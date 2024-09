Pink Jasmine for the Elusive Pimpernel Trophy

Pink Jasmine has an edge over her rivals in the Elusive Pimpernel Trophy (1,400m), the main event of the races to be held here on Saturday (Sept. 14).

1. HOVER CRAFT HANDICAP (Div. II), (1,100m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 2-15 p.m.: 1. Conscious Keeper (5) N. Darshan 60.5, 2. Rwanda (3) Koshi Kumar 57.5, 3. Ashwa Dev (7) A.M. Tograllu 56.5, 4. Autumn Shower (2) Shah Alam 55.5, 5. Yellow Sapphire (4) A.S. Peter 55, 6. Majestic Charmer (6) Farid Ansari 54, 7. Regent Prince (8) Bharat Mal 53.5 and 8. Blue Sapphire (1) R. Manish 50.

1. BLUE SAPPHIRE, 2. CONSCIOUS KEEPER, 3. RWANDA

2. HOVER CRAFT HANDICAP (Div. I), (1,100m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 2-45: 1. Empire Of Dreams (5) M.S. Deora 61.5, 2. Knotty Power (1) N. Darshan 61, 3. Desert Force (4) Koshi Kumar 60.5, 4. Stolen Glance (3) Shankar Lal 60, 5. The Sting (6) A.S. Peter 59.5, 6. Annalisa (9) Shah Alam 59, 7. Royal Mayfair (8) Farid Ansari 57.5, 8. Autumn Light (2) A.M. Tograllu 57 and 9. Ocean Love (7) K.V. Baskar 54.5.

1. KNOTTY POWER, 2. EMPIRE OF DREAMS, 3. DESERT FORCE

3. GIANT’S CAUSEWAY HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-15: 1. Queen Anula (3) K.V. Baskar 60, 2. Pirate’s Love (7) M.S. Deora 59, 3. Hawk Of The Wind (6) M. Bhaskar 58, 4. Raffinato (5) C. Umesh 57, 5. Impiana (8) S.J. Moulin 56.5, 6. Admiral Shaw (1) Ram Nandan 54.5, 7. Schnell (4) Yash Narredu 54.5 and 8. Lavish Girl (2) Koshi Kumar 53.

1. SCHNELL, 2. LAVISH GIRL, 3. RAFFINATO

4. ASTONISH TROPHY (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-45: 1. Rubert (3) P. Sai Kumar 61, 2. Royal Falcon (8) Yash Narredu 60, 3. Grandiose (9) K.V. Baskar 59.5, 4. Reign Of Terror (6) C. Umesh 56.5, 5. Wisaka (2) Farid Ansari 56, 6. Radiant Joy (7) Koshi Kumar 54.5, 7. Gingersnap (1) L.A. Rozario 53.5, 8. Cloud Jumper (5) M.S. Deora 52.5 and 9. Abilitare (4) Ram Nandan 50.

1. RUBERT, 2. RADIANT JOY, 3. REIGN OF TERROR

5. ELUSIVE PIMPERNEL TROPHY (1,400m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (Outstation horses eligible), 4-15: 1. Knotty Wonder (6) Farid Ansari 60, 2. Pink Jasmine (3) C. Umesh 60, 3. Dark Son (1) C. Brisson 58, 4. Turf Melody (4) A.S. Peter 57.5, 5. Ruling Star (—) (—) 55.5, 6. Andorra (2) S.J. Moulin 54.5 and 7. Swarga (5) P. Sai Kumar 54.5.

1. PINK JASMINE, 2. ANDORRA, 3. SWARGA

6. SOUTHERN REGENT HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 4-45: 1. Alexander (4) N. Darshan 60, 2. Gajabo Grande (1) M.S. Deora 59.5, 3. Senora Bianca (3) Koshi Kumar 59.5, 4. Bluemed (9) P. Sai Kumar 59, 5. Pluto (11) Yash Narredu 58.5, 6, Glorious Sunshine (10) Shankar Lal 57, 7. Krishvi (2) C. Umesh 56.5, 8. Momentous (8) Farid Ansari 56, 9. Happiness (12) Shah Alam 53, 10. The Rebel (5) R. Manish 52.5, 11. Air Marshall (6) L.A. Rozario 51.5 and 12. Desert Star (7) Ram Nandan 51.5.

1. PLUTO, 2. BLUEMED, 3. KRISHVI

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.