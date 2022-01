One Wish wins R.M. Reddy Memorial Cup

Hyderabad:

20 January 2022 18:40 IST

Trainer S.K. Sunderji’s One Wish (R. Ajinkya up) claimed the R.M. Reddy Memorial Cup, the main event of Thursday’s (Jan. 20) races here. The winner is owned by Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain.

1. TWIN STAR PLATE (1,200m), rated up to 25 (Cat. III): SOUL EMPRESS (Mukesh Kumar) 1, Fatuma (Gaurav Singh) 2, Silver Set (Akshay Kumar) 3 and N R I Gift (Rafique Sk.) 4. Not run: Elmira. 3-1/4, 2 and 1/2. 1m, 13.82s. ₹27 (w), 18, 14 and 10 (p). SHP: 42, THP: 41, SHW: 19 and 14, FP: 120, Q: 63, Tanala: 312. Favourite: Soul Empress. Owner: Mr. T. Amarender Reddy. Trainer: S. Sreekant.

2. MULUGU PLATE (Div. I) (1,600m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): ROYAL GIRL (B. Nikhil) 1, Grand Finale (A.A. Vikrant) 2, Rhythm Selection (Md. Ismail) 3 and Sun Dancer (Akshay Kumar) 4. Nk, Hd and Nk. 1m, 40.75s. ₹312 (w), 37, 25 and 48 (p). SHP: 58, THP: 127, SHW, 114 and 25, FP: 3, 469, Q: 709, Tanala: 72,149. Favourite: Sun Dancer. Owner: Mr. Md. Junaid Ali Khan. Trainer: N. Ravinder Singh.

3. A.S. KRISHNA MEMORIAL CUP (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): ARTHUR (Ashad Asbar) 1, Bellagio (Nikhil Naidu) 2, Pleroma (Akshay Kumar) 3 and Lady Di (R. Ajinkya) 4. Not run: Mysterious Angel. 2-1/2, 2-1/4 and 3/4. 1m, 13.52s. ₹25 (w), 10, 14 and 10 (p). SHP: 30, THP: 40, SHW: 10 and 15, FP: 72, Q: 35, Tanala: 158. Favourite: Bellagio. Owners: Mr. Ram H. Shroff & Mr. Raj H. Shroff rep. Stride Livestock Private Limited & Mr. Chetan Shantilal Shah. Trainer: M. Srinivas Reddy.

4. R.M. REDDY MEMORIAL CUP (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II): ONE WISH (R. Ajinkya) 1, Akido (Nakhat Singh) 2, Intense Approach (Ajeeth Kumar) 3 and By The Bay (S.J. Sunil) 4. 3, Hd and 1/2. 1m, 25.77s. ₹41 (w), 13, 15 and 13 (p). SHP: 45, THP: 39, SHW: 17 and 28, FP: 212, Q: 108, Tanala: 812. Favourite: Soloist. Owners: Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain. Trainer: S.K. Sunderji.

5. SHRAVAN KUMAR MEMORIAL CUP (1,100m), rated 40 to 65 (Cat. II): UNSUNG HERO (Rafique Sk.) 1, Chuckit (A.A. Vikrant) 2, Amyra (Afroz Khan) 3 and Beauty On Parade (Akshay Kumar) 4. Nk, 2-1/2 and Sh. 1m, 5.11s. ₹515 (w), 131, 20 and 48 (p). SHP: 69, THP: 102, FP: 9,398, Q: 4,098, Tanala: 91,540 (c/o). Favourite: Chuckit. Owner: Mr. Syed Abul Hasan Razvi. Trainer: Mir Faiyaz Ali Khan.

6. MULUGU PLATE (Div. II) (1,600m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): NIGHTMARE (Santosh Raj) 1, Sorry Darling (Afroz Khan) 2, Dunkirk (Nakhat Singh) 3 and Royal Grace (Nikhil Naidu) 4. Not run: Star Babe, Dillon and Blickfang. 1/2, 3/4 and 1-1/4. 1m, 40.00s. ₹34 (w), 14, 17 and 25 (p). SHP: 69, THP: 57, FP: 335, Q: 205, Tanala: 4,036. Favourite: Lightning Fairy. Owner: Mr. Maddali Sai Kumar. Trainer: G. Shashikanth.

Jackpot: 70%: ₹3,11,131 (1 tkt.) & 30%: 1,33,342 (1 tkt.).

Treble: (i) 12, 190 (4 tkts.), (ii) 16, 416 (5 tkts.).

Mini jackpot: 72, 211 (2 tkts.).