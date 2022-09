Priceless Gold appeals most in Nilgiris Gold Cup

September 28, 2022 00:30 IST

The Bangalore challenger Priceless Gold has an edge over his rivals in the Nilgiris Gold Cup, the chief event of the races to be held here on Wednesday (Sept. 28).

1. JEBEL ALI HANDICAP (1,200m), 5-y-o & over, rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Priceless Treasure (8) Rajendra Singh 60, 2. Majestic Charmer (6) Farid Ansari 59.5, 3. Amazing Kitten (4) P. Sai Kumar 58.5, 4. Nagada (5) S. Saqlain 58.5, 6. Epistoiary (1) S. Kamble 57.5, 6. Icy River (7) P.S. Kaviraj 57.5, 7. Welcome Chakkarm (9) C. Brisson 57, 8. Lady Zeen (2) Ramandeep 56 and 9. Azeria (3) Farhan Alam 53.

1. ICY RIVER, 2. NAGADA, 3. AZERIA

2. GOODWOOD HANDICAP (Div. II), (1,400m), rated 40 to 65, 2-00: 1. Renegade (3) S. Kamble 60, 2. Diamond And Pearls (2) C. Brisson 59.5, 3. Spicy Star (6) P.S. Kaviraj 57, 4. Skylight (8) B. Dharshan 56.5, 5. Annexed (4) Yash Narredu 55.5, 6. Ganton (9) A. Sandesh 54, 7. Illustrious Ruler (7) Kuldeep Singh 54, 9. Glorious Sunshine (5) B. Harish 53 and 9. Aretha (1) Ashhad Asbar 52.

1. ARETHA, 2. ILLUSTRIOUS RULER, 3. GANTON

3. WINDSOR HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Augusta (14) S. Antony Raj 61, 2. Dark Son (10) C. Brisson 61, 3. Admiral Shaw (7) P. Sai Kumar 59.5, 4. Willows (5) L.A. Rozario 57.5, 5. Mezcal (13) A. Sandesh 56.5, 6. Bay Of Naples (12) Ramandeep 55.5, 7. Royal Aristocrat (3) Kuldeep Singh 53.5, 8. Showmanship (2) P.S. Kaviraj 53.5, 9. Conscious Keeper (1) S. Saqlain 53, 10. Windermere (11) S. Kamble 53, 11. Bella Amor (9) Farhan Alam 51.5, 12. Bright Light (6) B. Dharshan 51.5, 13. Wisaka (8) Manikandan 51.5 and 14. Beauregard (4) S. Imran 50.

1. MEZCAL, 2. WINDERMERE, 3. AUGUSTA

4. GOODWOOD HANDICAP (Div. I), (1,400m), rated 40 to 65, 3-00: 1. Durango (3) P. Sai Kumar 60, 2. Mr Kool (7) C. Brisson 59, 3. Ignorance Is Bliss (9) Ashhad Asbar 58.5, 4. Storm Flag (8) Manikandan 58.5, 5. Artistryy (2) S. Kamble 57, 6. Cotton Hall (1) R. Manish 55, 7. Tudor (4) S. Antony Raj 54.5, 8. Hallucinate (6) Kuldeep Singh 54 and 9. Demerara (5) B. Harish 52.5.

1. HALLUCINATE, 2. IGNORANCE IS BLISS, 3. TUDOR

5. MEYDAN HANDICAP (1,200m), rated 60 to 85 (out station horses eligible), 3-30: 1. Night Hunt (3) S. Saqlain 62.5, 2. Priceless Ruler (9) Farid Ansari 59.5, 3. Glorious Destiny (11) B. Harish 59, 4. Oui Sauvage (5) S. Kamble 58.5, 5. Ayur Shakti (8) Ashhad Asbar 56.5, 6. Cuban Pete (2) R. Manish 56, 7. Race For The Stars (1) Kuldeep Singh 54, 8. Grandiose (7) P. Sai Kumar 53.5, 9. Star Templar 6) Farhan Alam 53.5, 10. Amendment (10) S.A. Amit 52 and 11. Wah Ms Zara (4) P.S. Kaviraj 51.

1. NIGHT HUNT, 2. RACE FOR THE STARS, 3. AMENDMENT

6. OOTY JUVENILES SPRINT TROPHY (1,200m) , 3-y-o (Terms), 4-00: 1. Kay Star (8) Ashhad Asbar 56.5, 2. Shivaratri (2) P. Sai Kumar 55, 3. Berrettini (1) S. Antony Raj 54.5, 4. Choice (4) P.S. Kaviraj 54.5, 5. Star Romance (7) Yash Narredu 54.5, 6. Andorra (3) A. Sandesh 53, 7. Be Calm (6) S.A. Amit 53 and 8. Santamarina Star (5) S. Saqlain 53.

1. ANDORRA, 2. KAY STAR, 3. STAR ROMANCE

7. NILGIRIS GOLD CUP (1,600m), 4-y-o & over (Terms), 4-30: 1. My Opinion (3) Yash Narredu 61, 2. Priceless Gold (1) Suraj Narredu 56.5, 3. Angelino (2) P.S. Kaviraj 53.5, 4. Historian (2) S. Antony Raj 53.5, 5. Apsara Star (6) A. Sandesh 52 and 6. Emelda (5) P. Sai Kumar 51.5.

1. PRICELESS GOLD, 2. MY OPINION, 3. APSARA STAR

8. OWN OPINION PLATE (Div. I), (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 5-00: 1. Ashwa Dev (3) S.A. Amit 56, 2. Cape Wickham (7) A. Sandesh 56, 3. Little Wonder (9) P.S. Kaviraj 56, 4. Rubert (4) Yash Narredu 56, 5. Windsor Walk (6) S. Antony Raj 56, 6. Bienfaisant (1) S. Saqlain 54.5, 7. Bohemian Star (8) Farid Ansari 54.5, 8. Boltonic (5) Khet Singh 54.5 and 9. Laudree (2) C. Brisson 54.5.

1. CAPE WICKHAM, 2. RUBERT, 3. BOHEMIAN STAR

9. OWN OPINION PLATE (Div. II), (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 5-30: 1. Martingale (3) A. Sandesh 56, 2. Radiant Joy (2) S. Kamble 56, 3. Soul Message (4) Manikandan 56, 4. MSG Fantasy (9) Indrajeet Kumar 54.5, 5. Ocean Love (8) L.A. Rozario 54.5, 6. Safety (1) P. Sai Kumar 54.5, 7. Sunny Isles (5) P.S. Kaviraj 54.5, 8. The Sting (6) S. Imran 54.5 and 9. Zaneta (7) Yash Narredu 54.5.

1. SAFETY, 2. MARTINGALE, 3. ZANETA

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Mini Jkt: 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9.