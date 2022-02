Pride’s Angel tipped for Smasher Trophy

Mumbai:

05 February 2022 00:30 IST

The six-year-old gelding Pride’s Angel, who ran close second in his last start, should make amends in the Smasher Trophy, the main event of Saturday’s (Feb. 5) races. Rails will be placed 4 metres wide from 1400m to 1200m and thereafter 5 metres wide upto the winning post.

1. HUNT FOR GOLD PLATE (Div. II) (1,200m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46, 1.30 p.m.: 1. Dreams (7) T.S. Jodha 59, 2. Gusty Girl (5) P. Vinod 57.5, 3. Lagertha (8) Peter 56.5, 4. Blazing Bay (4) Akshay Kumar 55, 5. Myrcella (10) Zeeshan 54, 6. Percivale (9) Bhawani 54, 7. Between Friends (3) C.S. Jodha 53.5, 8. On Va Danser (2) Aniket 53.5, 9. Sufiyah (6) Kirtish 53.5 and 10. Honourable Eyes (1) Raghuveer 49.

1. LAGERTHA, 2. DREAMS, 3. MYRCELLA

2. BEAUTIFUL STRANGER PLATE (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66, 2.00: 1. Bakhtawar (2) M. Ayyar 59, 2. Seasons Greetings (4) Kaviraj 55.5, 3. Flaming Fire (7) Yash Narredu 54.5, 4. Flaming Lamborgini (5) Antony Raj 54, 5. Spinoza (3) P.S. Chouhan 54, 6. Chieftain (6) T.S. Jodha 53.5 and 7. Multistarrer (1) Neeraj 53.

1. SEASONS GREETINGS, 2. FLAMING FIRE, 3. MULTISTARRER

3. TUTANKHAMUN PLATE (Div. I) (1,000m), Cl. V, rated 4 to 30, 2.30: 1. Ghaleb (5) Shahrukh 62, 2. Magic In The Wind (6) Parmar 62, 3. Zukor (2) A. Prakash 62, 4. Jughead (4) A. Imran Khan 61.5, 5. Noble King (12) Peter 61.5, 6. Waverunner (1) Kaviraj 61.5, 7. Connaught (13) P. Shinde 60.5, 8. Daulat Mai (3) A. Agarwal 60.5, 9. Intense Belief (7) P. Vinod 60.5, 10. Fete Accompli (9) Nazil 59, 11. Magical Rays (10) Nadeem 58, 12. Little More (11) Aniket 55 and 13. Princess Snow (8) Dashrath 54.5.

1. WAVERUNNER, 2. MAGIC IN THE WIND, 3. INTENSE BELIEF

4. MYRTLEWOOD PLATE (2,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3.00: 1. Animous (3) Neeraj 61, 2. Mandeville (1) P.S. Chouhan 60, 3. Key To The Mint (2) Parmar 58, 4. Aira (5) Bhawani 56.5, 5. Hela (6) Akshay Kumar 56 and 6. Royal Alamdaar (4) Aniket 54.5.

1. KEY TO THE MINT, 2. MANDEVILLE

5. HUNT FOR GOLD PLATE (Div. I) (1,200m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46, 3.30: 1. Belenus (1) Kaviraj 61, 2. Steppenwolf (5) Neeraj 60.5, 3. Enlightened (10) T.S. Jodha 60, 4. Pepper (7) Parmar 59.5, 5. Remus (2) Antony Raj 58, 6. Fassbinder (8) Zervan 57.5, 7. Trinket (4) Bhawani 57, 8. Stars For You (9) Kirtish 56, 9. Northern Singer (6) Aniket 55 and 10. C’est L’Amour (3) Agarwal 53.5.

1. REMUS, 2. STARS FOR YOU, 3. BELENUS

6. SMASHER TROPHY (1,400m), Cl. II, rated 60 to 86, 4.00: 1. Sunrise Ruby (3) P. Trevor 59, 2. Revelator (5) Nazil 55.5, 3. Excellent Gold (6) Aniket 53.5, 4. Pride’s Angel (2) C.S. Jodha 52, 5. Majestic Warrior (4) Dashrath and 6. Northern Lights (1) Parmar 49.

1. PRIDE’S ANGEL, 2. NORTHERN LIGHTS

7. ETERNAL FLAME PLATE (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30, 4.30: 1. Dali Swirl (4) C.S. Jodha 59, 2. Fernando (7) Shahrukh 59, 3. Iamstorm (12) Parmar 59, 4. Indian Crown (10) Nazil 59, 5. Willy Wonkaa (9) Akshay 59, 6. Lord Byron (8) P.S. Chouhan 58.5, 7. Red Riot (16) S. Amit 58, 8. Fairmont (19) Neeraj 57.5, 9. Midas Touch (13) Bhawani 57.5, 10. Dubai Skyline (17) Shelar 57, 11. Hawk Eye (1) Antony Raj 57, 12. Teispes (6) Hanumant 56.5, 13. Power Of Thor (11) A. Agarwal 56, 14. Verdandi (14) Rupesh 55.5, 15. Royal Castle (2) Dashrath 55, 16. Touch Of Faith (5) A. Prakash 54.5, 17. Baku (3) Peter 53, 18. Polaris (15) Akshay Kumar 51 and 19. Dawnstar (18) Kaviraj 50.

1. LORD BYRON, 2. POLARIS, 3. WILLY WONKAA

8. TUTANKHAMUN PLATE (Div. II) (1,000m), Cl. V, rated 4 to 30, 5.00: 1. Reciprocity (4) Kaviraj 62, 2. Hunting Goddess (8) Kirtish 60.5, 3. Hurrem (7) Nazil 60.5, 4. Rhythm Of Nature (1) T.S. Jodha 60, 5. Thundering Spirit (12) Mosin 60, 6. Turmeric Tower (11) A. Agarwal 59, 7. Hilad (2) Shahrukh 58.5, 8. Hilma Klint (5) Aniket 58, 9. Historic (3) Shelar 57, 10. La Peregrina (10) Dashrath 54.5, 11. Spiritual Rock (9) A. Gaikwad 51.5, 12. Grey Falcon (6) Nadeem 49 and 13. Smart Choice (13) Raghuveer 49.

1. HUNTING GODDESS, 2. HILAD, 3. LA PEREGRINA

Day’s Best: LORD BYRON

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 5, 6 & 7. (ii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.