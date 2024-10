Oliver’s Mount wins Mirza Zunnur Ahmed Memorial Cup

Trainer L. D’Silva’s Oliver’s Mount, ridden by K.G. Likith Appu, won the Mirza Zunnur Ahmed Memorial Cup, by a nose from the fast-finishing Brooklyn Beauty, the main event of Monday’s (Oct. 7) races. The winner is owned by M/s. Vazhaparambil John Joseph, Bharat Venkat Epur & Ayyadevara Srinivas.

ADVERTISEMENT

1. GOODWOOD PLATE (2,000m): DESERT HERO (Gaurav Singh) 1, Sundance Kid (Kuldeep Sr.) 2, China Town (P. Ajeeth K) 3 and Caraxes (Md. Ismail) 4. 6-1/2, 2-1/4 and 2. 2m, 8.40s. ₹26 (w), 11, 10 and 13 (p). SHP: 33, THP: 39, SHW: 12 and 17, FP: 65, Q: 33, Tanala: 191. Favourite: Sundance Kid. Owners: Kunwar Digvijay Singh Shekhawat & Mr. V. Shanmugam. Trainer: N. Ravinder Singh.

2. LOYAL MANZAR PLATE (Div. I) (1,200m): ASHWA YASHVIR (Gaurav Singh) 1, Bold Beauty (P. Sai K) 2, Nkalanzinzi (P. Ajeeth K) 3 and Sadiya (Kuldeep Jr.) 4. 1-1/4, 4-1/2 and 2. 1m, 14.72s. ₹21 (w), 12, 10 and 15 (p). SHP: 32, THP: 41, SHW: 11 and 13, FP: 71, Q: 27, Tanala: 142. Favourite: Ashwa Yashvir. Owner: Mr. Ravinder Pal Singh Chauhan. Trainer: N. Ravinder Singh.

ADVERTISEMENT

3. NIRMAL PLATE (Div. II) (1,400m): LIGHTS ON (Md. Ekram Alam) 1, Windsor (Kuldeep Sr.) 2, Arthisha (Mukesh) 3 and Federer (P. Ajeeth K) 4. 3/4, Neck and 1-1/4. 1m, 28.90s. ₹145 (w), 31, 10 and 13 (p). SHP: 30, THP: 38, SHW: 59 and 17, FP: 670, Q: 307, Tanala: 1,394. Favourite: Arthisha. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

4. NAWAB MEHDI JUNG BAHADUR MEMORIAL CUP (1,100m): DYANOOSH (B.R. Kumar) 1, Mark My Day (R.S. Jodha) 2, Crimson Rose (Abhay Singh) 3 and Inderdhanush (P. Ajeeth K) 4. Neck, 1-1/2 and Head. 1m, 7.77s. ₹96 (w) 31, 26 and 28 (p). SHP: 61, THP: 92, SHW: 62 and 48, FP: 565, Q: 679, Tanala: 4,978. Favourite: Divine Connection. Owners: Mr. Sardar Jivtesh Singh, Mr. Md. Sultan & Mr. M. Praveen Kumar. Trainer: Mir Faiyaz Ali Khan.

5. NIRMAL PLATE (Div. I) (1,400m): PLANET SUPER (Ajay Kumar) 1, N R I Dheera (Kuldeep Sr.) 2, Quality Warrior (Afroz K) 3 and Queen Empress (B.R. Kumar) 4. 1-1/2, Nose and 2-1/4. 1m, 29.04s. ₹59 (w), 12, 13 and 28 (p). SHP: 32, THP: 75, SHW: 24 and 13, FP: 430, Q: 196, Tanala: 3,217. Favourite: Queen Empress. Owner: Mr. T. Amarender Reddy. Trainer: S. Sreekant.

ADVERTISEMENT

6. MIRZA ZUNNUR AHMED MEMORIAL CUP (1,600m): OLIVER’S MOUNT (K.G. Likith Appu) 1, Brooklyn Beauty (G. Naresh) 2, Role Model (Gaurav) 3 and First Class (B. Nikhil) 4. Not run: Flying Fury. Nose, 2-1/4 and 2. 1m, 42.12s. ₹45 (w), 15 and 10 (p). SHP: 45, THP: 84, SHW: 15 and 10, FP: 193, Q: 76, Tanala: 2,348. Favourite: Toffee. Owners: M/s. Vazhaparambil John Joseph, Bharat Venkat Epur & Ayyadevara Srinivas. Trainer: L. D’Silva.

7. LOYAL MANZAR PLATE (Div. II) (1,200m): SWEET DANCER (Kuldeep Singh Jr.) 1, Sucker Punch (P. Ajeeth K) 2, Aos Si (B.R. Kumar) 3 and Glimmer Of Hope (Gaurav) 4. 4-1/2, Head and 1-1/4. 1m, 15.81s. ₹65 (w), 20, 36 and 13 (p). SHP: 90, THP: 69, SHW: 27 and 33, FP: 839, Q: 297, Tanala: 2,816. Favourite: Aos Si. Owner: Mr. Suresh Chintamaneni. Trainer: Ananta Vatsalya.

Jackpot: 70%: ₹4,43,276 (c/o) & 30%: 1,89,975 (1 tkt).

Mini Jackpot: (i) 54,066 (1 tkt), (ii) 40,578 (3 tkts.).

Treble: (i) 17,420 (2 tkts.), (ii) 2,589 (25 tkts.).

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.