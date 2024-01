Persian Rock claims Madras Gold Vase; Lavish Girl wins  P.T. Rajan Memorial Cup

January 22, 2024 07:42 pm | Updated 07:42 pm IST - CHENNAI:

Lavish Girl (P. Vikram astride) won the P.T. Rajan Memorial Cup at the races held here on Monday (January 22). The winner, trained by Vijay Singh, is the property of Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Fahad Khan-trained Persian Rock, piloted by Ashhad Asbar, won the Madras Gold Vase, the chief event of the races. The winner is owned by Mrs. Kokila. E

1. CURRAGH HANDICAP: PARIS O’CONNOR (Ram Nandan) 1, Three Of A Kind (P. Sai Kumar) 2, Grand Royal (Antony Raj) 3 and Glorious Evensong (Inayat) 4. Shd, 2, 3. 1m, 27.11s. ₹64 (w), 42, 11 and 49 (p), SHP: 44., THP: 41, FP: 189, Q: 106, Tla: 880. Owners: Mr. M. Ravi, Mr. K. Kaliyaperumal & Mrs. R. Chellam. Trainer: Sebastian.

2. EL GRAN SENOR HANDICAP: ROYAL FALCON (Farid Ansari) 1, Element (P.S. Chouhan) 2, Windsor Walk (Ram Nandan) 3 and Truth In Wine (Antony Raj) 4. Lnk, 3/4 and 4-3/4. 1m, 39.63s. ₹167 (w), 27, 20 and 20 (p), SHP: 50, THP: 28, FP: 1,023, Q: 510, Tla: 30,203 (C/O). Owners: Mr. Anjan Kumar Rangaraj, Mr. Pavan Rangaraj, Mr. Krishore Reddy & Mrs. Barkha D Lahori, Trainer: Govindarajan.

3. GOLD DIGGER HANDICAP (Div. I): GROOVIN (P.S. Kaviraj) 1, Desert Star (P.S. Chouhan) 2, Zaneta (Ram Nandan) 3 and Wood Art (P. Ajeeth Kumar) 4. 1-1/4, 3-1/2 anjd 1-3/4. 1m, 12.57s. ₹17 (w), 11, 14 and 15 (p), SHP: 26, THP: 20, FP: 58, Q: 33, Tla: 95. Owner: Mr. Anil Saraf. Trainer: S.P. Shaw.

4. GOLD DIGGER HANDICAP (Div. II): SUNNY ISLES (Ashhad Asbar) 1, Gajabo Grande (M.S. Deora) 2, Prince Purple (C. Brsson) 3 and Yellow Sapphire (Koshi Kumar) 4. Not run: Grey Beauty. 1-3/4, 3-3/4 and 1-1/4. 1m, 13.24s. ₹29 (w), 16, 17 and 13 (p), SHP: 30, THP: 43, FP: 90, Q: 60, Tla: 178. Owners: M/s. Ajaad Stud & Livestock (OPC) rep by Dr. Kumaravel & Mr. Cowas D. Bajan. Trainer: Mandanna.

5. MADRAS GOLD VASE: PERSIAN ROCK (Ashhad Asbar) 1, Tesorino (S. Saqlain) 2, She’s Unstoppable (P.S. Chouhan) 3 and See It Thru (F. Norton) 4. Nose, 3-3/4 and 1/2. 1m, 26.27s. ₹92 (w), 22 and 10 (p), SHP: 36, THP: 29, FP: 305, Q: 24, Tla:276. Owner: Mrs. Kokila. E Trainer: Fahad Khan.

6. P.T. RAJAN MEMORIAL CUP: LAVISH GIRL (P. Vikram) 1, Go For The Moon (F. Norton) 2, Cavallo Volante (Antony Raj) 3 and Light Fantastic (S. Saqlain) 4. Not run: Bluemed. 2, 1/2 and 2-1/4. 1m, 13.43s. ₹55 (w), 26, 11 and 11 (p), SHP: 30, THP: 118, FP: 2,042, Q: 1,103, Tla: 3,292. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Vijay Singh.

7. MULTIDIMENSIONAL HANDICAP: BAY OF NAPLES (P.S. Kaviraj) 1, Presto Power (Koshi Kumar) 2, Dazzling Princess (Ram Nandan) 3 and Vijaya (S. Saqlain) 4. 4-1/2, lnk and shd. 59.99s. ₹156 (w), 33, 18 and 16 (p), SHP: 59, THP: 80, FP: 457, Q: 196, Tla: 7,498. Owner: Mr. Balaji M.V. Trainer: Uthaiah.

Jackpot: ₹82,973 (2 tkts.), runner-up: 2,540 (28 tkts.); Mini jkt.: 39,873 (carried over), Tr (i): 954 (30 tkts.), (ii): 8,239 (5 tkts.)