella: 1,275, Exacta: 966. Favourite: Emperor Roderic. Owner: Mr. Ravinder Pal Singh Chauhan. Trainer: Rajesh Narredu.

5. FIRE HAVEN PLATE: IRISH ROCKSTAR (Trevor) 1, Wolf Creek (Hindu S) 2, Pharazon (C. Umesh) 3 and Lone Ranger (T.S. Jodha) 4. 2-1/2, 1-1/2 and 9-1/4. 1m, 42.23s. ₹32 (w), 14, 93 and 16 (p), SHP: 284, THP: 40, FP: 1,186, Q: 622, Trinella: 8,883, Exacta: 50,585. Favourite: Ebotse. Owner: Mr. Kishore M. Dingra. Trainer: Darius Byramji.

6. D.M. KUMARASWAMY MEMORIAL CUP: PRINCE ABIR (Shreyas S) 1, Silver Canyon (Trevor) 2, Southern Force (Tousif) 3 and Wild Emperor (T.S. Jodha) 4. 5-1/2, 3 and 1. 1m, 29.04s. ₹142 (w), 22, 12 and 28 (p), SHP: 32, THP: 71, FP: 631, Q: 157, Trinella: 5,331, Exacta: 11,034. Favourite: Silver Canyon. Owners: M/s. DT Racing & Breeding LLP & Mr. Mukul A. Sonawala. Trainer: S. Attaollahi.

7. BASQUE PLATE (Div. I): BRILLIANT STAR (Suraj) 1, Miss Maya (Abhay S) 2, The Gallery Time (Sai Kiran) 3 and Worcester (A. Imran) 4. Not run: Twilight Fame. 5-3/4, 2-3/4 and Lnk. 1m, 16.41s. ₹37 (w), 15, 16 and 41 (p), SHP: 49, THP: 109, FP: 197, Q: 133, Trinella: 8,413, Exacta: 22,006. Favourite: Splendour On Grass. Owners: Dr. Prabhakar Chowdary Tripuraneni, Dr. Tripuraneni Venkata Aditya Chowdary & Mr. Teja Gollapudi. Trainer: Laxman Singh.

Jackpot: ₹1,21,781 (carried over); Treble (i): 706 (12 tkts.); (ii): 3,161 (five tkts.).