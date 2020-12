Premier Action takes honours in feature

Trainer L. D’Silva’s ward Premier Action, ridden by Suraj Narredu, claimed the Time And Place Plate, the chief event of Sunday’s (Dec. 6) races. The winner is owned by Mr. Harisharan Devgan & Mr. Tinder Singh Alhuwalia. Suraj Narredu rode three more winners on the day, while trainers D. Netto and S. Sreekant won three races each.

1. GRACE HANOVER PLATE (1,100m), Maiden, 2-y-o only, (Cat. II): ASHWA JAUHAR (Suraj Narredu) 1, By The Bay (Ashad Asbar) 2, Jarvis (R. Laxmikanth) 3 and The Prospect (A.A. Vikrant) 4. 2-1/4, 4, 2. 1m, 07.53s. ₹10 (w), 8, 5 and 12 (p). SHP: 38, THP: 45, FP: 50, Q: 31, Tanala: 295. Favourite: Ashwa Jauhar. Owners: Mr. Shailendra Singh & Mr. Ravinder Pal Singh Chauhan. Trainer: M. Srinivas Reddy.

2. TIC TOC PLATE (Div. I) (1,200m), rated 40 to 65, (Cat. II): INCREDULOUS (B.R. Kumar) 1, Apollo (Ashad Asbar) 2, Makram (Afroz Khan) 3 and Sporting Smile (Nakhat Singh) 4. Not run: La Mer. 2, 1-1/2, 2-1/4. 1m, 12.71s. ₹28 (w), 5, 13 and 18 (p). SHP: 15, THP:49, FP: 201, Q: 149, Tanala: 4,555. Favourite: Sitara. Owners: Mr. Polkumpally Saikumar, Mr. C. Nanda Kumar & Mr. Raoof Ali Khan. Trainer: D. Netto.

3. CABARET PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III): LAGOS (Jodha R S) 1, Crazy Horse (Md Ismail) 2, Explosive (Irvan Singh) 3 and Blue Valentine (R.Laxmikanth) 4. Not run: Tapatio. 2-1/4, 5-1/4, Sh. 1m, 27.01s. ₹305 (w), 84, 7 and 19 (p). SHP: 40, THP: 63, FP: 4,228, Q: 752, Tanala: 7,922. Favourite: Aerial Combat. Owners: Mr. Donald Anthony Netto & Mr. S. Pathy. Trainer: D. Netto.

4. TIC TOC PLATE (Div. II) (1,200m), rated 40 to 65, (Cat. II): STRATEGIST (Suraj Narredu) 1, Wah MS Zara (Irvan Singh) 2, Hidden Hope (Kuldeep Singh) 3 and Ayur Shakti (Afroz Khan) 4. 1-1/2, 2-1/4, 1-1/4. 1m, 12.31s. ₹13 (w), 6, 6 and 8 (p). SHP: 85, THP: 19, FP: 253, Q: 158, Tanala: 521. Favourite: Hidden Hope. Owner: Col. S.B. Nair. Trainer: S. Sreekant.

5. HIMAYAT SAGAR PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): MAGIC STREET (Suraj Narredu) 1, Balius (Rohit Kumar) 2, Story Teller (Nakhat Singh) 3 and Dancing Doll (Md Ismail) 4. Not run: New State. 3-3/4, Nose, Hd. 1m, 13.69s. ₹9 (w), 5, 15 and 10 (p). SHP: 32, THP: 31, FP: 155, Q: 154, Tanala: 727. Favourite: Magic Street. Owners: Mr. Ravinder Reddy Male & Mr. Teja Gollapudi. Trainer: S. Sreekant.

6. TIME AND PLACE PLATE (1,600m), rated 40 to 65, (Cat. II): PREMIER ACTION (Suraj Narredu) 1, Call Of The Blue (Gaurav Singh) 2, British Empress (Akshay Kumar) 3 and N R I Heights (Abhay Singh) 4. Not run: Lockhart. 1/2, 1-1/4, 3/4. ₹18 (w), 9, 17 and 8 (p). SHP: 56, THP: 19, FP: 950, Q: 227, Tanala: 1,247. Favourite: British Empress. Owners: Mr. Harisharan Devgan & Mr. Tinder Singh Ahluwalia. Trainer: L.D. Silva.

7. HIMAYAT SAGAR PLATE (Div. II) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): SHILOH (Deepak Singh) 1, Marvel Princess (Santosh Raj N R ) 2, Solo Winner (Jitendra Singh) 3 and Brush The Sky (Afroz Khan) 4. 3/4, Nk, Nk. 1m, 14.39s. ₹78 (w), 41, 17 and 121 (p). SHP: 23, THP: 63, FP: 712, Q: 175, Tanala: 6,011. Favourite: Marvel Princess. Owners: Mr. G. Krishnamohan Rao, Mr. Kona Venkata Rao & Mr. Alluri Ajay Kumar. Trainer: D. Netto.

8. MEDAK PLATE (1,400m), 4-y-o & upward, rated upto 25, (Cat. III): MAXWELL (Jitendra Singh) 1, Bedazzled (Nakhat Singh) 2, Hopscotch (B.R.Kumar) 3 and Dillon (Gaurav Singh) 4. 7-3/4, 1-1/2, 5-1/4 1m, 27.95s. ₹10 (w), 8, 22 and 6 (p). SHP: 63, THP: 18, FP: 482, Q: 238, Tanala: 8,360 C/O. Favourite: Maxwell. Owner: Col. K.S. Garcha. Trainer: S. Sreekant.

Jackpot: 70%: ₹10, 734 (11 tkts.) and 30%: 665 (76 tkts.); Treble: (i) 14,201 (1 tkt.), (ii) 8,142 (C/O), (iii) 9,493 (1 tkt.); Mini Jackpot: (i) 9,682 (C/O), (ii) 6,062 (C/O).