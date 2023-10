O Hansini wins the Mysore Race Club Anniversary Cup

October 28, 2023 07:03 pm | Updated 07:03 pm IST - MYSURU:

Mrs. Namrataa Rakesh’s O Hansini (Akshay Kumar up) won the Mysore Race Club Anniversary Cup, the chief event of the races held here on Saturday (Oct 28). The winner is trained by Rakesh.

The results:

1. SHARAN LAKSHMANAN MEMORIAL TROPHY (Div. I): MYSTIC DIVINE (G. Vivek) 1, Maybury (Madhu Sudhan) 2, Anushtubha (Akshay K) 3 and Ochre (Abhishek Mhatre) 4. 4-1/4, 3/4 and 3/4. 1m, 11.46s. ₹40 (w), 11, 26 and 18 (p), SHP: 103, THP: 44, FP: 566, Q: 375, Trinella: 1,525, Exacta: 12,390. Favourite: D Warrior. Owner: Nippon Bloodstock & Racing Pvt Ltd rep by Mr. Goodera Vasanta. Trainer: C.D. Monnappa.

2. SRI C. SASHACHALAM MEMORIAL TROPHY: SULTAN SWORD (Angad) 1, Pette’s Choice (Md. Aliyar) 2, Athulya (M. Prabhakaran) 3 and Natural One (G. Vivek) 4. 2-1/4, Shd and 3/4. 1m, 24.14s. ₹29 (w), 14, 32 and 15 (p), SHP: 147, THP: 66, FP: 297, Q: 290, Trinella: 2,554, Exacta: 9,427. Favourite: Athulya. Owner and trainer: Mr. Poorna Chandra Tejaswi.

3. R.M.PUTTANNA MEMORIAL TROPHY: STAR CONCEPT (Suraj) 1, Crosswater (Antony) 2, One Diamond (J. Chinoy) 3 and Running Bolt (S. Saqlain) 4. 2-3/4, 2-1/2 and 3/4. 1m, 11.41s. ₹18 (w), 13, 12 and 64 (p), SHP: 33, THP: 228, FP: 52, Q: 23, Trinella: 1,937, Exacta: 2,958. Favourite: Star Concept. Owners: M/s. Sunil K Vasant, Anil Saraf, Karan Kashinath, Stride Livestock Pvt Ltd rep by Dr. Ram H Shroff & Mr. Raj H Shroff & Mr. Chetan Shantilal Shah. Trainer: S. Narredu.

4. H.P.VISWANATHAN MEMORIAL TROPHY: IRON CLAD (Srinath) 1, Clever Hans (Shreyas S) 2, Prince Corporate (J. Paswan) 3 and Kingofthejungle (Kiran Rai) 4. Lnk, 3/4 and 4-1/2. 1m, 22.71s. ₹20 (w), 12, 12 and 43 (p), SHP: 27, THP: 89, FP: 45, Q: 21, Trinella: 498, Exacta: 6,444. Favourite: Iron Clad. Owner: Mr. Girish Byrappa. Trainer: Santosh Rao.

5. MYSORE RACE CLUB ANNIVERSARY CUP: O HANSINI (Akshay K) 1, Priceless Gold (Suraj) 2, Segera (Angad) 3 and Vijaya Falcon (Srinath) 4. Shd, 5 and 3. 1m, 22.29s. ₹30 (w), 22 and 10 (p), SHP: 22, THP: 61, FP: 56, Q: 26, Trinella: 210, Exacta: 397. Favourite: Priceless Gold. Owner: Mrs. Namrataa Rakesh. Trainer: Rakesh.

6. BOTTOLONDA TROPHY: MIGHTY ZO (Akshay K) 1, Angeles (Antony) 2, Parker (J. Chinoy) 3 and Armstrong (Srinath) 4. 2-1/4, 1-1/4 and Nose. 1m, 36.19s. ₹21 (w), 14, 12 and 47 (p), SHP: 31, THP: 95, FP: 39, Q: 19, Trinella: 789, Exacta: 12,192. Favourite: Mighty Zo. Owners: Mr. K. Manoj Kumar & Mrs. Gaja Manoj. Trainer: Prasanna Kumar.

7. SHARAN LAKSHMANAN MEMORIAL TROPHY (Div. II): LEOPARD (Angad) 1, Seolfor Bullet (Shezad Khan) 2, D Don King (Jagadeesh) 3 and Kesari Queen (R. Pradeep) 4. 2-1/4, 1-3/4 and 4-3/4. 1m, 11.30s. ₹18 (w), 14, 19 and 14 (p), SHP; 64, THP: 32, FP: 151, Q: 76, Trinella: 541, Exacta: 3,538. Favourite: Leopard. Owners: M/s. Poorna Chandra Tejaswi, Prashanth Raj N & Vijaya Empire Farm Pvt Ltd. Trainer: P.C. Tejeswi.

Jackpot: ₹602 (19 tkts.); Runner-up: 87 (56 tkts.); Mini Jackpot: 1,511 (one tkt.); Treble (i): 63 (21 tkts.); (ii): 314 (nine tkts.).