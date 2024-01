Own Voice should deliver in the Aziz H. Ahmedbhoy Trophy

January 11, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Mumbai:

The bottom-weighted Own Voice should score over her rivals in the Aziz H. Ahmedbhoy Trophy, the main event of Thursday’s (Jan. 10) races. Rails will be placed 5 metres wide from 1400m to 1200m and thereafter 11 metres wide from 600m upto the winning post.

1. D.W. REID PLATE (Div. I) (1,400m), Cl. V, rated 1 to 26, 2.00 p.m.: 1. Fontana (7) N. Bhosale 61.5, 2. Roll The Dice (3) S. Zervan 61.5, 3. Caliph (9) P. Shinde 61, 4. Light Of Life (2) H. Gore 60.5, 5. Dagger’s Strike (8) M.S. Deora 59, 6. Axis (6) Aniket 58.5, 7. Brahmos (4) R. Ajinkya 58, 8. High Spirit (5) Mustakim 53.5 and 9. Toofan (1) K. Nazil 51.5.

1. DAGGER’S STRIKE, 2. FONTANA, 3. ROLL THE DICE

2. VALLABHDAS H. ADWALIA TROPHY (1,600m), Cl IV, rated 20 to 46, 2.30: 1. Balenciaga (7) P. Trevor 59, 2. Monarchy (4) N.S. Parmar 56.5, 3. Kimiko (1) H. Gore 53.5, 4. Malakhi (9) S.J. Sunil 53.5, 5. Big Red (8) S. Saqlain 53, 6. King’s Retreat (2) Kirtish 52, 7. Pride’s Prince (5) V. Bunde 52, 8. Walter (3) Mustakim 52 and 9. Mariana (6) N. Bhosale 50.

1. PRIDE’S PRINCE, 2. KING’S RETREAT, 3. KIMIKO

3. AZIZ H. AHMEDBHOY TROPHY (1,600m), Cl. II, rated 60 to 86, 3.00: 1. Wall Street (1) H. Gore 61.5, 2. Kamaria (2) Bhawani 59, 3. Flaming Lamborgini (4) C.S. Jodha 55, 4. Rambler (3) Zeeshan 52.5, 5. Raffaello (6) N. Bhosale 51, 6. Fortunate Son (5) P. Dhebe 49 and 7. Own Voice (7) Mustakim 49.

1. OWN VOICE, 2. WALL STREET, 3. FORTUNATE SON

4. R.R. BYRAMJI TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66, 3.30: 1. Fortune Teller (5) Merchant 59, 2. Finch (9) P. Trevor 58, 3. Opus Dei (10) C.S. Jodha 57.5, 4. Alpine Star (4) Mustakim 57, 5. Empower (7) P. Shinde 57, 6. Pure (6) N.S. Parmar 57, 7. Cipher (1) S. Saqlain 56.5, 8. Lord Vader (3) Bhawani 56.5, 9. Lazarus (2) P.S. Chouhan 55.5, 10. Kanya Rashi (8) Neeraj 53.5 and 11. San Salvatore (11) K. Nazil 53.5.

1. LAZARUS, 2. FINCH, 3. KANYA RASHI

5. HYDERABAD RACE CLUB TROPHY (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 4.00: 1. Applause (3) N.S. Parmar 56, 2. Desert Classic (9) S. Zervan 56, 3. Doron (2) P.S. Chouhan 56, 4. Inverness (1) Srinath 56, 5. Jagger (4) Zeeshan 56, 6. Quicker (5) S.J. Sunil 56, 7. Seeking Alpha (8) Neeraj 56, 8. Earth (6) P. Trevor 54.5 and 9. Silver Braid (7) S. Saqlain 54.5.

1. EARTH, 2. DORON, 3. JAGGER

6. GREATER MUMBAI POLICE TROPHY (1,000m), Cl. IV, 5-y-o and over, rated 20 to 46, 4.30: 1. Walshy (1) S.J. Sunil 59.5, 2. Mount Sinai (7) P. Vinod 59, 3. Northern Singer (4) Mustakim 58.5, 4. Fiery Red (8) M.S. Deora 56.5, 5. Zukor (5) S. Saqlain 56.5, 6. My Princess (12) P. Shinde 54, 7. Sentinel (10) Bhawani 54, 8. Phanta (3) Aniket 53, 9. Untitled (6) Shelar 52.5, 10. Comaneci (9) S. Saba 52, 11. Moment Of Madness (2) H. Gore 51.5 and 12. Sweet Emotion (11) N. Bhosale 49.5.

1. SWEET EMOTION, 2. FIERY RED, 3. MOMENT OF MADNESS

7. D.W. REID PLATE (Div. II) (1,400m), Cl. V, rated 1 to 26, 5.00: 1. Sorrento Secret (7) N. Bhosale 59, 2. Cyrenaica (5) P. Trevor 57, 3. The Flutist (8) C.S. Jodha 57, 4. Dufy (3) S. Saqlain 55, 5. Mariella (6) Zeeshan 53, 6. Tarzan (4) P.S. Chouhan 51.5, 7. Fantastic Flare (1) Aniket 50.5 and 8. Lightning Blaze (2) Mustakim 49.5.

1. CYRENAICA, 2. DUFY, 3. SORRENTO SECRET

Day’s Best: EARTH

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.

