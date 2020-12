Prevalent Force has an edge over his rivals in the A. Cheriyan Memorial Guindy Gold Cup (1,600m), the chief event of the races to be held here on Monday (Dec. 14).

1. MEYDAN PLATE (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 1-15 p.m.: 1. King Horof (8) Irvan Singh 56, 2. Majestic Charmer (5) P. Trevor 56, 3. Sunday Warrior (3) Rayan Ahmed 56, 4. Tender Rebel (11) Janardhan P 56, 5. Thunder Run (1) Farhan 56, 6. Ice River (2) Yash 54.5, 7. Mayflower (4) S. Shareef 54.5, 8. Regal Tiara (6) Shahar Babu 54.5, 9. Royal Dreams (7) Akshay Kumar 54.5, 10. Sweet Home (10) B. Nikhil 54.5 and 11. Ura (9) Muzaffar 54.5.

1. ICY RIVER, 2. ROYAL DREAMS, 3. MAJESTIC CHARMER

2. MEYDAN PLATE (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 1-45: 1. Blue Patent (2) A.M. Alam 56, 2. Cavallo Vincente (5) C. Umesh 56, 3. Country’s Genius (9) Irvan Singh 56, 4. Liverpool (4) B. Nikhil 56, 5. Majestic Wind (6) Suraj Narredu 56, 6. Radical Review (11) Yash 56, 7. Rajputana (3) Stephen Raj 56, 8. Autumn Shower (7) P. Sai Kumar 54.5, 9. Emile (1) Zervan 54.5, 10. Full Of Surprise (8) P.P. Dhebe 54.5 and 11. Romantic Bay (10) S. Shareef 54.5.

1. RADICAL REVIEW, 2. MAJESTIC WIND, 3. FULL OF SURPRISE

3. ABS FABS PLATE (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, 2-15: 1. Oberon (2) Zervan 60, 2. Towns End (4) P.S. Chouhan 60, 3. Glorious Victory (11) C. Umesh 59, 4. Lady Rhino (3) S. Shareef 57, 5. Eyes Of Falcon (5) B. Nikhil 56, 6. Star Waves (8) Akshay Kumar 55.5, 7. Wonderful Era (12) Nakhat Singh 55, 8. Queen Supreme (10) Muzaffar 54, 9. Big Treasure (7) P. Sai Kumar 53.5, 10. Wild Passion (1) Shahar Babu 53, 11. Flame Of Diablo (9) P.P. Dhebe 51 and 12. Azzaro (6) Azad Alam 50.5.

1. BIG TREASURE, 2. TOWNS END, 3. GLORIOUS VICTORY

4. ABS FABS PLATE (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, 2-45: 1. Arithmetica (1) Rayan Ahmed 60.5, 2. Butterfly (9) C. Umesh 60, 3. El Politico (5) Zervan 60, 4. Star Fling (10) Suraj Narredu 60, 5. Song Of Glory (12) Yash 59.5, 6. Agnes (7) Farhan 58.5, 7. Daring Dancer (4) B. Nikhil 57.5, 8. Star Proof (8) Brisson 57.5, 9. Beauty Of The Turf (3) P. Trevor 55, 10. Rhiannon (11) Irvan Singh 54.5, 11. Exquisite Star (6) Nakhat Singh 54 and 12. Break The Silence (2) A.M. Alam 52.

1. BEAUTY OF THE TURF, 2. BUTTERFLY, 3. EL POLITICO

5. A.V. THOMAS MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 60 to 85 (outstation horses are eligible), 3-15: 1. Silver Hawk (9) Janardhan P 60, 2. Royal Chieftain (7) Nakhat Singh 59.5, 3. Semele (11) Zervan 59.5, 4. Octavian (1) Yash 58.5, 5. Optimus Commander (12) Kamigallu 58.5, 6. Star Twist (8) Brisson 58, 7. Sentosa (6) P.S. Chouhan 57, 8. Hebron (2) C. Umesh 56.5, 9. Magnetism (4) P. Sai Kumar 56.5, 10. Drei Bruder (3) P.P. Dhebe 55.5, 11. Durango (5) Irvan Singh 55.5 and 12. Cotton Hall (10) Farhan 54.

1. ROYAL CHIEFTAIN, 2. SENTOSA, 3. OCTAVIAN

6. A. CHERIYAN MEMORIAL GUINDY GOLD CUP (1,600m), 3-y-o & over (Terms), 3-45: 1. My Opinion (7) Akshay Kumar 61, 2. Cavallo Veloce (3) A. Imran Khan 58, 3. Prevalent Force (6) Suraj Narredu 56.5, 4. Bernardini (4) C. Umesh 55, 5. Golden Fortune (2) Irvan Singh 55, 6. Texas Gold (8) P.S. Chouhan 55, 7. Shesmyscript (5) P. Trevor 53.5 and 8. Versallies (1) Zervan 53.5.

1. PREVALENT FORCE, 2. SHESMYSCRIPT, 3. MY OPINION

7. PASSION IN THE PARK PLATE (1,600m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 4-15: 1. Say My Name (12) Brisson 62, 2. Catalyst (4) A.M. Alam 61.5, 3. Beforethedawn (2) C. Umesh 60.5, 4. Benin Bronze (8) Janardhan P 60, 5. Beautiful Princess (6) P. Sai Kumar 59.5, 6. Uncle Sam (9) Mukesh Kumar 59.5, 7. Amazing Kitten (7) Stephen Raj 59, 8. Kasi Masi (3) S. Shareef 59, 9. Poppy (11) Shahsr Babu 59, 10. Gradiner (1) B. Nikhil 56.5, 11. Betty Boop (5) Rayan Ahmed 56 and 12. Dancing Belinda (10) Azad Alam 50.

1. BEAUTIFUL PRINCESS, 2. KASI MASI, 3. BEFORETHEDAWN

8. HAPPY VALLEY PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 4-45: 1. Swiss Agatta (5) Janardhan P 60, 2. Torbert (6) C. Umesh 59.5, 3. Otus (9) P. Trevor 58, 4. Victory Walk (7) Brisson 58, 5. Wakeful (11) Farhan 58, 6. Wise Don (4) Zervan 57.5, 7. Desert Force (8) Akshay Kumar 57, 8. Highland Light (12) S. Shareef 56.5, 9. City Of Sails (2) P.P. Dhebe 56, 10. Platini (3) P. Sai Kumar 56, 11. Flash Star (10) Rayan Ahmed 53.5 and 12. Marcous (1) B. Nikhil 51.

1. DESERT FORCE, 2. TORBERT, 3. OTUS

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 6, 7 & 8.