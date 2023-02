Original Sin should score an encore in the Godolphin Barb Million

February 12, 2023 12:19 am | Updated 12:19 am IST - Hyderabad

R.H. Sequeira trainee three-year-old filly Original Sin, who won impressively in her last start, should score an encore in the Godolphin Barb Million, the main attraction of Sunday’s (Feb. 12) races.

1. RISING STAR PLATE (DIV. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.15 pm: 1. Angel Tesoro (7) Mukesh Kumar 62, 2. High Reward (8) Md. Ekram Alam 61.5, 3. Its On (4) D.S. Deora 59.5, 4. Deccan Ranger (3) Mohit Singh 56.5, 5. Gusty Note (5) Suraj Narredu 56, 6. Sound Echo (6) Kuldeep S 54.5, 7. My Marvel (1) P. Sai Kumar 53.5 and 8. Creative Art (2) Santosh Raj 52.

1. GUSTY NOTE, 2. ANGEL TESORO, 3. HIGH REWARD

2. MOSSY BANK PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 2.45: 1. Decoy (6) A.A. Vikrant 56, 2. Great Giver (8) Surya Prakash 56, 3. Hemping Vazra (9) Afroz Khan 56, 4. Lucky Nine (7) Santosh Raj 56, 5. Smart Striker (3) B. Nikhil 56, 6. Splendour On Grass (5) Suraj Narredu 56, 7. Stunning Art (1) D.S. Deora 56, 8. Enabling (4) Kiran Naidu 54.5, 9. Flashing Memories (10) Nakhat Singh 54.5, 10. Miracle Mary (2) Akshay Kumar 54.5 and 11. The Platinum Queen (11) Mukesh Kumar 54.5.

1. MIRACLE MARY, 2. SPLENDOUR ON GRASS, 3. STUNNING ART

3. AUXILIARY CUP (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.15: 1. True Icon (2) B. Nikhil 60, 2. True Marshal (8) Akshay Kumar 58, 3. Nightmare (4) Imran Chisty 57, 4. Angelita (6) Mukesh Kumar 56, 5. La Mirage (9) Suraj Narredu 54, 6. Bellagio (1) Md. Ekram Alam 53.5, 7. Ivanhoe (7) Kuldeep S 53.5, 8. Rhythm Selection (3) Rafique Sk. 52 and 9. Only My Way (5) Afroz Khan 51.5.

1. TRUE MARSHAL, 2. IVANHOE, 3. LA MIRAGE

4. SAROORNAGAR PLATE (1,800m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.45: 1. Advance Guard (8) P. Ajeeth Kumar 60, 2. Exclusive Spark (2) Akshay Kumar 60, 3. City Cruise (1) R.S. Jodha 58, 4. Alpine Girl (3) Mohit Singh 57.5, 5. Amalfitana (4) Surya Prakash 56.5, 6. Golden Inzio (9) P. Sai Kumar 56, 7. Indian Prince (7) Santosh Raj 55.5, 8. Role Model (11) Nakhat Singh 55.5, 9. China Town (6) Imran Chisty 54, 10. I Am Superman (5) B. Nikhil 53 and 11. Lady Danger (10) D.S. Deora 50.5.

1. CHINA TOWN, 2. CITY CRUISE, 3. AMALFITANA

5. RAJA BAHADUR VENKATARAMA REDDY MEMORIAL CUP (1,200m), rated 60 to 85 (Cat. II) — 4.15: 1. Amyra (4) Mukesh Kumar 60, 2. Shazam (1) Akshay Kumar 57, 3. Carlisle (3) Afroz Khan 55.5, 4. Trump Star (6) Suraj Narredu 55, 5. Unsung Hero (8) P. Ajeeth Kumar 54.5, 6. Xfinity (2) D.S. Deora 54, 7. Maximum Glamour (7) Mohit Singh 53 and 8. Blissful (5) B. Nikhil 52.5.

1. SHAZAM, 2. TRUMP STAR, 3. MAXIMUM GLAMOUR

6. GODOLPHIN BARB MILLION (1,400m) (Terms), 3-y-o only — 4.45: 1. Lucky Zone (4) P. Ajeeth Kumar 56, 2. Golden Gazelle (1) Ashad Asbar 54.5, 3. N R I Doublepower (3) Imran Chisty 54.5, 4. Original Sin (5) Akshay Kumar 54.5, 5. Planet Royale (2) Suraj Narredu 54.5 and 6. Oskars Glory (6) G. Naresh 51.5.

1. ORIGINAL SIN, 2. N R I DOUBLEPOWER, 3. GOLDEN GAZELLE

7. RISING STAR PLATE (DIV. III) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 5.15: 1. Mr. Perfect (1) Mohit Singh 62, 2. Sopranos (4) Akshay Kumar 61.5, 3. Star Medal (7) Md. Ekram Alam 59, 4. Desert Sultan (6) Mukesh Kumar 56, 5. Protocol (5) Koushik 55.5, 6. Ayur Tej (3) Afroz Khan 53.5, 7. Shazia (8) D.S. Deora 52.5 and 8. Track Blazer (2) Gaurav Singh 52.5.

1. SOPRANOS, 2. AYUR TEJ, 3. PROTOCOL

Day’s Best: SHAZAM

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

(eom)