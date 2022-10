Priceless Gold for Nilgiris Gold Cup

ADVERTISEMENT

Priceless Gold has an edge over his rivals in the Nilgiris Gold Cup (1,600m), the feature event of the races to be held here on Monday (Oct. 3).

ADVERTISEMENT

1. STAR OF GWALIOR HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45, 2-30 p.m: 1. Wild Frank (1) Ram Nandan 61.5, 2. Pappa Rich (5) S. Kamble 60.5, 3. Wonder Blaze (2) L.A Rozario 60, 4. Kings Walk (6) Yash Narredu 59, 5. Glorious Legend (12) Inayat 56, 6. Fiat Justitia (8) P.S. Kaviraj 55.5, 7. Current View (14) P. Sai Kumar 55, 8. Stern Maiden (7) Koshi Kumar 53.5, 9. The Intimidated (4) A. Sandesh 53, 10. Star Of Royalty (11) Farhan Alam 52.5, 11. Symphony In Style (10) A. Ayaz Khan 52.5, 12. Wise Don (13) B. Dharshan 52.5, 13. Dancing Queen (3) A.M. Alam 52 and 14. Marenello (9) R. Manish 50.

1. THE INTIMIDATOR, 2. KINGS WALK, 3. FIAT JUSTITIA

2. NASRULLAH HANDICAP (1,200m), rated 60 to 85 (outstation horses eligible), 3-00: 1. Night Hunt (6) S. Saqlain 60.5, 2. Priceless Ruler (10) Farid Ansari 57.5, 3. Glorious Destiny (11) Angad 57, 4. Oui Sauvage (1) S. Kamble 56.5, 5. Ayur Shakti (8) B. Dharshan 54.5, 6. Cuban Pete (3) Manikandan 54, 7. Renegade (9) C. Brisson 53.5, 8. Race For The Stars (5) P. Sai Kumar 52, 9. Grandiose (4) S. A. Amit 51.5, 10. Star Templar (2) Farhan Alam 51.5 and 11. Amendment (7) P.S. Kaviraj 50.

ADVERTISEMENT

1. NIGHT HUNT, 2. PRICELESS RULER, 3. AMENDMENT

3. OOTY JUVENILES SPRINT TROPHY (1,200m), 3-y-o (Terms), 3-30: 1. Kay Star (3) Ashhad Asbar 56.5, 2. Shivaratri (4) P. Sai Kumar 55, 3. Berrettini (6) S. Kamble 54.5, 4. Choice (7) P.S. Kaviraj 54.5, 5. Star Romance (1) Yash Narredu 54.5, 6. Andorra (8) A. Sandesh 53, 7. Be Calm (2) Farhan Alam 53 and 8. Santamarina Star (5) S. Saqlain 53.

1. ANDORRA, 2. STAR ROMANCE, 3. KAY STAR

4. NILGIRIS GOLD CUP (1,600m), 4-y-o & over (Terms), 4-00: 1. My Opinion (6) Yash Narredu 61, 2. Priceless Gold (2) Suraj Narredu 56.5, 3. Angelino (1) P.S. Kaviraj 53.5, 4. Historian (3) S. Kamble 53.5, 5. Apsara Star (5) A. Sandesh 52 and 6. Emelda (4) P. Sai Kumar 51.5.

1. PRICELESS GOLD, 2. APSARA STAR, 3. MY OPINION

5. ARDENT KNIGHT HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65, 4-30: 1. Durango (8) L.A. Rozario 60.5, 2. Ignorance Is Bliss (7) Ashhad Asbar 59, 3. Storm Flag (2) Ramandeep 59, 4. Artistryy (1) A. Ayaz Khan 57.5, 5. Star Symbol (9) S. Kabdhar 57, 6. Cotton Hall (12) R. Manish 55.5, 7. Tudor (4) S. Kamble 55, 8. Hallucinate (3) P. Sai Kumar 54.5, 9. Lakshanam (10) Yash Naredu 54, 10. Demerara (6) Angad 53, 11. Undeniable (11) Khet Singh 51.5 and 12. Dark Son (5) P.S. Kaviraj 50.

1. LAKSHANAM, 2. HALLUCINATE, 3. DARK SON

6. DARK LEGEND PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 5-00: 1. Ashwa Dev (6) S.A. Amit 56, 2. Cape Wickham (11) A. Sandesh 56, 3. Martingale (12) Ramandeep 56, 4. Paris O’Connor (13) A.M. Alam 56, 5. Radiant Joy (10) S. Kamble 56, 6. Soul Message (14) Manikandan 56, 7. Boltonic (3) Khet Singh 54.5, 8. Laudree (9) C. Brisson 54.5, 9. MSG Fantasy (5) Farhan Alam 54.5, 10. Safety (8) P. Sai Kumar 54.5, 11. Sheer Elegance (7) S. Saqlain 54.5, 12. Sunny Isles (1) P.S. Kaviraj 54.5, 13. The Sting (4) S. Imran 54.5 and 14. Zaneta (2) Yasha Narredu 54.5.

1. CAPE WICKHAM, 2. SAFETY, 3. ZANETA

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.