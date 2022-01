Obsidian primed to deliver in Indian Army Day Trophy

BENGALURU:

18 January 2022 00:30 IST

Obsidian, who has been well prepared, is expected to score in the Indian Army Day Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Tuesday (Jan 18) postponed from Saturday (Jan 15). False rails (average width of 7m from 1,600m to the winning post) will be in position. Jockeys for the Don’s Den and Memorable Time (5th race) will be declared later.

1. NAGARJUNA SAGAR PLATE (Div. III), (1,400m), rated 00 to 25, 2-00 p.m.: 1. Flying Bolt (8) M. Prabhakaran 60.5, 2. Elite Agent (7) Rajesh Kumar 58, 3. Rainbow Rising (2) Tauseef 57.5, 4. Florencia (1) Saddam H 57, 5. Sand Castles (11) D. Patel 57, 6. Stunning Beauty (12) Arvind Kumar 57, 7. Altair (9) P. Sai Kumar 56.5, 8. Perfect Halo (10) Jagadeesh 56, 9. Ultimate Power (3) S. Saqlain 56, 10. Happy Dancing (4) P. Siddaraju 55.5, 11. Iconic Princess (5) P.P. Dhebe 54.5 and 12. He’s The One (6) Darshan 54.

1. ALTAIR, 2. ICONIC PRINCESS, 3. HE’S THE ONE

2. ARKAVATI PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-30: 1. Jack Ryan (1) Vishal Bunde 60, 2. Marco Polo (5) L.A. Rozario 57.5, 3. See My Heels (11) Darshan 57, 4. Capable (7) P. Sai Kumar 56.5, 5. Kalyan (2) S. Shareef 55, 6. Tenali (6) Dhanu Singh 54, 7. Tyto Alba (4) Rajesh Kumar 54, 8. Hope Island (3) Antony Raj 53.5, 9.Southern Power (9) Arshad 53.5, 10. Blue Fire (10) Kiran Rai 53, 11. Secret Source (8) Jagadeesh 52.5 and 12. Impeccable (12) Saddam H 51.5.

1. HOPE ISLAND, 2. JACK RYAN, 3. SEE MY HEELS

3. BECKET PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-00: 1. Ashwa Yudhvir (7) Darshan 56, 2. Cyrenius (9) Shane Gray 56, 3. Disruptor (1) P.S. Chouhan 56, 4. Flaming Falcon (5) P. Trevor 56, 5. Last Wish (2) Dhanu Singh 56, 6. Ooh La La (3) Naveen Kumar 56, 7. Star Admiral (6) Kiran Rai 56, 8. Star Comet (8) Ashok Kumar 54.5 and 9. Stars Above (4) Antony 54.5.

1. DISRUPTOR, 2. FLAMING FALCON, 3. STARS ABOVE

4. NAGARJUNA SAGAR PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 25, 3-30: 1. Star Domination (5) Darshan 62.5, 2. Chandra Kanta (9) Naveen Kumar 61, 3. Divya Shakthi (3) Vishal Bunde 61, 4. Perfect Justice (8) A. Quershi 61, 5. Aerospeed (12) Ikram Ahmed 60.5, 6. Cinco De Mayo (2) Mark 60.5, 7. Country’s Jewel (1) M. Prabhakaran 60.5, 8. Flaming Orange (4) M. Naveen 60.5, 9. Arathorn (10) S. John 60, 10. Striking Point (7) Md. Habeeb 59.5, 11. Infinite Spirit (11) Jagadeesh 58 and 12. Eco Friendly (6) P. Sai Kumar 57.

1. PERFECT JUSTICE, 2. ECO FRIENDLY, 3. ARATHORN

5. CHUNCHANAKATTE FALLS PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 4-00: 1. Kimera (2) H.M. Akshay 60, 2. Tactical Command (10) Chandrashekar 55.5, 3. Palm Reader (12) Saddam H 53.5, 4. Star Cavalry (4) L.A. Rozario 53, 5. Aircraft (7) Likith Appu 52.5, 6. Lucky Again (11) S. Saqlain 52.5, 7. Don’s Den (6) (JWDL) 51, 8. Jacaranda (8) S. Shareef 51, 9. Memorable Time (1) (JWDL) 51, 10. Planetary Joy (5) Vishal Bunde 51, 11. Twilight Fame (9) P. Siddaraju 51 and 12. Immaculate (3) Ikram Ahmed 50.

1. LUCKY AGAIN, 2. TACTICAL COMMAND, 3. JACARANDA

6. INDIAN ARMY DAY TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 4-30: 1. Regal Music (7) Ikram Ahmed 61.5, 2. Obsidian (2) Dhanu Singh 56.5, 3. Alberetta (3) L.A. Rozario 56, 4. De Villiers (6) P.S. Chouhan 56, 5. Donna Bella (8) Antony 53.5, 6. Rule Of Engagement (4) P. Trevor 52.5, 7. Perfect Rendition (5) S. Shareef 51.5 and 8. TheStrength (1) Ajeet Kumar 50.5.

1. OBSIDIAN, 2. DE VILLIERS, 3. RULE OF ENGAGEMENT

7. SRIHARIKOTA PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Own Legacy (7) Neeraj 60, 2. Twinkle Feet (3) Darshan 59.5, 3. Perfect Empress (12) Jagadeesh 56, 4. Mega Success (6) Vivek 55.5, 5. Mitsuro (5) Dhanu Singh 55.5, 6. Divine Masculine (4) Rajesh Kumar 55, 7. Enrichment (9) Vishal Bunde 55, 8. Lords Of Legend (8) Akshay Kumar 55, 9. Perfect Hella (11) Saddam H 55, 10. Remontoir (2) P. Trevor 55, 11. Analect (1) Antony 54.5 and 12. Sea Blush (10) P.P. Dhebe 53.5.

1. LORD OF LEGEND, 2. PERFECT EMPRESS, 3. ANALECT

8. NAGARJUNA SAGAR PLATE (Div. I), (1,400m), rated 00 to 25, 5-30: 1. Baba Voss (11) Mark 62.5, 2. Chiraag (12) P. Siddaraju 62.5, 3. Elite Crown (8) Vishal Naidu 62.5, 4. Fun And Laughter (1) S. John 62.5, 5. Peya ( 7) Darshan 62.5, 6. The Adviser (2) Arvind Kumar 62.5, 7. Defining Power (6) Akshay Kumar 62, 8. Princess Jasmine (9) S. Saqlain 62, 9. The Inheritor (5) M. Naveen 61.5, 10. Air Display (4) Vivek 61, 12. Dawn Rising (3) L.A. Rozario 61 and 12. Encounter (10) R. Marshall 58.5.

1. DEFINING POWER, 2. THE INHERITOR, 3. PRINCESS JASMINE

Days best: HOPE ISLAND

Double: OBSIDIAN — DEFINING POWER

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8; Treble (i); 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.