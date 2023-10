Priceless Gold primed to deliver in Mysore Race Club Anniversary Cup 

October 28, 2023 12:30 am | Updated October 27, 2023 06:34 pm IST - MYSURU:

Priceless Gold, who has been well prepared, is expected to score in the Mysore Race Club Anniversary Cup (1,400m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Oct. 28). False rails (width about 3.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. SHARAN LAKSHMANAN MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 2-00 pm: 1. Hasting Sunrise (4) J. Chinoy 60, 2. Maybury (11) Madhu Sudhan 60, 3. Elevado (8) A.K. Aniket 59.5, 4. Mystic Divine (5) G. Vivek 58, 5. Ochre (3) Abhishek Mhatre 58, 6. D Warrior (9) Angad 57.5, 7. Everly (10) Kiran Rai 57.5, 8. N R I Secret (2) Tousif 57.5, 9. Anushtubha (12) Akshay K 56.5, 10. Coorg General (7) A. Merchant 56, 11. The Flying Feet (6) Afsar Khan 56 and 12. Windy City (1) M. Rajesh K 54.5.

1. ANUSHTUBHA, 2. MYSTIC DIVINE, 3. EVERLY

2. SRI C. SASHACHALAM MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-30: 1. Gintoki (10) Faiz 62.5, 2. Natural One (8) G. Vivek 62, 3. Wencheng (1) R.S. Bhati 60, 4. Athulya (11) M. Prabhakaran 59, 5. Crimson Fire (6) Tousif 59, 6. D Thirteen Twelve (5) T. Pavan 55, 7. Red Capri (3) M. Shahid 54.5, 8. Country Magic (2) A.K. Aniket 54, 9. Sultan Sword (4) Angad 53.5, 10. Deemed To Fire (7) M. Rajesh K 50.5 and 11. Pette’s Choice (9) Md. Aliyar 50.

1. SULTAN SWORD, 2. WENCHENG, 3. NATURAL ONE

3. R.M. PUTTANNA MEMORIAL TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Clyde Star (4) A. Merchant 56, 2. Davids Delight (12) A.K. Aniket 56, 3. Money Exchange (5) A.S. Peter 56, 4. One Diamond (8) J. Chinoy 56, 5. Star Concept (1) Suraj 56, 6. Stitch In Time (9) R.S. Bhati 56, 7. Chililady (6) Akshay K 54.5, 8. Crosswater (10) Antony 54.5, 9. Diamond Hooves (2) B. Nayak 54.5, 10. Fire Within (7) Vinod Shinde 54.5, 11. Natural Hunter (3) G. Vivek 54.5 and 12. Running Bolt (11) S. Saqlain 54.5.

1. STAR CONCEPT, 2. CROSSWATER, 3. CHILILADY

4. H.P. VISWANATHAN MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 60 & above, 3-30: 1. Havelock Cruise (10) T. Pavan 63.5, 2. His Eminence (12) Gautam Raj 62, 3. Prince Corporate (8) J. Paswan 61.5, 4. Iron Clad (15) Srinath 57, 5. Blue Origin (13) S. Qureshi 56.5, 6. Wellington (3) Angad 56.5, 7. Kingofthejungle (5) Kiran Rai 56, 8. Sound Of Canon’s (14) A. Merchant 56, 9. Viva La Vida (4) A.K. Aniket 56, 10. Clever Hans (11) Shreyas S 54.5, 11. Ghyama (9) R.S. Bhati 54.5, 12. Tarek (2) Madhu Sudhan 53, 13. Perfect Justice (6) B. Harish 52.5, 14. Kensington Court (7) M. Rajesh K 51 and 15. Spirit Of The Rose (1) G. Vivek 50.

1. CLEVER HANS, 2. IRON CLAD, 3. WELLINGTON

5. MYSORE RACE CLUB ANNIVERSARY CUP (1,400m), 3-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. O Hansini (5) Akshay K 60, 2. Priceless Gold (1) Suraj 59, 3. Segera (4) Angad 57.5, 4. Shubankar (3) A. Merchant 57.5 and 5. Vijaya Falcon (2) Srinath 57.5.

1. PRICELESS GOLD, 2. O HANSINI

6. BOTTOLONDA TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 4-30: 1. Heroism (6) Faiz 62.5, 2. Square The Circle (7) Darshan 60.5, 3. Benghazi (5) M. Rajesh K 59.5, 4. Eagle Bluff (13) A. Merchant 58.5, 5. Mighty Zo (11) Akshay K 58.5, 6. Twilight Tornado (1) G. Vivek 58.5, 7. Armstrong (12) Srinath 58, 8. D Gold Star (2) S. Brahmmesh 57, 9. Angeles (9) Antony 55.5, 10. Indian Glory (4) A.K. Aniket 55, 11. Parker (10) J. Chinoy 54, 12. Land Of Gold (8) S. Saqlain 52.5 and 13. Seoul (3) A. Baandal 51.5.

1. ANGELES, 2. ARMSTRONG, 3. MIGHTY ZO

7. SHARAN LAKSHMANAN MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Leopard (6) Angad 60, 2. Country’s Light (9) P. Siddaraju 59.5, 3. Perfect Empress (1) Prabhu K 59, 4. Sarvottam (8) Vinod Shinde 59, 5. Seolfor Bullet (5) Shezad Khan 59, 6. Beautiful Oblivian (7) Kiran Rai 58.5, 7. Arigato (4) A.K. Aniket 57, 8. D Don King (2) Jagadeesh 57, 9. D Romance (11) M. Rajesh K 57, 10. Step Up Girl (12) M. Shahid 57, 11. Kesari Queen (10) R. Pradeep 55.5 and 12. Square Cut (3) Afsar Khan 55.

1. LEOPARD, 2. SEOLFOR BULLET, 3. D DON KING

Day’s best: ANGELES

Double: ANUSHTUBHA — PRICELESS GOLD

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

