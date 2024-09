Pink Jasmine claims the Mystical Trophy

Mr. Gamini Jayaratne K G and Dr. Asha Bhat’s Pink Jasmine (P.S. Kaviraj up) won the Mystical Trophy (1,100m), the feature event of the race held here on Saturday (Sept. 28). Saddam Iqbal trains the winner.

ADVERTISEMENT

1. GOOD LUCK HANDICAP (Div. II): MR STARC (D.S. Deora) 1, Desert Star (Ram Nandan) 2, Lord Of The Turf (Bharat Mal) 3 and Acantha (P. Vikram) 4. Not run: Sunny Isles. 1-1/2, 3/4 and Shd. 1m, 16.05s. Rs. 157 (w), 22, 35 and 54 (p), SHP: 82, THP: 96, FP: 1,355, Q: 1,276, Tla: 13,318.

Owners: Mr. A.P. Shajid & Sarath Varun S.G. Trainer: G.S. Parmar.

ADVERTISEMENT

2. GOOD LUCK HANDICAP (Div. I): KNOTTY POWER (Yash Narredu) 1, Choice (P. Siddaraju) 2, Emperor Charmavat (C. Umesh) 3 and Grey Beauty (S.J. Moulin) 4. 1, 1-1/2 and Lnk. 1m, 25.32s. Rs. 40 (w), 19, 10 and 28 (p), SHP: 69, THP: 47, FP: 320, Q 117, Tla: 2,466.

Owners: Mr. K. Balamukunda Das, Mr. K. Kamesh & Mr. Srikanth Badruka. Trainer: R. Ramanathan.

3. CHAITANYA RATHAM HANDICAP: ASPIRA (Yash Narredu) 1, Seeking The Stars (C. Umesh) 2, Gold Ride (S.J. Moulin) 3 and Celeste (P.S. Kaviraj) 4. 3, 1-1/4 and 1-1/4. 1m, 13.92s. Rs. 15 (w), 10, 16 and 22 (p), SHP: 98, THP: 100, FP: 91, Q: 41, Tla: 226.

ADVERTISEMENT

Owners: Mr. K. Kaliyaperumal, Mr. Deepesh Narredu & Mr. Balam Mohla. Trainer: D. Narredu.

4. MYSTICAL TROPHY: PINK JASMINE (P.S. Kaviraj) 1, Golden Marina (N. Darshan) 2, Sonic Dash (Farid Ansari) 3 and Opus One (C. Umesh) 4. 3-1/4, 2-1/2 and snk. 1m, 6.21s. Rs. 40 (w), 19, 14 and 36 (p), SHP: 45, THP: 108. FP: 112, Q: 82, Tla; 1,104.

Owners: Mr. Gamini Jayaratne K.G & Dr. Asha Bhat. Trainer: Saddam Iqbal,

ADVERTISEMENT

5. BUGS BUNNY HANDICAP: BLUEMED (Ram Nandan) 1, Wisaka (Koshi Kumar) 2, Cloud Jumper (M.S. Deora) 3 and Kings Return (A.S. Peter) 4. 2-3/4, 1/2 and 3/4. 1m, 29s. Rs. 16 (w), 10, 26 and 16 (p). SHP: 59, THP: 30, FP: 46, Q: 35. Tla: 92.

Owner: Dr. Ganesan Subramanian. Trainer: Sebastian.

6. GARDEN CITY HANDICAP: SENSATIONS (K.V. Baskar) 1, Rinello (Koshi Kumar) 2, Kallania (P. Vikram) 3 and Royal Supremacy (Farid Ansari) 4.Lnk, hd and snk 1m, 46.51. Rs. 560 (w), 166, 31 and 222 (p), SHP: 73, THP: 109, FP: 2,985, Q: 586, Tla: 9,696.

Owner: Dr. Murali Venkataswamy. Trainer: V. Ajith Kumar.

Jkt: Rs. 17,413 (3 tkts), Runner-up: 129 (174 tkts), Mini Jkt: 6.064 (2 tkts), Tr: 3,328 (5 tkts).

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.