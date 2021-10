Parisian for Eve Champion Trophy

Pune:

30 October 2021 00:30 IST

Trainer P. Shroff’s Parisian, who ran second in her last start, should make amends in the Eve Champion Trophy (Gr. 3), the feature event of Saturday’s (Oct. 30) races. Rails will be announced one hour before the start of the first race.

RWITC will start online betting operations from Saturday and racegoers can log on to play.rwitc.com for further details.

1. TO THE MANOR BORN PLATE (Div. II) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 1.00 p.m.: 1. Safdar (11) Shahrukh 59, 2. Untitled (6) Shelar 57.5, 3. Brave Eagle (7) Kirtish 56, 4. Excelerator (8) Sandesh 56, 5. Sovereign Master (4) T.S. Jodha 56, 6. Sufiyah (5) Chouhan 56, 7. Winter Storm (12) Ayyar 54.5, 8. Historic (2) Zeeshan 54, 9. Hilma Klint (1) Dashrath 53, 10. La Peregrina (3) Aniket 53, 11. Istanbul (9) P. Vinod 51 and 12. Kardashian (10) Peter 51.

1. SUFIYAH, 2. EXCELERATOR, 3. LA PEREGRINA

2. AN ACQUIRED TASTE PLATE (1,000m), Cl. II, rated 60 to 86, 1.30: 1. Golden Guest (4) Sandesh 59.5, 2. Excellent Gold (5) Dashrath 56, 3. Sharareh (1) Parmar 50.5, 4. Pokerface (2) Neeraj 50 and 5. Aegon (3) Kaviraj 49.

1. GOLDEN GUEST, 2. AEGON

3. CABRIOLET PLATE (Div. II) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 2.00: 1. Caprifla (2) J. Chinoy 56, 2. Orchids (1) Dashrath 56, 3. Perfect Man (9) T.S. Jodha 56, 4. Sinner (8) Yash Narredu 56, 5. Sunlord (6) Neeraj 56, 6. Sunrise (5) Chouhan 56, 7. Amped (4) Parmar 54.5, 8. Animous (3) Bhawani 54.5 and 9. Mysterious Girl (7) Zervan 54.5.

1. SUNRISE, 2. PERFECT MAN, 3. SINNER

4. TO THE MANOR BORN PLATE (Div. I) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.30: 1. Enlightened (9) T.S. Jodha 59.5, 2. Spring Grove (2) P. Dhebe 59.5, 3. Wild Fire (11) Aniket 59.5, 4. Evangeline (4) Akshay 59, 5. Rising Brave (12) Shahrukh 59, 6. Champers On Ice (1) Sandesh 57.5, 7. Slam Dunk (7) Zeeshan 57, 8. Turmeric Tower (10) A. Prakash 56, 9. Marvellous (5) Chouhan 55.5, 10. Ciplad (6) Zervan 55, 11. Little More (3) Ayyar 51.5 and 12. Anoushka (8) Peter 50.

1. MARVELLOUS, 2. CIPLAD, 3. ENLIGHTENED

5. AMJAD KHAN TROPHY (2,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3.00: 1. Theon (4) Chouhan 59.5, 2. Goshawk (3) Parmar 56.5, 3. Flaming Lamborgini (5) Neeraj 54.5, 4. Kokomo (2) Sandesh 53, 5. Souza (1) Kaviraj 52 and 6. Camille (6) Peter 50.

1. KOKOMO, 2. FLAMING LAMBORGINI

6. CONTINUAL TROPHY (1,600m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30, 3.30: 1. Brazos (3) P. Dhebe 62, 2. Northern Lights (2) Kirtish 62, 3. Head Honcho (9) Dashrath 61.5, 4. Kamaria (13) Bhawani 59, 5. Naxos (7) V. Bunde 59, 6. Accenture (10) Neeraj 58.5, 7. Wafy (8) Mansoor 58.5, 8. Fairmont (5) Yash Narredu 58, 9. Sussing (12) Zeeshan 57.5, 10. Irish Eyes (1) Kaviraj 56.5, 11. Dawnstar (14) Ayyar 56, 12. Fendi (11) Peter 54.5, 13. Patriots Day (6) Mosin 54.5 and 14. Cristo Boss (4) Raghuveer 49.

1. NORTHERN LIGHTS, 2. BRAZOS, 3. KAMARIA

7. EVE CHAMPION TROPHY (Gr. 3) (2,000m) (Terms), 4-y-o & over, 4.00: 1. Grand Accord (4) Bhawani 59, 2. Caprisca (6) Zervan 57.5, 3. Magistero (3) Rupesh 57.5, 4. Truly Epic (2) C.S. Jodha 57.5, 5. Apsara Star (1) C. Umesh 56 and 6. Parisian (5) Chouhan 56.

1. PARISIAN, 2. CAPRISCA

8. CABRIOLET PLATE (Div. I) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 4.30: 1. Chieftain (7) T.S. Jodha 56, 2. Juiced (9) Sandesh 56, 3. Pisa (6) Shelar 56, 4. Tarzan (2) Kaviraj 56, 5. Esfir (4) Zeeshan 54.5, 6. Expedition (8) Zervan 54.5, 7. Giverny (1) Neeraj 54.5, 8. Jubilant Journey (10) C.S. Jodha 54.5, 9. Medora (3) Chouhan 54.5 and 10. Midas Touch (5) Bhawani 54.5.

1. MEDORA, 2. TARZAN, 3. JUICED

9. COLOMBIANA PLATE (1,400m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46, 5.00: 1. Sandalphon (11) T.S. Jodha 62, 2. Beemer (7) Yash Narredu 59.5, 3. Tasman (10) Ayyar 59.5, 4. Ron (1) Dashrath 57.5, 5. Sandman (9) V. Bunde 57, 6. Blazing Bay (6) Bhawani 55.5, 7. Speculator (3) C.S. Jodha 55.5, 8. Shae (2) Peter 55, 9. Black Cherry (5) J. Chinoy 54.5, 10. Pride’s Angel (4) Sandesh 54, 11. Bold Advance (8) Aniket 53.5, 12. Power Of Neath (13) Shelar 52 and 13. Scotland (12) Raghuveer 49.5.

1. PRIDE’S ANGEL, 2. BEEMER, 3. BLAZING BAY

Day’s best: KOKOMO

Jackpot: (i) 2, 3, 4, 5 & 6; (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 3, 4 & 5; (ii) 6, 7 & 8; (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 4, 5, 6, 7, 8 & 9.