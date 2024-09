Phoenomenon for the F.K. Irani Memorial Million

Phoenomenon, who is in fine fettle, is expected to score in the F.K. Irani Memorial Million (1,200m), the feature event of the races to be held here on Friday (Sept 13). False rails (width about 6m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. PADDOCK PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 2-00 p.m.: 1. Against All Odds (3) Sham Kumar 62.5, 2. Natural Fly (8) Aman 62, 3. Davids Delight (9) K. Mukesh Kumar 61.5, 4. Vardaan (11) Antony 61, 5. Polar Wind (1) L.A. Rozario 58.5, 6. Warrior Woman (7) J. Paswan 58.5, 7. Vandan (4) Md. Imran Ashraf 58, 8. Deemed To Fire (6) Kiran Rai 57, 9. Clyde Star (12) Jagadeesh 55, 10. Festive Star (2) Md. Sameer 55, 11. White Lies (10) Dhanu S 53.5 and 12. Eco System (5) Sai Kiran 52.5.

1. VARDAAN, 2. POLAR WIND, 3. WHITE LIES

2. TALAKADU PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-30: 1. Natural One (4) G. Vivek 61.5, 2. Seoul (8) Sai Kiran 61, 3. O Manchali (2) Antony 58.5, 4. Copper Sunrise (3) M. Rajesh K 57.5, 5. N R I Touch (1) A. Baandal 57.5, 6. Natural Gold (12) Aman 57.5, 7. Coorg General (5) Dhanu S 54.5, 8. D Lord (-) (-) 54.5, 9. Pette’s Choice (13) Jagadeesh 54.5, 10. Red Hills (9) Md. Sameer 53.5, 11. What Is This (10) Kiran Rai 53.5, 12. Sarvottam (11) S. Shareef 52.5 and 13. Break Away (6) Akash Agarwal 51.5.

1. O MANCHALI, 2. NATURAL ONE, 3. SEOUL

3. JOG FALLS PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Confident Game (1) K. Mukesh Kumar 62, 2. Hero Of The East (5) Afsar Khan 60.5, 3. Aurele (4) Antony 59, 4. Dornish (8) Akash Agarwal 59, 5. D Don King (6) S. Imran 58, 6. Forest View (9) L.A. Rozario 57.5, 7. Dalhousie (10) Jagadeesh 56.5, 8. Brocston (2) S. Shareef 55, 9. Veera (3) Salman Khan 53.5, 10. Michelle Pride (7) M. Rajesh K 53 and 11. Feronia (11) Abhishek Mhatre 52.5.

1. FOREST VIEW, 2. AURELE, 3. CONFIDENT GAME

4. POLICE TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Indian Blues (6) Kiran Rai 61, 2. Ibrahimovic (10) R. Shiva K 57, 3. Jersey King (5) Suraj 57, 4. Miraculous Girl (2) Gautam Raj 55.5, 5. The Flying Feet (8) S. Imran 54, 6. Cloudy Hills (3) L.A. Rozario 53.5, 7. Weronika (11) Madhu Sudhan 53.5, 8. Augusto (12) Tousif 52.5, 9. Twilight Fame (1) Angad 52, 10. Subha (7) G. Manikandan 50.5, 11. Furious Fun (9) R. Girish 50 and 12. Winter Storm (4) M. Rajesh K 50.

1. JERSEY KING, 2. INDIAN BLUES, 3. TWILIGHT FAME

5. F.K. IRANI MEMORIAL MILLION (1,200m), 3-y-o only, (Terms), 4-00: 1. La Mcqueen (1) Antony 57, 2. Phoenomenon (3) Akshay K 57, 3. Divine Art (7) Suraj 55.5, 4. Hand Of God (2) Sai Kiran 54, 5. Lockheed (-) (-) 54, 6. Rodney (5) S. Saqlain 54 and 7. N R I Ace (6) Angad 52.5.

1. PHOENOMENON, 2. DIVINE ART

6. M.W. CHINNAPPA MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 60 & above, 4-30: 1. Segera (7) Angad 66, 2. Stag’s Leap (1) L.A. Rozario 60, 3. Czar (5) Antony 59.5, 4. Tom Cruiser (3) K. Mukesh Kumar 59, 5. Ashtar (4) J. Paswan 58.5, 6. Court Jester (8) Faiz 53, 7. Brave Trooper (2) Abhishek Mhatre 52 and 8. Seolfor Bullet (6) Dhanu S 51.

1. CZAR, 2. TOM CRUISER, 3. BRAVE TROOPER

7. YELAHANKA PLATE (1,100m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 5-00: 1. Silver Spring (4) Aman 60, 2. Saro Gold Mine (1) Abhishek Mhatre 57.5, 3. Biometric (3) Ayaz Khan 56, 4. Hasting Sunrise (6) G. Umesh 55, 5. Natural Tornado (7) Shyam Kumar 54.5, 6. Spiritual Force (8) K. Mukesh Kumar 54, 7. Tower Quest (2) Kiran Rai 54 and 8. Gold Crest (5) A. Baandal 53.5.

1. SILVER SPRING, 2. GOLD CREST, 3. TOWER QUEST

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

