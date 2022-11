Oui Sauvage well-prepped for an encore

November 11, 2022 00:30 IST

Oui Sauvage, who maintains form, may repeat in the Chief Justice Trophy (1,100m), the main event of the races to be held here on Friday (Nov. 11).

1. MACHU PICCHU HANDICAP (1,000m), 5-y-o & over, rated 00 to 25 (No whip), 1-30 p.m.: 1. Platini (3) Neeraj 60, 2. Feni (2) B. Dharshan 59, 3. Antigua (7) Inayat 57.5, 4. Epistoiary (5) S. Kamble 56.5, 5. Fantastic Hit (1) Angad 56.5, 6. Romantic Bay (4) L.A. Rozario 56, 7. Rajputana (8) M.D. Seora 53 and 8. Haran (6) P.S. Kaviraj 52.

1. ANTIGUA, 2. HARAN, 3. PLATINI

2. MOONLIGHT ROMANCE HANDICAP (1,600m), maiden 3-y-o only, rated 20 to 45, 2-00: 1. Emperor Charmavat (6) Ramandeep 60, 2. Mr Mozart (2) R. Manish 60, 3. Safety (7) C. Brisson 60, 4. Radiant Joy (3) S. Kamble 59.5, 5. Turf Melody (1) Yash Narredu 59, 6. Authentic Bell (5) A.M. Alam 58.5, 7. Planet Venus (4) M. Bhaskar 58.5 and 8. Desert Storm (8) Manikandan 58.

1. TURF MELODY, 2. SAFETY, 3. EMPEROR CHARMAVAT

3. FRANKEL HANDICAP (1,600m), rated 40 to 65, 2-30: 1. Lakshanam (8) A.M. Alam 60, 2. Supreme Runner (11) Yash Narredu 56, 3. Sweet Fragrance (1) Ashhad Asbar 56, 4. Cotton Hall (4) B. Dharshan 55.5, 5. Remediesofspring (10) Neeraj 55.5, 6. Walking Brave (7) M. Bhaskar 53.5, 7. Ganton (2) S.A. Amit 52.5, 8. Glorious Grace (6) P. Sai Kumar 52, 9. Golden Kingdom (9) Dashrath Singh 51.5, 10. Trevalius (5) Antony Raj 51.5 and 11. Angavai (3) P.S. Kaviraj 50.

1. GOLDEN KINGDOM, 2. REMEDIESOFSPRING, 3. TREVALIUS

4. CHIEF JUSTICE TROPHY (1,100m), rated 80 & above (outstation horses eligible), 3-00: 1. Hope And Glory (2) S. John 60, 2. Mzilikazi (7) P. Sai Kumar 56.5, 3. Storm Breaker (1) Yash Narredu 56, 4. Alexander Dumas (4) Angad 55.5, 5. Priceless Ruler (3) Farid Ansari 55, 6. Gods Plan (5) Neeraj 54 and 7. Oui Sauvage (6) S. Kamble 53.

1. OUI SAUVAGE, 2. STORM BREAKER, 3. PRICELESS RULER

5. HALL OF FAMER HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45, 3-30: 1. Sabatini (11) M.S. Deora 60, 2. Pappa Rich (2) S. Kamble 59.5, 3. Admiral Shaw (10) Yash Narredu 58.5, 4. Protea (3) S. Imran 57.5, 5. Shadow Of Love (4) B. Dharshan 56, 6. Air Marshall (6) S.A. Amit 55, 7. Fabulous Show (7) Neeraj 54, 8. Dun It Again (12) G. Vivek 53, 9. Bohemian Star (12) P. Sai Kumar 51.5, 10. Empress Royal (9) Farhan Alam 51.5, 11. Magic Moment (1) P.S. Kaviraj 51.5 and 12. Sunday Warrior (8) A. Ayaz Khan 51.5.

1. SABATINI, 2. ADMIRAL SHAW, 3. MAGIC MOMENT

6. BE SAFE HANDICAP (Div. I), (1,000m), rated 20 to 45, 4-00: 1. Gold Kite (2) M.S. Deora 60, 2. Rwanda (6) B. Dharshan 60, 3. Amore (9) Farhan Alam 59.5, 4. Wonder Blaze (10) Antony Raj 58.5, 5. Mystical Magician (7) A. Ayaz Khan 57, 6. Dancing Queen (4) P. Sai Kumar 56.5, 7. Desert Force (1) Ram Nandan 56.5, 8. Amber Lightning (5) Farid Ansari 55.5, 9. Bay Of Naples (3) Ramandeep 55, 10. Fiat Justitia (8) S. Imran 55 and 11. Cloud Jumper (11) G. Vivek 53.

1. GOLD KITE, 2. DANCING QUEEN, 3. AMBER LIGHTNING

7. BE SAFE HANDICAP (Div. II), (1,000m), rated 20 to 45, 4-30: 1. Zucardi (5) Yash Narredu 60, 2. Glorious Legend (6) Indrajeet Kumar 58, 3. Dazzling Dynamite (3) Ramandeep 56, 4. Jungle Dreams (2) S. Kabdhar 56, 5. Daiyamondo (1) M.S. Deora 55.5, 6. Blue Sapphire (10) Manikandan 54.5, 7. Driftwood Pacific (7) Ram Nandan 54.5, 8. Serenity Princess (8) Farhan Alam 54.5, 9. Timeless Romance (4) Farid Ansari 54.5 and 10. Stern Maiden (9) Antony Raj 54.

1. ZUCARDI, 2. TIMELESS ROMANCE, 3. STERN MAIDEN

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7, Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii); 5, 6 & 7.