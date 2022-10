Pense’e primed to score a repeat win

October 15, 2022 00:30 IST

Pense’e who maintains form, may score an encore in the Stewards Trophy (1,400m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Oct. 15).

1. ELUSIVE PIMPERNEL HANDICAP (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45, 1-45 p.m.: 1. Mystical Magician (11) Inayat 60, 2. Secret Of Love (2) S. Kamble 56.5, 3. Conscious Keeper (5) S.A. Amit 55.5, 4. Great Spirit (10) S. Kabdhar 55.5, 5. Jawai (3) B. Dharshan 55.5, 6. Sparkleberry (1) G. Vivek 55.5, 7. Star Of Royalty (4) Farid Ansari 55.5, 8. Stern Maiden (7) L.A. Rozario 55.5, 9. Gatlin (12) S. Imran 55, 10. Mujer (8) Ishwar Singh 55, 11. Royal Falcon (9) A.M. Alam 55 and 12. Bella Amor (6) Farhan Alam 54.

1. CONSCIOUS KEEPER, 2. ROYAL FALCON, 3. GREAT SPIRIT

2. ELUSIVE PIMPERNEL HANDICAP (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45, 2-15: 1. Winraise (1) A.M. Alam 60.5, 2. Berrettini (3) Yash Narredu 60, 3. Pappa Rich (9) M.S. Deora 59.5, 4. Wild Frank (6) R. Manish 59.5, 5. Wonder Blaze (7) S.A. Amit 58, 6. Henrietta (8) L.A. Rozario 57, 7. Mayflower (11) S. Imran 55.5, 8. Amrone (12) Ishwar Singh 53, 9. Lord Of The Turf (2) Kuldeep Singh 53, 10. Lebua (10) Khet Singh 52.5, 11. Sovereign Power (5) Farhan Alam 52.5 and 12. Driftwood Pacific (4) Ram Nandan 52.

1. HENRIETTA, 2. BERRETTINI, 3. AMARONE

3. ASTRONOMIC HANDICAP (1,400m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 2-45: 1. Platini (11) Khet Singh 60, 2. Lady Blazer (9) S. Kamble 59, 3. Catalyst (4) Farid Ansari 58, 4. Fantastic Hit (6) Kiran Rai 57.5, 5. Amazing Kitten (1) Ramandeep 57, 6. Royal Eminence (3) Kuldeep Singh 57, 7. Marshall (8) S.A. Amit 56.5, 8. Welcome Chakram (2) P. Sai Kumar 55.5, 9. Swiss Agatta (7) Ashhad Asbar 55, 10. Bhairava’s Queen (—) ( —) 54.5 and 11. Haran (10) P.S. Kaviraj 51.5.

1. SWISS AGATTA, 2. ROYAL EMINENCE, 3. MARSHALL

4. CHAITANYA CHAKRAM HANDICAP (1,600m), rated 20 to 45, 3-15: 1. Sabatini (9) P.S. Kaviraj 60, 2. Trending Princess (3) S. Kamble 59, 3. Kings Walk (2) P. Sai Kumar 58.5, 4. Forever (5) Yash Narredu 57.5, 5. Dominant (4) A.M. Alam 57, 6. Suparakiga (12) Khet Singh 57, 7. Slainte (8) Hindu Singh 56.5, 8. Turf Beauty (10) Farid Ansari 56.5, 9. Mystic Zlatan (7) L.A. Rozario 56, 10. Golden Streak (6) Ishwar Singh 54.5, 11. Romualdo (1) C. Brisson 52 and 12. Kikata (11) Manikandan 52.

1. SABATINI, 2. FOREVER, 3. SLAINTE

5. ILLHEUS HANDICAP (1,600m), rated 40 to 65, 3-45: 1. Durango (4) S.A. Amit 60, 2. Euphoric (2) P.S. Kaviraj 55.5, 3. Cotton Hall (5) B. Dharshan 54.5, 4. Spicy Star (8) Ishwar Singh 54, 5. Sweet Fragrance (6) Ashhad Asbar 54, 6. Albinus (7) Yash Narredu 53.5, 7. Walking Brave (1) S. Kabdhar 52.5, 8. Ganton (9) Hindu Singh 51.5 and 9. Aretha (3) P. Sai Kumar 50.5.

1. EUPHORIC, 2. ALBINUS, 3. ARETHA

6. STEWARDS TROPHY (1,400m), rated 80 & above (outstation horses eligible), 4-15: 1. Hope And Glory (8) B. Dharshan 60, 2. Historian (5) S. Kamble 59.5, 3. Mzilikazi (4) Kuldeep Singh 57.5, 4. Alexander Dumas (3) Kiran Rai 56, 5. Gods Plan (9) S.A. Amit 55, 6. Pense’e (1) Hindu Singh 55, 7. Anastasia (2) Yash Narredu 54.5, 8. Emelda (6) P. Sai Kumar 54.5 and 9. Priceless Ruler (7) Farid Ansari 54.5.

1. PENSE’E, 2. HISTORIAN, 3. ALEXANDER DUMAS

7. URVASHI HANDICAP (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 40 to 65, 4-45: 1. Empress Eternal (6) Kuldeep Singh 60, 2. Namak Halaal (5) B. Dharshan 59.5, 3. Diamond And Pearls (7) P. Sai Kumar 58.5, 4. Star Symbol (4) S. Kabdhar 58, 5. Golden Marina (3) Khet Singh 57.5, 6. Katahdin (1) Ashhad Asbar 57.5, 7. Constant Variable (8) S. Kamble 57 and 8. Rhiannon (2) Koshi Kumar 57.

1. CONSTANT VARIABLE, 2. DIAMONDS AND PEARL, 3. GOLDEN MARINA

8. URVASHI HANDICAP (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 40 to 65, 5-15: 1. Valeska (8) Inayat 60, 2. Succession (6) Yash Narredu 59.5, 3. Tudor (7) S. Kabdhar 59, 4. Golden Strike (4) M.S. Deora 58.5, 4. Pacific (9) Ashhad Asbar 57.5, 5. Bohemian Grandeur (3) Farhan Alam 57, 7. Andromeda Sky (2) Kuldeep Singh 56.5, 8. Pirate’s Love (1) G. Vivek 56 and 9. Cartel (5) B. Dharshan 55.5.

1. SUCCESSION, 2. GOLDEN STRIKE, 3. VALESKA

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.