Outlander claims The Hindu Trophy

March 14, 2024 08:33 pm | Updated 08:33 pm IST - Mumbai

Trainer S.K. Sunderji’s ward Outlander, ridden by R. Ajinkya, won The Hindu Trophy, the feature event of Thursday’s (Mar. 14) races.

The winner is owned by Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain rep. J.N. Racing & Breeders LLP.

1. RACE MIRROR CUP: GALLOPING GLORY (Bhawani Singh) 1, Leo The Lion (Mustakim) 2, Marlboro Man (J. Chinoy) 3 and Stole My Heart (Neeraj) 4. 1/2, 8-1/4 and 2-1/2. 2m 6. 12s. ₹36 (w), 18 and 13 (p). SHP: 38, FP: 57, Q: 46, Tanala: 366 and 174. Favourite: Leo The Lion.

Owners: Mr. Christopher John, Mr. Dean John, Mr. Earnest J. John II & Mr. Kooverji N. Gamadia. Trainer: Vinesh.

2. INDIARACE.COM TROPHY: KIMIKO (C.S. Jodha) 1, El Greco (C. Umesh) 2, Wild Thing (Parmar) 3 and Alexandros (Neeraj) 4. Not run: Endurance. 2-3/4, 8-1/2 and 2. 1m 37. 15s. ₹35 (w), 14 and 12 (p). SHP: 17, FP: 89, Q: 16, Tanala: 209 and 133. Favourite: El Greco.

Owners: Mr. Roopesh M. Kaul rep. Phantom Racing LLP & Mr. Tegbir Singh Brar rep. Sarainaga Racing Pvt. Ltd. Trainer: Karthik Ganapathy.

3. TIMES OF INDIA TROPHY: BAKLAVA (Mustakim Alam) 1, Doron (J. Chinoy) 2, Aerodynamic (P. Trevor) 3 and La Dolce Vita (Imran Chisty) 4. 1/2, 2 and 1/2. 1m 25. 24s. ₹54 (w), 22, 18 and 24 (p). SHP: 66, FP: 124, Q: 132, Tanala: 1,401 and 680. Favourite: Expedite.

Owners: M/s. Balam Mohla, Anil Saraf, Jehangir Mehta, Atul N. Amersey and Mrs. Rashmee A. Amersey rep. So Blest Trading Co. Pvt. Ltd. Trainer: Narendra Lagad.

4. THE HINDU TROPHY: OUTLANDER (R. Ajinkya) 1, Portofino Bay (Trevor) 2, Majestic Warrior (Mustakim) 3 and Reminiscence (Chouhan) 4. Neck, Nose and 1-1/4. 1m 10. 73s. ₹68 (w) 16, 14 and 19 (p). SHP: 27, FP; 287, Q: 156, Tanala: 1,255 and 807. Favourite: Reminiscence.

Owners: Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain rep. J.N. Racing & Breeders LLP. Trainer: S.K. Sunderji.

5. RACINGPULSE.IN TROPHY: FONTANA (Kirtish Bhagat) 1, Lion King (P. Vinod) 2, Brego (C.S. Jodha) 3 and Attained (Imran Chisty) 4. 2-1/4, 3/4 and Head. 1m 23. 64s. ₹21 (w), 15, 104 and 12 (p). SHP: 195, FP: 502, Q: 397, Tanala: 6,158 and 990. Favourite: Fontana.

Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. Berjis Minoo Desai. Trainer: P. Shroff.

6. MID-DAY TROPHY: MI ARION (P.S. Chouhan) 1, Toscana (R. Ajinkya) 2, Light Of Life (S. Saqlain) 3 and Juliana (Bhawani) 4. Not run: Tarzan. 1-1/4, 1-3/4 and 3/4. 1m 12. 07s. ₹47 (w), 17, 15 and 14 (p). SHP: 36, FP: 130, Q: 61, Tanala: 174 and 82. Favourite: Toscana.

Owners: Mrs. Smita Bajoria & Mr. Cheriyan Abraham. Trainer: Dallas Todywalla.

Jackpot: 70%: ₹63,050 (c/o), 30%: 4,503 (6 tkts.).

Treble: 2,898 (8t kts.)

Super Jackpot: 100%: 42,149 (c/o).