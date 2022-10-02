Races

Pense’e, Pirate’s Love, Gallantry and Full Of Surprise shine

Pense’e, Pirate’s Love, Gallantry and Full Of Surprise shone when the horses were exercised here on Sunday (Oct. 2)

Outer sand: 1000m: Gallantry (M. Bhaskar) 1-11.5, 800/55, 600/42. In fine trim.

Inner sand: 600m: Nightjar (rb) 48.

800m: Protea (rb) 1-3, 600/48. Easy. Pacific (A.M. Tograllu) 1-2, 600/46.5. Easy. Esteva (rb) 55.5, 600/41. Moved on the bit. Full Of Surprise (Farhan Alam) 54, 600/40. Strode out well. Succession (M. Bhaskar) 1-2.5, 600/47. Easy. Trending Princess (rb), Radiant Joy (Koshi Kumar), Regal Kid (rb) 1-0.5, 600/45.5. They were easy.

1000m: Amendment (rb) 1-17.5, 800/1-2, 600/47. Easy. Magical Wish (rb) 1-18, 800/1-3, 600/47. Rajputana (A.M. Tograllu) 1-12.5, 800/56.5, 600/41. Worked well. Eagle Bluff (rb) 1-11, 800/58, 600/45. Eased up. Perfect Blend (A.M. Tograllu), a 2-y-o (Be Safe - Zvonareave (Khet Singh), God’s Wish (rb) 1-8, 800/54.5, 600/41. Perfect Blend impressed. Cloud Jumper (Ram Nandan) 1-13, 800/59.5, 600/44.5. Unextended. A 2-y-o (Cougar Mountain - Ajaweed) (R. Manish), a 2-y-o (Kingda Ka - Vanity Fair) (rb) 1-8.5, 800/55.5, 600/42. They are in fine nick. Dear Lady (rb) 1-18, 800/1-3, 600/48. Anatolia (Farhan Alam) 1-17, 800/1-2, 600/46.5. Easy. Pirate’s Love (Ram Nandan) 1-6.5, 800/53, 600/40. Moved attractively. A 2-y-o (Smuggler’s Cove - Night of Stars) (A.M. Tograllu) 1-8, 800/55, 600/41.5. In fine condition. A 2-y-o (One Lucky Dane - Eternal Angel) (S.Kamble), Ignition (rb) 1-9, 800/56.5, 600/42.5. Former is in good shape. Platini (rb) 1-18.5, 800/1-3, 600/48. Rule Of Emperors (rb) 1-17.5, 800/1-1.5, 600/47. Easy. Break The Silence (Ram Nandan) 1-16.5, 800/1-1.5, 600/47. Moved freely. A 2-y-o (Speaking Of Which - Nifty) (rb), Hope And Glory (rb) 1-18, 800/1-3, 600/46. They were easy and level. Sparkleberry (Ram Nandan) 1-12, 800/57.5, 600/43. Handy. Kaamla (Ram Nandan) 1-15, 800/59.5, 600/43.5. Easy. Arapaho (Khet Singh) 1-15, 800/1-0.5, 600/45.5.

1200m: Divina (A.M. Tograllu) 1-26.5, 1,000/1-13, 800/59.5, 600/45. Shaped well. Carnoustie (rb), Electric (Koshi Kumar) 1-30, 1,000/1-12, 800/58, 600/44. Former started three lengths behind and finished a length in front. Emperor Ashoka (rb), Rubert (rb) 1-33.5, 1,000/1-16.5, 800/1-2, 600/47.5. They moved freely. La Jefa (Farhan Alam) 1-28, 1,000/1-13.5, 800/59.5, 600/45.5. Eased up. Pense’e (Farhan Alam) 1-21, 1,000/1-7, 800/54.5, 600/42. Maintains form. Kikata (rb) 1-24, 1,000/1-9.5, 800/56, 600/42.5. Moved well. A 2-y-o (Win Legend - Terra Nova) (rb) 1-29.5, 1,000/1-14, 800/1-0.5, 600/46. Easy. Chaitanya (rb), Mystify (rb) 1-31.5, (1,200-600) 45.5. They were eased up. Gingersnap (Ram Nandan) 1-24.5, 1,000/1-10, 800/57.5, 600/44. In good condition. Catalyst (Farid Ansari), Wonderful Era (rb) 1-32, (1,200-600) 43. They were eased up. A 2-y-o (Dali - Malakeye Ziba) (rb) 1-29.5, 1,000/1-14.5, 800/58.5, 600/44.5. Well in hand.


Our code of editorial values

  1. Comments will be moderated by The Hindu editorial team.
  2. Comments that are abusive, personal, incendiary or irrelevant cannot be published.
  3. Please write complete sentences. Do not type comments in all capital letters, or in all lower case letters, or using abbreviated text. (example: u cannot substitute for you, d is not 'the', n is not 'and').
  4. We may remove hyperlinks within comments.
  5. Please use a genuine email ID and provide your name, to avoid rejection.

Printable version | Oct 2, 2022 6:22:25 pm | https://www.thehindu.com/sport/races/pensee-pirates-love-gallantry-and-full-of-surprise-shine/article65962862.ece

© THG PUBLISHING PVT LTD.

TRENDING TODAY