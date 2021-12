Priceless Gold claims Prince Ardent Trophy

BENGALURU:

03 December 2021 19:27 IST

Rajesh Narredu-trained Priceless Gold (Yash Narredu Up) claimed the Prince Ardent Trophy, the main event of the races held here on Friday (Dec 3). The winner is owned by Poonawalla Racing & Breeding rep. by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Y. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole and Ms. Delna Z. Poonawalla, Mr. Mukul A. Sonawala & M/s. DT Racing & Breeding.

1. SMARTY JONES PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms): ICELANDIC (Akshay Kumar) 1, Sacrament (Neeraj) 2, Divine Blessings (Antony Raj) 3 and Defining Power (Dhanu Singh) 4. 1-3/4, 1 and nose. 1m, 27.48s. ₹66 (w), 17, 16 and 14 (p), SHP: 38, Thp: 31, Fc: 365, Q: 120, Trinella: 637 and 321, Exacta: 1,197 and 392. Favourite: Defining Power. Owners: Poonawalla Racing & Breeding rep. by Mr. Yohan Z. Poonawalla, Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, . Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z Poonawalla & Ms. Delna Z. Poonawalla, & Mr. Chaduranga Kanthraj Urs. Trainer: S. Attaollahi.

2. MAHANADI PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 4-y-o & over: SHAN E AZEEM (Dhanu Singh) 1, Impelling Power (Darshan) 2, Mrs Thatcher (Neeraj) 3 and Amalfi Sunrise (Arshad) 4. Shd, 1/2 and 1-1/2. 1m, 42.25s. ₹192 (w), 51, 21 and 24 (p), SHP: 97, Thp: 58, Fc: 1,031, Q: 540, Trinella: 14,0421 and 1,337. Exacta: 37,977 (c/o). Owner: Mr. Syed Muheeb. Trainer: M. Rajendra Singh.

Advertising

Advertising

3. DARIA DAULAT TROPHY (2,000m), rated 20 to 45: ANTIBES (S. John) 1, Scintillating Lass (J.H. Arul) 2, Faith Of Success (Neeraj) 3 and Pissarro (Akshay Kumar) 4. 1-1/4, 1/2 and 2. 2m, 8.77s. ₹15 (w), 11 and 22 (p), SHP: 41, Thp: 26, Fc: 55, Q: 77, Trinella: 307 and 14, Exacta: 380 and 88. Favourite: Antibes. Owners: Mr. Shiven Surendranath rep. Diamond Band Rac. Syn. Pvt. Ltd. Mr. Kersi H. Vachha, Mr. Haider Soomar & M/s. Mr. Arun Alagappan Racing LLP. Trainer: Arjun Mangalorkar.

4. PRINCE ARDENT TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 4-y-o & over: PRICELESS GOLD (Yash) 1, Watchmystars (P.S. Chouhan) 2, Wings Of Desire (Arshad) 3 and Regal Music (B. Nayak) 4. 3-3/4, dist. and 1. 1m, 12.50s. ₹35 (w), 16, 10 and 16 (p), SHP: 35, Thp: 31, Fc: 104, Q: 25, Trinella: 227 and 104, Exacta: 1,408 and 1,041. Watchmystars. Owners: Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd rep. by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole and Ms. Delna Z. Poonawalla, Mr. Mukul A Sonawala & M/s. DT Racing & Breeding. Trainer: Rajesh Narredu.

5. TUNGABHADRA PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over: FOUR WHEEL DRIVE (Akshay Kumar) 1, Drusilla (J.H. Arul) 2, Smithsonian (Vishal Bunde) 3 and Flaming Orange (Arvind Kumar) 4. 1-3/4, 2-3/4 and 5-1/2. 1m, 26.84s. ₹18 (w), 12, 16 and 23 (p), SHP: 33, Thp: 43, Fc: 36, Q: 30, Trinella: 453 and 305, Exacta: 3,579 and 2,386. Favourite: Four Wheel Drive. Owners: Mr. Akshay Karan, Mr. Syed Nawaz Hussain & Mr. V. Krishna Das. Trainer: S. Dominic.

6. TUNGABHADRA PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over: GARAMOND (P.S. Chouhan) 1, Memoriter (Chethan K) 2, Classic Charm (Kiran Rai) 3 and Jack Ryan (Likith Appu) 4. 2-1/2, 2 and 1-1/4. 1m, 26.82s. ₹19 (w), 13, 15 and 24 (p), SHP: 52, Thp: 46, Fc: 121, Q: 131, Trinella: 2,240 and 827, Exacta: 11,236 and 4,815. Favourite: Garamond. Owner: Mr. Marthand Singh Mahindra, Mr. R. Shiva Shankar & Mr. G. Surendranath. Trainer: Irfan Ghatala.

Jackpot: ₹4,648 (eight tkts.); Runner: 839 (19 tkts.). Treble: 2,615 (two tkts.); (ii): 138 (81 tkts).