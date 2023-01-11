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Pirate’s Love and Larado work well

January 11, 2023 06:35 pm | Updated 06:35 pm IST - CHENNAI

Racing Correspondent

Pirate’s Love and Larado worked well when the horses were exercised here on Wednesday morning (Jan. 11).

Outer sand: 800m: Ascot Queen (Shyam Kumar) 1-0, 600/44.5. Extended. Star Of Liberty (rb) 1-1, 600/46. Tudor Crown (rb) 1-1.5, 600/47. Karadeniz (rb) 1-1.5, 600/43.5. Handy. Hebron (rb) 59, 600/44. Urged. Into The Storm (P.S. Kaviraj) 1-3, 600/48. Golden Kingdom (M.S. Deora) 1-3, 600/48. Easy.

1000m: Sunday Warrior (Ramandeep) 1-18, 800/1-0, 600/45. Easy. DYF (P.S. Kaviraj), Mastery (S. Kamble) 1-16, 800/1-0.5, 600/46. They moved freely.

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Inner sand: 600m: Royal Aristocrat (Shyam Kumar) 42.5.

800m: Gods Plan (rb) 1-2, 600/47. Walking Brave (Mudassar) 58.5, 600/44. Easy. Raffinato (S. Imran) 1-0, 600/46. Nightjar (Shyam Kumar) 57, 600/41.5. Moved well. Larado (P. Sai Kumar) 56. 600/42.5. In fine trim. Beauregard (S. Imran) 58, 600/43. Handy. Beejay (M.S. Deora), Listen To Me (S. Kamble) 1-2, 600/46. They were easy and level. Rubirosa (Farhan Alam) 1-2, 600/47.5. Easy. Autumn Light (rb) 1-2, 600/47.

1000m: Sweet Fragrance (Koshi Kumar) 1-12, 800/58, 600/44. In good condition. Dominant (A.M. Alam) 1-18, 800/1-3, 600/48. Wisaka (Manikandan) 1-15.5, 800/1-1.5, 600/46.5. Easy. Pirate’s Love (Ram Nandan) 1-6, 800/55, 600/40.5. Pleased. Emperor Charmavat (A.M. Alam) 1-15.5, 800/1-1.5, 600/47. Moved freely. Aurora Borealis (Shyam Kumar), Rule Of Emperors (Farhan Alam) 1-13, 800/58, 600/43.5. They finished together. Kallipos (rb) 1-17.5, 800/1-1, 600/45.5. Strombosis (rb), Queenette (rb) 1-13, 800/57.5, 600/44. They moved well. Lady Blazer (Koshi Kumar), Secret Of Love (rb) 1-15.5, 800/1-0, 600/45.5. They finished level. Dame Fonteyn (rb), Salome (Farhan Alam) 1-15.5, 800/1-0, 600/45.5. Fremont (P.S. Kaviraj), Blue Eyed Boy (M.S. Deora) 1-12, 800/58, 600/44.5. A fit pair.

1200m: MSG Fantasy (Manikandan) 1-29.5, (1200-600) 42. Moved on the bit.

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horse racing

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