Priceless Ruler has an edge over his rivals in the Mount Everest Handicap (1,100m), the main event of the races to be held here on Saturday (Oct. 8).

1. DECORUM HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 1.45 p.m.: 1. Arapaho (4) Khet Singh 60, 2. Break The Silence (6) Ram Nandan 60, 3. Dancing Queen (2) Inayat 60, 4. Salvador (11) S. Saqlain 60, 5. Feni (8) S. Imran 59.5, 6. Priceless Treasure (12) Farid Ansari 59, 7. Star Of Texas (7) P.S. Kaviraj 59, 8. Reign Of Terror (1) B. Dharshan 58.5, 9. Regal Kid (3) Yash Narredu 56.5, 10. Benin Bronze (5) S.A. Amit 55.5, 11. Roger O’More (10) Farhan Alam 55.5 and 12. Rajputana (9) S. Kamble 54.5.

1. DANCING QUEEN, 2. REGAL KID, 3. STAR OF TEXAS

2. RANDOM HARVEST HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-15: 1. King Roger (4) A.Ayaz Khan 60, 2. Zucardi (3) Akshay Kumar 60, 3. Supreme Dance (7) P. Sai Kumar 57.5, 4. Full Of Surprise (2) Kiran Naidu 57, 5. Daiyamondo (6) P.S. Kaviraj 56.5, 6. Glorious Victory (5) R. Manish 56.5, 7. Bohemian Star (9) Kuldeep Singh 55.5, 8. Tudor Crown (1) Farhan Alam 55.5, 9. Turf Melody (10) Yash Narredu 55.5 and 10. Fast Play (8) S. Kamble 54.5.

1. TURF MELODY, 2. ZUCARDI, 3. FULL OF SURPRISE

3. RANDOM HARVEST HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 2.45: 1. Pappa Rich (9) Koshi Kumar 60, 2. Angavai (4) P.S. Kaviraj 59, 3. Strong Breeze (7) A.S. Amit 59, 4. Grand Royal (5) A. Ayaz Khan 57, 5. Oberon (3) Farhan Alam 56.5, 6. Royal Monarch (6) Kuldeep Singh 56.5, 7. Fabulous Show (1) Khet Singh 56, 8. Rubert (8) Yash Narredu 55 and 9. Fashion Of Stars (2) Farid Ansari 54.5.

1. ROYAL MONARCH, 2. ANGAVAI, 3. RUBERT

4. BELLRUE HANDICAP (Div. I), (1,400m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, 3.15: 1. Supreme Runner (5) Yash Narredu 61, 2. Trending Princess (8) S. Kamble 61, 3. Right Move (2) Farhan Alam 60.5, 4. Demesthenes (9) S. Saqlain 58.5, 5. Glorious Symphony (10) C. Brisson 58.5, 6. Carnoustie (6) P.S. Kaviraj 57.5, 7. Royal Pearl (3) Akshay Kumar 57.5, 8. Eyes Of Falcon (7) S. Imran 57, 9. Amber Lightning (1) Kuldeep Singh 56, 10. Kikata (11) Manikandan 54 and 11. Cloud Jumper (4) Kiran Naidu 53.5.

1. SUPREME RUNNER, 2. DEMESTHENES, 3. ROYAL PEARL

5. BELLRUE HANDICAP ( Div. II), (1,400m), 4-y-o & over rated 20 to 45, 3.45: 1. Turf Beauty (7) P. Sai Kumar 60, 2. Air Marshal (4) A.S. Amit 59, 3. Nagada (3) S. Saqlain 57.5, 4. War Emblem (9) A.M. Alam 57.5, 5. Masterpiece (8) S. Kabdhar 57, 6. Royal Treasure (5) Yash Narredu 56.5, 7. Chaitanya (6) Koshi Kumar 56, 8. Gingersnap (10) Kiran Naidu 55.5, 9. Wisaka (2) S. Kamble 54.5 and 10. Beauregard (1) S. Imran 52.

1. ROYAL TREASURE, 2. TURF BEAUTY, 3. WISAKA

6. COMANCHE HANDICAP (1,000m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (no whip), 4.15: 1. Thomas Hardy (2) S. Saqlain 60, 2. Namak Halaal (10) B. Dharshan 59, 3. Magical Wish (9) L.A. Rozario 58.5, 4. Beethovan (11) C. Brisson 58, 5. Rhiannon (1) Koshi Kumar 56.5, 6. Despacito (4) A. Ayaz Khan 54.5, 7. Embrace (3) Akshay Kumar 54.5, 8. Butterfly (5) Farid Ansari 54, 9. Celeritas (7) Ram Nandan 53.5, 10. Star Waves (12) A.M. Alam 53, 11. Demerara (8) Angad 52.5 and 12. Beauty Of The Turf (6) Farhan Alam 50.5.

1. BUTTERFLY, 2. THOMAS HARDY, 3. MAGICAL WISH

7. MOUNT EVEREST HANDICAP (1,200m), 5-y-o & over, rated 60 to 85, (out station horses eligible), 4.45: 1. Priceless Ruler (5) Farid Ansari 60, 2. Glorious Destiny (7) Angad 58, 3. Fun Storm (3) L.A. Rozario 57, 4. Karadeniz (6) P. Sai Kumar 56, 5. Classic Remark (4) S. A. Amit 55.5, 6. Gallantry (2) C. Brisson 54, 7. Star Templar (1) Farhan Alam 52.5 and 8. Lordship (8) Akshay Kumar 51.5.

1. PRICELESS RULER, 2. LORDSHIP, 3. FUN STORM

8. STATE BANK HANDICAP (1,200m) rated 40 to 65, 5.15: 1. Empress Eternal (6) Kuldeep Singh 60, 2. Lady Mimi (2) Yash Narredu 59, 3. Skylight (4) S. Kamble 56.5, 4. Annexed (7) S.A. Amit 56, 5. Bohemian Grandeur (-) (-) 54.5, 6. Dark Son (3) P. Sai Kumar 53.5, 7. Glorious Sunshine (1) Angad 53.5 and 8. Augusta (5) Akshay Kumar 52.

1. DARK SON, 2. LADY MIMI, 3. AUGUSTA

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (1) 2, 3 & 4; (ii): 6, 7 & 8.