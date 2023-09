Painted Apache claims the Nawab Sultan Ali Khan Memorial Cup

September 24, 2023 06:11 pm | Updated 06:11 pm IST - Hyderabad:

Mr. Aditya P. Thackersey’s Painted Apache, ridden by P. Ajeeth Kumar, won the Nawab Sultan Ali Khan Memorial Cup, the main event of Sunday’s (Sept. 24) races. The winner is trained by L.V.R. Deshmukh.

1. TWIN CITIES PLATE (Div. I): RAGNAROK (G. Naresh) 1, Silver Act (B. Nikhil) 2, Hoping Star (Mohit Singh) 3 and Deccan Daisy (P. Sai Kumar) 4. Not run: Flashing Memories. 2, 1 and 3/4. 1m, 8.74s. ₹516 (w), 90, 14 and 16 (p). SHP: 38, THP: 42, SHW: 187 and 10, FP: 2,427, Q: 535, Tanala: 18,994. Favourite: Silver Act. Owner: Mr. P. Ranga Raju. Trainer: M.R. Chauhan.

2. ROCK OF GIBRALTAR PLATE: ASHWA GAJRAJ (Vivek G) 1, Encore (A. Imran Khan) 2, Great Giver (P. Ajeeth Kumar) 3 and Deccan Spirit (P. Sai Kumar) 4. Not run: Young Diana. 1, 4-1/2 and 1-1/2. 1m, 27.12s. ₹58 (w), 15, 10 and 11 (p). SHP: 35, THP: 31, SHW: 21 and 11, FP: 175, Q: 55, Tanala: 358. Favourite: Encore. Owner: Mr. Ravinder Pal Singh Chauhan. Trainer: G. Shashikanth.

3. S.N. REDDY MEMORIAL CUP: STUNNING ART (Suraj Narredu) 1, Sacred Bond (Afroz Khan) 2, Veneno (Mohit Singh) 3 and Trishul (Surya Prakash) 4. 3/4, 1-1/4 and 1-1/2. 1m. 40.52s. ₹24 (w), 10, 26 and 16 (p). SHP: 117, THP: 63, SHW: 20 and 28, FP: 357, Q: 187, Tanala: 3,337. Favourite: Stunning Art. Owners: Mr. Rajesh Sahgal & Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: Magan Singh.

4. MAJOR GENERAL NAWAB KHUSRU JUNG BAHADUR MEMORIAL TROPHY: ANAB E SHAHI (A. Imran Khan) 1, D Right Time (Vive G) 2, Soorya Vahan (B. Nikhil) 3 and Royal Pal (Md. Ekram Alam) 4. 4-3/4, 9-1/4 and 1. 1m, 26.89s. ₹13 (w) 12, 10 and 19 (p). SHP: 23, THP: 29, SHW: 10 and 13, FP: 29, Q: 23, Tanala: 135. Favourite: Anab E Shahi. Owners: M/s. Ashok Kumar Gupta, Chitturi Krishna Kannaiah, Syed Ainuddin Arif, Vishal Gupta & Mrs. Sudha Gupta. Trainer: R.H. Sequeira.

5. RAJA SAHEB OF CHALLAPALLI MEMORIAL CUP: BLISSFUL (R.S. Jodha) 1, Avancia (Suraj Narredu) 2, Dyanoosh (P. Sai Kumar) 3 and Wind Sprite (Afroz Khan) 4. Shd, 1-1/2 and Neck. 1m, 13.49s. ₹163 (w), 49, 17 and 15 (p). SHP: 36, THP: 68, SHW: 74 and 27, FP: 610, Q: 395, Tanala: 14,789. Favourite: Avancia. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

6. JATPROLE CUP: DIVINE CONNECTION (Md. Ekram Alam) 1, Delhi Heights (B. Nikhil) 2, D Minchu (Vivek G) 3 and Indershanush (Shivansh) 4. 3-3/4, Nose and 1/2. 1m, 14.78s. ₹27 (w) 11, 16 and 15 (p). SHP: 53, THP: 42, SHW: 13 and 20, FP: 131, Q: 90, Tanala: 254. Favourite: D Minchu. Owner: Mr. Alagappa Murugappan. Trainer: K. Satheesh.

7. NAWAB SULTAN ALI KHAN MEMORIAL CUP: PAINTED APACHE (P. Ajeeth Kumar) 1, Karanveer (P. Sai Kumar) 2, Tiger Mountain (Kuldeep Singh (Sr) ) 3 and N R I Superpower (Abhay Singh) 4. 2-1/2, 3-3/4 and 1-1/2. 2m, 6.74s. ₹42 (w), 17 and 17 (p). SHP: 39, THP: 33, SHW: 28 and 17, FP. 150, Q: 84, Tanala: 224. Favourite: Tiger Mountain. Owner: Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

8. P.V.G. RAJU MEMORIAL CUP: ACROBAT (Kuldeep Singh (Jr) ) 1, Detective (Suraj Narredu) 2, Dream Station (B. Nikhil) 3 and N R I Ultrapower (Abhay Singh) 4. 3-1/2, 8-1/4 and Head. 1m, 39.27s. ₹47 (w), 13, 10 and 24 (p). SHP: 28, THP: 73, SHW: 59 and 10, FP: 148, Q: 39, Tanala: 1,212. Favourite: Detective. Owner: Mrs. Lingala Aarti Reddy. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

9. TWIN CITIES PLATE (Div. II): RUBY RED (Suraj Narredu) 1, Maverick (B. Nikhil) 2, Eminency (Surya Prakash) 3 and Dali’s Champion (P. Sai Kumar) 4. 4-1/4, 6-1/2 and 3. 1m, 7.14s. ₹14 (w), 10, 10 and 19 (p). SHP: 19, THP: 29, SHW: 10 and 18, FP: 28, Q: 22, Tanala: 60. Favourite: Ruby Red. Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla & Mr. Adar C. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Mukul A. Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeding LLP & Mr. Saleem Fazelbhoy. Trainer: Laxman Singh.

Jackpot: (i) 70%: ₹1,02,262 (c/o) & 30%: 43,826 (1 tkt.); (ii) 70%: 32,952 (8 tkts.) & (ii) 10, 270 (11 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 9,252 (8 tkts), (ii) 3,088 (22 tkts.).

Treble: (i) 17,055 (c/o), (ii) 751 (32 tkts.), (iii) 652 (36 tkts.).