Once You Go Black and Salento may fight out the finish of the Betway Mysore Derby 2022 (2,000m), the stellar attraction of the races to be held here on Sunday (Oct 30).

There will be no false rails.

1. DELHI RACE CLUB TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 1.00 p.m.: 1. Power Port (10) B. Darshan 61, 2. Ruby Cube (4) J. Paswan 59.5, 3. Shivalik Mesmerise (12) Afsar Khan 59.5, 4. Chain Of Thoughts (1) J.H. Arul 59, 5. Blazing Engine (15) Sai Kiran 58.5, 6. Rajlakshmi (9) Shreyas S 58.5, 7. Here I Come (9) L.A. Rozario 58, 8. Diva In Gold (2) Ayaz Khan 57.5, 9. Top Rank (14) Ajay K 57.5, 10. Scarlet Princess (6) P. Siddaraju 57, 11. Vijaya Surabhi (3) Dhanu S 57, 12. Immortal Guest (13) Nazerul 56, 13. So Far (11) Angad 54.5, 14. Sand Castles (8) R. Pradeep 53 and 15. Regal Force (7) S. Saqlain 52.

1. REGAL FORCE, 2. CHAIN OF THOUGHTS, 3. BLAZING ENGINE

2. DELHI RACE CLUB TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 1.30: 1. Able One (7) B.L. Paswan 62.5, 2. Lead Singer (12) Ajay K 62.5, 3. Rightly Noble (5) Shreyas S 62.5, 4. Bacchus (3) B. Darshan 61.5, 5. Aerospeed (10) P. Siddaraju 61, 6. Domitia (6) Dhanu S 61, 7. Memorable Time (4) S. Saqlain 61, 8. Omerta (9) S. Qureshi 61, 9. Romantic Heart (11) Sarvan K 61, 10. Rudram (2) G. Vivek 61, 11. Dawn Rising (14) J.H. Arul 60, 12. Mega Success (15) Jagadeesh 60, 13. Shivalik Attitude (1) Santosh K 60, 14. News Maker (8) Srinath 59.5 and 15. Star Citizen (13) Indrajeet S 53.5.

1. DAWN RISING, 2. RUDRAM, 3. MEMORABLE TIME

3. MADRAS RACE CLUB TROPHY (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 2.00: 1. Mystic Divine (7) Angad 62, 2. White River (8) G. Rohith 62, 3. D Roman Reigns (13) Ajay K 61.5, 4. Tough Cookie (14) Sai Kiran 61, 5. Star Domination (15) M. Naveen 60.5, 6. Unique Style (4) S. Saqlain 60.5, 7. Serdar (1) P.S. Chouhan 59, 8. Remontoir (9) S. Shareef 57, 9. The King N I (3) Salman K 57, 10. Altair (5) P. Siddaraju 56.5, 11. Herodotus (11) Dhanu S 56.5, 12. Many Moons (6) H. Zeeshan 56, 13. Brooklyn Supreme (2) Tauseef 55.5, 14. Ghyama (10) Ayaz Khan 55 and 15. Al Jawaad (12) A. Agarwal 54.5.

1. SERDAR, 2. THE KING N I, 3. TOUGH COOKIE

4. ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB LTD. TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 2.30: 1. Fernet Branca (13) J.H. Arul 62, 2. Elusive Girl (12) Akshay K 60.5, 3. Star Of Thea (8) R. Shiva K 60, 4. Amazing Safari (7) S. Qureshi 59, 5. Golden Vision (2) Suraj 59, 6. Minx (4) Kiran Rai 59, 7. Blue Blossom (6) Ayaz Khan 57.5, 8. Lord Commander (15) Nazerul 57, 9. Mystic Eye (3) S. Saqlain 57, 10. Super Gladiator (11) Sai Kiran 57, 11. Naval Wrestler (14) L.A. Rozario 56, 12. Donna Bella (9) Antony 55.5, 13. Skyfire (10) Shreyas S 52.5, 14. D Fire (5) Neeraj 52 and 15. The Strength (1) M. Chandrashekar 51.5.

1. GOLDEN VISION, 2. SKYFIRE, 3. DONNA BELLA

5. HYDERABAD RACE CLUB TROPHY (1,400m), rated 60 to 85, 4-y-o & over, 3.00: 1. Peyo (13) Suraj 61.5, 2. Aberlour (8) Shreyas S 61, 3. Coorg Regiment (14) B. Darshan 61, 4. Caracas (15) Trevor 60.5, 5. Sadeek (10) M. Prabhakaran 60, 6. Wild Spell (3) Angad 58, 7. Court Jester (11) L.A. Rozario 57.5, 8. Nothing To Worry (4) Kiran Rai 57.5, 9. Revelator (12) R. Shiva K 57.5, 10. Evaldo (9) Akshay K 55, 11. Thousand Words (1) Antony 55, 12. Extraordinary (2) Sai Kiran 54.5, 13. Rising Sun (5) Dhanu S 54, 14. Sound Of Canon's (7) S. Shareef 53.5 and 15. Memoriter (6) G. Vivek 53.

1. EVALDO, 2. PEYO, 3. CARACAS

6. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (1,200m), rated 80 & above, 3.30: 1. Golden Oaks (2) Salman K 64.5, 2. Gold Field (3) Srinath 62, 3. Golden Guest (7) P.S. Chouhan 57.5, 4. Make My Way (1) Angad 56.5, 5. Segera (4) R. Shiva K 56.5, 6. The Sovereign Orb (5) Shreyas S 56.5, 7. Contributor (6) H. Zeeshan 53.5, 8. Tactical Command (9) Nazerul 53.5 and 9. Mogul (8) S. Saqlain 50.

1. GOLDEN OAKS, 2. THE SOVEREIGN ORB, 3. GOLDEN GUEST

7. BETWAY MYSORE DERBY 2022 (2,000m), 3-y-o only, (Terms), 4.00: 1. All Attraction (3) Neeraj 56, 2. Last Wish (8) J.H. Arul 56, 3. O Kanhaiya (2) S. Saqlain 56, 4. Once You Go Black (6) Suraj 56, 5. Prague (1) Trevor 56, 6. Salento (9) Antony 56, 7. Still I Rise (7) Akshay K 56, 8. Sucre (4) P.C. Chouhan 56 and 9. Wild Emperor (5) Srinath 56.

1. ONCE YOU GO BLACK, 2. SALENTO, 3. SUCRE

8. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB TROPHY (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 4.30: 1. Gemini (8) Mukesh K 61.5, 2. War Eagle (6) Sai Kiran 61.5, 3. D Don King (11) Jagadeesh 61, 4. Dr Logan (12) B.L. Paswan 60, 5. Smile Around (10) P. Siddaraju 60, 6. Bramastram (14) S. Shareef 58, 7. Kings Speech (2) B. Nayak 55.5, 8. Mr Humble (4) R. Pradeep 55.5, 9. Vijaya Sarathi (9) Kiran Rai 54.5, 10. Airvelocity (5) Afsar Khan 53.5, 11. California Gold (15) S. Saqlain 53, 12. Highland Park (1) Angad 52.5, 13. Surprise Package (7) B. Darshan 52, 12. Buttonwood (3) A. Agarwal 51 and 15. Fifty Grand (13) R. Shiva K 51.

1. KINGS SPEECH, 2. GEMINI, 3. WAR EAGLE

9. MADRAS RACE CLUB TROPHY (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 5.15: 1. Sunway Lagoon (10) D. Patel 60, 2. Angel Dreams (7) Sarvan K 59, 3. Ice Storm (3) M. Prabhakaran 59, 4. Meraki (5) S. Qureshi 59, 5. Southern Force (13) Rayan 59, 6. Klimt (8) Neeraj 58.5, 7. Eco System (9) M. Chadrashekar 58, 8. Goodluck Bro (12) Afsar Khan 58, 9. Jacaranda (2) G. Rohith 58, 10. Super Sexy (4) B. Darshan 58, 11. Gods Power (6) Sai Kiran 57.5, 12. Hurrem (15) Dhanu S 57, 13. War Trail (14) B.L. Paswan 56, 14. Gabriella (11) H. Zeeshan 55.5 and 15. Infinite Grace (1) R. Pradeep 55.

1. KLIMT, 2. SOUTHERN FORCE, 3. WAR TRAIL

Day's best: EVALDO

Double: SERDAR - GOLDEN VISION

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (Iii): 7, 8 and 9.