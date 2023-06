Northern Lights obliges in the Krishnaraja Wadiyar Cup

June 11, 2023 06:23 pm | Updated 06:23 pm IST - BENGALURU:

P. Shroff-trained Northern Lights (P.S. Chouhan up) won the Krishnaraja Wadiyar Cup, the feature event of the races held here on Sunday (June 11). The winner is owned by Mr. Vijay B. Shirke, Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke & Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. rep. by Mr. Dara K Mehta & Mr. Bhupinder Singh S.S.

The results:

1. MYSORE PLATE: BENIGNITY (S. Saba) 1, Sunway Lagoon (A. Imran) 2, Perfect Halo (Rajesh K) 3 and Chandra Kanta (S.K. Paswan) 4. 1-1/2, 2-1/2 and 2-1/2. 1m, 14.38s. ₹49 (w), 15, 10 and 25 (p), SHP: 38, THP: 43, FP: 110, Q: 46, Trinella: 962, Exacta: 14,798. Favourite: Sunway Lagoon. Owner: Mr. P. Jayakumar. Trainer: B. Prithviraj.

2. SPEAKER’S CUP: GALACTICAL (Arvind K) 1, Yukan (Trevor) 2, Andorra (C. Umesh) 3 and Carlisle (Akshay K) 4. 1-1/4, 2-3/4 and 1-1/2. 1m, 11.06s. ₹47 (w), 13, 11 and 16 (p), SHP: 39, THP: 32, FP: 149, Q: 30, Trinella: 435, Exacta: 1,027. Favourite: Yukan. Owners: Mr. Rajan Aggarwal, Mr. Gautam Aggarwal & Mr. Sultan Singh. Trainer: Pradeep Annaiah.

3. NANDI PLATE: AQUAMATIC (S. Saqlain) 1, Aherne (S. John) 2, Clever Hans (Vishal Bunde) 3 and Lex Luthor (Inayat) 4. 2-1/2, 2-1/4 and 3-1/4. 1m, 25.71s. ₹82 (w), 22, 13 and 22 (p), SHP: 38, THP: 46, FP: 244, Q: 120, Trinella: 1,654, Exacta: 6,221. Favourite: Aherne. Owners: Mr. D. Shailesh Shivaswamy, Dr. Dayananda Pai. P, Mr. Naveen Preben Gowda & Mr. Kaardam Patel. Trainer: Azhar Ali.

4. ASTOUNDING PLATE: TURKOMAN (Trevor) 1, Aircraft (Akshay K) 2, Antilope (Hindu S) 3 and Memorable Time (S. Saqlain) 4. Not run: Top Dancer. 3/4, 3/4 and 1-1/2. 1m, 40.01s. ₹18 (w), 15, 25 and 14 (p), SHP: 72, THP: 39, FP: 55, Q: 53, Trinella: 395, Exacta: 2,631. Favourite: Turkoman. Owners: Mr. P.J. Vazifdar, Mrs. P.J. Vazifdar, Mr. M. Rishad & M/s. DT Racing & Breeding LLP. Trainer: Imtiaz Khan.

5. EVERYNSKY PLATE: LONG LEASE (Yash) 1, Wonder Woman (Akshay K) 2, Invincible (Trevor) 3 and Pizarro (S. Saqlain) 4. 4-1/2, 4-3/4 and Lnk. 1m, 12.61s. ₹36 (w), 11, 18 and 10 (p), SHP: 53, THP: 59, FP: 379, Q: 208, Trinella: 573, Exacta: 2,559. Favourite: Invincible. Owners: Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep. by Dr. Cyrus S. Poonawalla & Mr. Adar C. Poonawalla. Trainer: Rajesh Narredu.

6. KRISHNARAJA WADIYAR CUP: NORTHERN LIGHTS (P.S. Chouhan) 1, Mojito (A. Imran) 2, Success (Akshay K) 3 and A Star Is Born (Yash) 4. Not run: Humanitarian. 2, 1-1/2 and Snk. 1m, 35.25s. ₹15 (w), 10, 22 and 28 (p), SHP: 76, THP: 58, FP: 163, Q: 119, Trinella: 915, Exacta: 3,105. Favourite: Northern Lights. Owners: Mr. Vijay B. Shirke, Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke & Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. rep. by Mr. Dara K Mehta & Mr. Bhupinder Singh S.S. Trainer: P. Shroff.

7. JAMAKHANDI PLATE: SYNTHESIS (Yash) 1, Crosswater (K. Nazil) 2, All Attraction (Ajeet K) 3 and Fearless Joey (Vinod Shinde) 4. 3-3/4, 2-3/4 and 2-3/4. 1m, 25.54s. ₹22 (w), 12, 23 and 11 (p), SHP: 59, THP: 56, FP: 186, Q: 99, Trinella: 356, Exacta: 1,371. Favourite: Synthesis. Owners: Ms. Ameeta Mehra, Mr. Balam Mohla & So Blest Trading Co Pvt Ltd. Trainer: Rajesh Narredu.

Jackpot: ₹3,134 (59 tkts.); Runner-up: 624 (127 tkts.); Treble (i): 870 (10 tkts.); (ii): 137 (143 tkts.).

