Premier Action claims Sultan Phiroze Plate

Hyderabad:

15 March 2021 20:02 IST

L. D’Silva-trained Premier Action (Afroz Khan up) won the Sultan Phiroze Plate, the feature event of the extra race day held here on Monday (March 15). The winner is owned by Mr. Harisharan Devgan & Mr. Tinder Singh Ahluwalia.

1. BABY BELLE PLATE (Div. I) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): PEDRO PLANET (Kiran Naidu) 1, My Master (Nakhat Singh) 2, Paladino (Afroz Khan) 3 and Siri (B.R. Kumar) 4. Not run: City Of Blessings. 1-1/4, Nk and 1-1/2. 1m, 29.18s. ₹194 (w), 27, 6 and 8 (p). SHP: 22, THP: 19, FP: 1,078, Q: 277, Tanala: 5,591. Favourite: Hot Seat. Owners: Ms. Meka Ahalya & Mrs. Rajini Meka. Trainer: L. D’Silva.

2. DILAWAR PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III): ALWAYS SUCCESS (Santosh Raj N R) 1, Team Player (Nakhat Singh) 2, Coastal Cruise (B.R. Kumar) 3 and Thrill Of Power (Akshay Kumar) 4. Not run: Aintree. 1-1/2, 2 and Nk. 1m, 27.19s. ₹9 (w), 5, 7 and 13 (p). SHP: 16, THP: 40, FP: 41, Q: 27, Tanala: 276. Favourite: Always Success. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Behroze Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Vijay Kumar Gupta & Mr. Susheel Kumar Gupta rep. Vijay Racing & Farms Pvt. Ltd. Trainer: Laxman Singh.

3. BABY BELLE PLATE (Div. II) (1,400m), (Terms) (Maiden), 3-y-o only (Cat. II): CAMPANIA (Chouhan) 1, Georgia Peach (Akshay Kumar) 2, Gurbaaz (Kiran Naidu) 3 and Good Tidings (Ajeeth Kumar) 4. 1-1/4, 3/4 and 3. 1m, 28.11s. ₹14 (w), 6, 5 and 14 (p). SHP: 16, THP: 35, FP: 31, Q: 12, Tanala: 152. Favourite: Georgia Peach. Owners: Mr. Aditya P. Thackersey, Mr. Gaurav Gopal Krishnan Sethi, Mr. Abhimanyu Jagdish Thackersey & Mr. Berjis Minoo Desai. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

4. ABBOTS ROYAL PLATE (Div. II) (1,600m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): LICKFANG (Mukesh Kumar) 1, Nova Scotia (N.B. Kuldeep) 2, Solo Winner (Nakhat Singh) 3 and Alta Vita (B.R. Kumar) 4. 4-3/4, Sh and 2. 1m, 39.94s. ₹36 (w), 13,8 and 10 (p). SHP: 31, THP: 34, FP: 449, Q: 129, Tanala: 4,661. Favourite: Alta Vita. Owners: Mr. Subodh Kumar Ananthula & Mr. G. Raghunandan Chary. Trainer: Mir Faiyaz Ali Khan.

5. JAIDEV PLATE (Div. I) (1,400m), rated upto 25 (Cat. III): LORENA (Deepak Singh) 1, Alluri’s Pride (Gaurav Singh) 2, Kintsugi (B.R. Kumar) 3 and Tapatio (Surya Prakash) 4. 1-1/4, 2-3/4 and Nk. 1m, 27.86s. ₹161 (w), 26, 20 and 9 (p). SHP: 70, THP: 20, FP: 4,417, Q: 1,798, Tanala: 14, 111. Favourite: Alluri’s Pride. Owners: Mr. G. Krishnamohan Rao, Mr. T. Amarender Reddy & Mr. Alluri Ajay Kumar. Trainer: D. Netto.

6. ABBOTS ROYAL PLATE (Div. I) (1,600m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45: DILLON (Kiran Naidu) 1, Sun Dancer (N.B. Kuldeep) 2, Ulysses (Mukesh Kumar) 3 and Promiseofhappiness (A.A. Vikrant) 4. Sh, 2-3/4 and 3/4. 1m, 40.27s. ₹34 (w), 10, 15 and 14 (p). SHP: 28, THP: 83, FP: 394, Q: 112, Tanala: 6,345. Favourite: Call Of The Blue. Owners: Ms. Sarojini Gudaru & Mr. Sriram Uppaluri. Trainer: N. Ravinder Singh.

7. SULTAN PHIROZE PLATE (1,600m), rated 80 & above (Cat. I): PREMIER ACTION (Afroz Khan) 1, Havelock Cruise (Ajeeth Kumar) 2, Titus (B.R. Kumar) 3 and Sovet Pride (Akshay Kumar) 4. 2, Hd and 1/2. 1m, 37.78s. ₹19 (w), 6, 8 and 21 (p). SHP: 43, THP: 72, FP: 511, Q: 273, Tanala: 6,829. Favourite: Consigliori. Owners: Mr. Harisharan Devgan & Mr. Tinder Singh Ahluwalia. Trainer: L. D’Silva.

8. JAIDEV PLATE (Div. II) (1,400m), rated upto 25 (Cat. III): RED RIVER (Santosh Raj N R) 1, Hurricane (B.R. Kumar) 2, Sacred Lamp (Mukesh Kumar) 3 and Berkeley (N.B. Kuldeep) 4. Not run: Flying Queen. 2, 3/4 and Nk. 1m, 27.61s. ₹17 (w), 9, 21 and 11 (p). SHP: 60, THP: 25, FP: 278, Q: 253, Tanala: 3,270. Favourite: Battle Ready. Owners: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

Jackpot: 70%: ₹5,04,950 (c/o) and 30%: 2,16,407 (1 tkt.).

Treble: (i) 1,293 (37 tkts.), (ii) 15,034 (4 tkts.), (iii) 1,034 (98 tkts.).

Mini jackpot: (i) 6,891 (5 tkts.), (ii) 1,05,505 (1 tkt.).