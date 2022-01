Own Voice could deliver in Golconda Oaks

Trainer S.K. Sunderji’s ward Own Voice who finished a good second on her debut to the champion filly Miracle in the 1000 Guineas, may make amends in the Golconda Oaks (Gr. 2), the main attraction of Monday’s (Jan.10) races.

1. ARISTOCRAT PLATE (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.15 p.m.: 1. Ashwa Shirwal (8) B.R. Kumar 56, 2. AYR (5) Kiran Naidu 56, 3. Everglades (3) Kuldeep Singh 56, 4. London Bell (1) Nakhat Singh 56, 5. Sergeant Reckless (7) Mukesh Kumar 56, 6. Superstellar (2) Antony Raj S 56, 7. Galway Bay (4) R. Ajinkya 54.5 and 8. White Roses (6) Akshay Kumar 54.5.

1. WHITE ROSES, 2. GALWAY BAY, 3. LONDON BELL

2. STORM TROOPER PLATE (DIV. I) (1,200m) Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 1.50: 1. Star Dancer (1) Kiran Naidu 60, 2. Morior Invictus (4) Ajeeth Kumar 56.5, 3. Ok Boss (3) Akshay Kumar 55.5, 4. Fly Tothe Stars (2) Khurshad Alam 54.5, 5. Aarya (5) R. Ajinkya 54, 6. Isra (6) Aneel 53.5, 7. My Master (9) Gaurav Singh 53.5, 8. Stride Forever (10) Rafique Sk. 53.5, 9. Akash (8) G. Naresh 53 and 10. Sharp Mind (7) Surya Prakash 51.

1. OK BOSS, 2. MORIOR INVICTUS, 3. STAR DANCER

3. GANGOTRI PLATE (DIV. II) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.25: 1. Gregor Clegane (4) Aneel 60, 2. General Atlantic (10) Akshay Kumar 59.5, 3. Paladino (1) Santosh Raj 57.5, 4. Sweet Melody (5) P. Gaddam 55.5, 5. Big Brave (9) S.S. Tanwar 54.5, 6. Explosive (3) Afroz Khan 54, 7. Pedro Planet (8) Md. Ismail 54, 8. Prime Gardenia (7) B. Nikhil 53, 9. Story Teller (2) R.S. Jodha 53 and 10. Bedazzled (6) Rafique Sk. 52.

1. GENERAL ATLANTIC, 2. GREGOR CLEGANE, 3. PRIME GARDENIA

4. DECCAN PRINCE PLATE (2,000m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.00: 1. Francis Bacon (4) Khurshad Alam 60, 2. Ashwa Raudee (8) Mukesh Kumar 59, 3. Southern Princess (2) Suraj Narredu 58.5, 4. Just Incredible (5) R. Ajinkya 58, 5. Buckley (6) Ajeeth Kumar 56.5, 6. Miss Marvellous (7) N.B. Kuldeep 56.5, 7. Painted Apache (10) S.A. Gray 56.5, 8. Mark My Word (9) Nakhat Singh 56, 9. Cheltenham (1) Afroz Khan 55 and 10. Fire Power (3) Akshay Kumar 54.5.

1. BUCKLEY, 2. PAINTED APACHE, 3. FIRE POWER

5. GANGOTRI PLATE (DIV. I) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.35: 1. Lockhart (11) Ajeeth Kumar 60, 2. Once More (9) Nakhat Singh 58.5, 3. Char Ek Char (8) Ashad Asbar 57, 4. Southern Act (10) Mukesh Kumar 54.5, 5. Salisbury (5) Abhay Singh 54, 6. Aibak (7) Aneel 52.5, 7. Art In Motion (2) Md. Ismail 52, 8. Truth And Dare (6) S.J. Sunil 51.5, 9. Dillon (1) B. Nikhil 51, 10. Theo’s Choice (3) B.R. Kumar 51 and 11. Sputnic (4) G. Naresh 50.5.

1. SOUTHERN ACT, 2. TRUTH AND DARE, 3. THEO’S CHOICE

6. GOLCONDA OAKS (Gr. II) (2,400m), (Terms) Fillies, 4-y-o only, 4.10: 1. Aretha (6) S.A. Gray 57, 2. Faith Of Success (1) Neeraj 57, 3. Icicle (2) Ashad Asbar 57, 4. Keystone (7) Mukesh Kumar 57, 5. Maximum Glamour (5) Suraj Narredu 57, 6. Own Voice (8) Ajeeth Kumar 57, 7. Ruling Goddess (3) Akshay Kumar 57 and 8. Winmylove (4) Antony Raj S 57.

1. OWN VOICE, 2. RULING GODDESS, 3. ICICLE

7. STORM TROOPER PLATE (DIV. II) (1,200m) Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.45: 1. Quality Warrior (10) Kiran Naidu 60, 2. Narakamicie (3) Mukesh Kumar 59, 3. Zaganosh Pasha (9) Deepak Singh 58.5, 4. Hot Seat (5) Akshay Kumar 58, 5. Charmer (2) P. Gaddam 57, 6. Doe A Deer (8) Suraj Narredu 57, 7. Ambitious Star (1) Nakhat Singh 56.5, 8. Asturias (6) Santosh Raj 56, 9. Stark (4) Gaurav Singh 55.5 and 10. Amalfitana (7) Surya Prakash 53.5.

1. HOT SEAT, 2. DOE A DEER, 3. NARAKAMICIE

Day’s Best: OK BOSS

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

