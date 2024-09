Pink Jasmine has an edge over her rivals in the Mystical Trophy (1,100m), the feature event of the race to be held here on Saturday (Sept. 28).

ADVERTISEMENT

1. GOOD LUCK HANDICAP (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2.30 p.m.: 1. Preakness (2) A.S. Peter 60, 2. Sinatra (4) M.S. Deora 58.5, 3. Acantha (3) P. Vikram 56.5, 4. Sunny Isles (8) L.A. Rozario 56, 5. Mr Starc (1) D.S. Deora 55, 6. Lord Of The Turf (10) Bharat Mal 53.5, 7. Presto Power (6) Farid Ansari 53.5, 8. Happiness (5) Shah Alam 53, 9. Santamarina Star (7) P.S. Kaviraj 52.5, 10. Ugly Truth (9) C. Umesh 52.5 and 11. Desert Star (11) Ram Nandan 52.

1. PREAKNESS, 2. UGLY TRUTH, 3. MR STARC

ADVERTISEMENT

2. GOOD LUCK HANDICAP (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3.00: 1. Be Calm (1) Ram Nandan 60.5, 2. Choice (8) P. Siddaraju 60.5, 3. Grey Beauty (7) S.J. Moulin 59.5, 4. First Missile (4) Shah Alam 59, 5. Gajabo Grande (11) D.S. Deora 59, 6. Greeley (3) M.S. Deora 59, 7. Lebua (2) N. Darshan 58, 8. Knotty Power (6) Yash Narredu 54.5, 9. Royal Nobility (10) Farid Ansari 54, 10. Emperor Charmavat (9) C. Umesh 53 and 11. Eternal Pearl (5) A.S. Peter 51.5.

1. CHOICE, 2. ROYAL NOBILITY, 3. GREELEY

3. CHAITANYA RATHAM HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3.30: 1. Cynosure (4) A.M. Tograllu 60, 2. Proposed (6) Farid Ansari 59.5, 3. Seeking The Stars (12) C. Umesh 58.5, 4. Spirit Of The Rose (9) L.A. Rozario 58.5, 5. Celest (1) P.S. Kaviraj 57.5, 6. Aspira (10) Yash Narredu 56.5, 7. Gold Ride (8) S.J. Moulin 56, 8. Lady Wonder (2) Shah Alam 54.5, 9. Raffinato (3) Koshi Kumar 53.5, 10. Windsor Walk (7) Ram Nandan 53, 11. Dear Lady (11) R. Manish 51.5 and 12. Precious Gift (5) M.S. Deora 51.5.

ADVERTISEMENT

1. ASPIRA, 2. GOLD RIDE, 3. SEEKING THE STARS

4. MYSTICAL TROPHY (1,100m), 5-y-o & over, rated 60 to 85, (40 to 59 eligible), (Outstation horses are eligible), 4.00: 1. Golden Marina (9) N. Darshan 62, 2. Wind Symbol (1) Inayat 61.5, 3. Pink Jasmine (4) P.S. Kaviraj 59, 4. Secret Pearl (8) P. Vikram 57.5, 5. Opus One (10) C. Umesh 55.5, 6. Constant Variable (5) D.S. Deora 54, 7. Sonic Dash (7) Farid Ansari 53, 8. Fun Storm (6) Bharat Mal 52, 9. Kings Walk (3) Koshi Kumar 51.5, 10. Tycoonist (11) M.S. Deora 51.5, 11. Rays Of Sun (2) A.S. Peter 50.5 and 12. Royal Baron (12) Ram Nandan 50.

1. PINK JASMINE, 2. OPUS ONE, 3. SONIC DASH

ADVERTISEMENT

5. BUGS BUNNY HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 ( 0 to 19 eligible), 4.30: 1. Bluemed (6) Ram Nandan 60.5, 2. Blue Eyed Boy (5) P.S. Kaviraj 59.5, 3. Kings Return (8) A.S. Peter 59.5, 4. Wisaka (1) Koshi Kumar 57, 5. King O Star (7) Shah Alam 55.5, 6. Arikattu (2) R. Manish 55, 7. Flourish (ex: City Of Turmeric) (4) K.V. Baskar 54.5, 8. King’s Guardian (9) Farid Ansari 54.5, 9. Cloud Jumper (11) M.S. Deora 53, 10. Reet Petite (10) C. Umesh 53 and 11. Lumiere (3) D.S. Deora 52.5.

1. BLUEMED, 2. KINGS RETURN, 3. CLOUD JUMPER

6. GARDEN CITY HANDICAP (1,600m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 5.00: 1. Kallania (4) P. Vikrm 62, 2. Glorious Evensong (2) Inayat 61.5, 3. Rinello (5) Koshi Kumar 61.5, 4. Silver Soul (1) R. Manish 61.5, 5. Sunche Dreams (11) A.M. Tograllu 61.5, 6. Desert Force (3) P.S. Kaviraj 60.5, 7. Abilitare (10) M.S. Deora 60, 8. Sensations (7) K.V. Baskar 60, 9. Kalyani Muslr (8) D.S. Deora 58, 10. Memory Lane (9) A.S. Peter 57.5 and 11. Royal Supremacy (6) Farid Ansari 54.5.

1. ABILITARE, 2. KALYANI MUSLR, 3. GLORIOUS EVENSONG

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.