Priceless Gold claims Kanteerava Cup

BENGALURU:

11 December 2021 19:39 IST

Trainer Rajesh Narredu’s Priceless Gold (Yash Narredu Up) claimed the Kanteerava Cup, the main event of the races held here on Saturday (Dec 11).

The winner is owned by Poonawalla Racing & Breeding rep. by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole and Ms. Delna Z. Poonawalla, Mr. Mukul A. Sonawalla & M/s. DT Racing & Breeding.

1. DARE TO DREAM PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 4-y-o & over: Kings Speech (Neeraj) 1, Eco Friendly (P. Sai Kumar) 2, Dream Chaser (P. Surya) and Niche Cannabis (Rayan Ahmed) Not run: Arabian Mist. Shd, 2-1/2 and 3/4. 1m 40.01s. ₹36 (w), 16, 16 and 20 (p). Shp: 41, Thp: 53. Fc: 217, Q; 130. Trinella: 1,318 and 654. Exacta: 6,694 and 2,391. Favourite: Cinco De Mayo.

Owners: Byramjee Jeejeebhoy rep. by Mr. Jamshed B. Jeejeebhoy & Mr. S. Padmanabhan. Trainer: Padmanabhan.

2. TOROLOCO PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Recall Of You (Suraj Narredu) 1, Ocean Dunes (Antony) 2, Ravan Rock (P. Sai Kumar) 3 and Mega Success (Vivek) 4. 3-3/4, 1 and 4 1/2. 1m 14.74s. ₹13 (w), 12, 14 and 14 (p). Shp: 23. Thp: 28. Fc: 27. Q; 17. Trinella: 40 and 24. Exacta: 82 and 48. Favourite: Recall Of You.

Owners: Villoo Poonawalla Racing & Breeding rep by Dr. Cyrus. S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla. Trainer: R. Narredu.

3. SUN ABSOLUTE PLATE (1,600m), maiden 3-y-o only (Terms): Wonder Wench (Rayan) 1, Limited Edition (Anjar Alam), 3. Devils Magic (Neeraj) 3 and Mark One (P.P. Dhebe) 4. 4-3/4, 1 and 1-3/4. 1m 39.53s. ₹238 (w), 34, 13 and 13 (p). Shp: 40. Thp: 49. Fc: 1,874. Q: 619. Trinella: 2,522 and 1,201. Exacta: 51,187 (carried over), Favourite: Alexis Zorba.

Owner: S. Pathy. Trainer: S. Narredu.

4. TOROLOCO PLATE (Div. I), (1,200m) rated 20 to 45: Knight In Hooves (Suraj Narredu) 1, Baltimore (S. John) 2, Flamingo Road (Antony) 3 and Pastiche (Kiran Rai) 4. 4-3/4, 1-1/2 and Hd. 1m 13.59s. ₹11 (w), 10, 13 and 14 (p), Shp: 21. Thp: 32. Fc: 27, Q; 28. Trinella; 27 and 18, Excata: 135 and 109. Favourite: Knight In Hooves.

Owner: Mr. Daulat Chhabria. Trainer: R. Narredu.

5. KANTEERAVA CUP (1,400m), rated 60 to 85: Priceless Gold (Yash), Bellator (Akshay K), Psychis Warrior (S. John) 3 and Velocidad (Darshan) 4. 3-1/4, 3 and 3. 1m 26.10s. ₹16 (w), 10 and 13 (p). Shp: 22. Thp: 31. Fc: 33, Q; 12. Trinella: 67 and 79. Exacta: 103 and 39. Favourite: Priceless Gold.

Owners: Poonawalla Racing & Breeding rep. by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole and Ms. Delna Z. Poonawalla, Mr. Mukul A. Sonawalla & M/s. DT Racing & Breeding. Trainer: R. Narredu.

6. CIELO REY PLATE (1,200m), rated 40 to 65: Griffin (Salman Khan) , Regal Music (Vishal Bunde) 2, Donna Bella (S. Shareef) 3 and Hokkaido (Shreyas Singh) 4. 1-3/4. 6-1/4 and 1-1/4. 1m 13.80s. ₹34 (w), 15, 16 and 20 (p); Shp: 38, Thp: 51. Fc: 224, Q; 108. Trinella: 1,147 and 751. Exacta: 2, 529 and 529. Favourite: Griffin.

Owner: Mr. Mohd Javeed Ghatala. Trainer: I. Ghatala.

7. AGOSTINI PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over: Caracas (Akshay K) 1, Tenali (Dhanu Singh) 2, See My Heels (Yash) 3 and Ultimate Striker (Darshan) 4. 1-3/4, 1/2 and 4-1/4. 1m 27.12s. ₹22 (w), 11, 16 and 21 (p), Shp: 46. Thp: 47. Fc: 99. Q; 59. Trinella: 185 and 53, Exacta: 591 and 459. Favourite: Caracas.

Owner: Mr. Aditya P. Thackersay. Trainer: Dominic.

Jackpot: ₹5,076 (nine tkts); Runner-up: 890 (22 tkts); Treble: 520 (14 tkts); (ii); 240 (52 tkts).