Polished Girl tipped to deliver in South India 1000 Guineas 

December 24, 2022 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

Rajesh Narredu’s ward Polished Girl has an edge over her rivals in the South India 1000 Guineas (1,600m), the first Classic of the season to be run this afternoon (Dec. 24).

1. SQUANDERER HANDICAP (1,100m), rated 20 to 45 (no whip), 1-30 p.m.: 1. Pappa Rich (11) Inayat 60, 2. Star Fling (10) M.S. Deora 60, 3. Winning Legacy (4) P.S. Kaviraj 59, 4. Oberon (7) Farid Ansari 58, 5. Break The Silence (5) L.A. Rozario 57.5, 6. Dancing Queen (6) A.M. Alam 57.5, 7. Desert Force (9) S. Imran 57, 8. Big Treasure (3) Khet Singh 56.5, 9. Thrill Of Power (2) S.A. Amit 56.5, 10. Willows (—) (—) 56, 11. Tifosi (1) R. Manish 55.5 and 12. Sovereign Power (8) Shyam Kumar 53.5.

1. WINNING LEGACY, 2. OBERON, 3. STAR FLING

2. ROYAL TERN HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45, 2-00: 1. Admiral Shaw (2) M.S. Deora 61, 2. Rwanda (1) P. Sai Kumar 60, 3. Be Calm (7) S. Kabdhar 56, 4. Din It Again (9) Angad 55.5, 5. Herring (8) S. Kamble 54.5, 6. Ignition (11) Khet Singh 54.5, 7. Preakness (6) Yash Narredu 54.5, 8. Empress Royal (4) S.A. Amit 53, 9. Glorious Victory (3) Indrajeet Kumar 53, 10. Planet Venus (10) M. Bhaskar 53, 11. Royal Mayfair (5) Shyam Kumar 53 and 12. Sunday Warrior (12) Farhan Alam 53.

1. PREAKNESS, 2. DUN IT AGAIN, 3. ADMIRAL SHAW

3. ZURBARAN HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65, 2-30: 1. Diamond And Pearls (8) Inayat 60, 2. Sasakwa (3) L.A. Rozario 59.5, 3. Storm Flag (12) Manikandan 58, 4. Golden Strike (7) Srinath 55, 5. Hallucinate (9) Farid Ansari 55, 6. Spectacle (6) Yash Narredu 54.5, 7. Magnetism (4) B. Dharshan 53.5, 8. Tudor (11) S. Kabdhar 53.5, 9. Emperor Ashoka (2) P. Sai Kumar 53.5, 10. Andromeda Sky (1) S.A. Amit 52.5, 11. Glorious Sunshine (10) Angad 52.5 and 12. Senora Bianca (5) P.S. Kaviraj 52.

1. SPECTACLE, 2. GOLDEN STRIKE, 3. DIAMOND AND PEARLS

4. MADRAS RACE CLUB EQUINE HOSPITAL GOLDEN JUBILEE TROPHY (2,000m), rated 40 to 65, (outstations horses eligible) 3-00: 1. Grandiose (6) Farid Ansari 60, 2. Durango (3) L.A. Rozario 59.5, 3. Successful (4) S.A. Amit 56.5, 4. Sweet Fragrance (1) M.S. Deora 56, 5. Campania (8) P.S. Chouhan 55.5, 6. Rubert (10) Neeraj 55.5, 7. Wellington (2) C.S. Jodha 55, 8. Cape Wickham (5) A. Sandesh 54.5, 9. Forever (11) Yash Narredu 54.5, 10. Augusta (7) P. Sai Kumar 51.5 and 11. Ibrahimovic (9) P.S. Kaviraj 51.

1. SUCCESSFUL, 2. CAMPANIA, 3. FOREVER

5. SARDAR K.B RAMACHANDRARAJ URS MEMORIAL TROPHY (1,200m), maiden 2-y-o only (Terms), 3-30: 1. Arikattu (6) I. Chisty 56, 2. Asio (4) Yash Narredu 56, 3. I Want It All (9) C. Brisson 56, 4. Multiwave (10) P. Sai Kumar 56, 5. Rinello (3) P.S. Kaviraj 56, 6. Swarga (8) Neeraj 56, 7. Time And Tide (7) A. Sandesh 56, 8. Helen Of Troy (1) Farid Ansari 54.5, 9. Miss Allure (5) S.A. Amit 54.5 and 10. Velu Nachiyar (2) Ashhad Asbar 54.5.

1. TIME AND TIDE, 2. ASIO, 3. MULTIWAVE

6. THE SOUTH INDIAN 1000 GUINEAS (Gr.II), (1,600m), 3-y-o Indian Fillies only (Terms), 4-00: 1. Andorra (3) P. Sai Kumar 57, 2. Angavai (14) I. Chisty 57, 3. Ashwa Morocco (10) C.S. Jodha 57, 4. Fiery Red (9) S. Kamble 57, 5. Glorious Grace (6) Neeraj 57, 6. Lady Cadet (8) Srinath 57, 7. Loch Lomond (4) Hindu Singh 57, 8. Mysterious Angel (7) P.S. Chouhan 57, 9. Place Vendome (13) P. Trevor 57, 10. Polished Girl (5) Suraj Narredu 57, 11. Priceless Beauty (12) Antony Raj 57, 12. Remediesofspring (1) Yash Narredu 57, 13. Slainte (2) A. Sandesh 57 and 14. Sparkles (11) Zervan 57.

1. POLISHED GIRL, 2. MYSTERIOUS ANGEL, 3. REMEDIESOFSPRING

7. TRACK LIGHTNING HANDICAP (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 4-30: 1. Raisina (7) S. Kamble 60, 2. Aretha (4) B. Dharshan 59.5, 3. Trending Princess (3) P.S. Kaviraj 59.5, 4. Turf Beauty (5) L.A. Rozario 58, 5. Mystical Magician (2) Inayat 56, 6. Royal Monarch (12) Farid Ansari 56, 7. Victory Walk (11) P. Sai Kumar 54, 8. Mr Mozart (10) I. Chisty 53.5, 9. Royal Baron (9) Manikandan 53.5, 10. Dancing Grace (6) C. Brisson 53, 11. Wisaka (1) Ashhad Asbar 53 and 12. Jack Richer (8) Indrajeet Kumar 52.

1. WISAKA, 2. RAISINA, 3. ROYAL MONARCH

8. TRACK LIGHTNING HANDICAP (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Wonderful (11) Yash Narredu 60, 2. Shez R Star (8) B. Dharshan 59.5, 3. Amber Lightning (10) Farid Ansari 56, 4. Safety (5) Neeraj 56, 5. Black Label (2) C. Brisson 54.5, 6. Jungle Dreams (1) S. Kabdhar 54.5, 7. Marshall (12) P. Sai Kumar 53.5, 8. Sheer Elegance (4) S.A. Amit 53.5, 9. Abilitare (7) S. Imran 53, 10. Full Of Surprise (6) Angad 53, 11. Strombosis (9) Manikandan 53 and 12. Touch Of Fury (3) M.S. Deora 53.

1. SAFETY, 2. SHEZ R STAR, 3. WONDERFUL

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.