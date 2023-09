Northern Lights claims the Parimatch Pune City Gold Cup

September 16, 2023 07:03 pm | Updated 07:03 pm IST - Pune

Trainer Pesi Shroff’s champion grey gelding Northern Lights, ridden by P.S. Chouhan, won the Parimatch Pune City Gold Cup — the main event of Saturday’s (Sept. 16) races here, in a thrilling finish from Forest Flame and Mojito.

The winner is owned by Mr. Vijay B. Shirke, Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke, Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. & Mr. Bhupinder Singh.

1. STAR OF GIBRALTAR PLATE: ANOUSHKA (S. Saqlain) 1, Dagger’s Strike (M.S. Deora) 2, Hela (P. Shinde) 3 and Silver Steps (Zeeshan) 4. 1-1/4, Nose and 3/4. 1m 28.33s. ₹21 (w), 12, 25 and 18 (p). SHP: 72, FP: 185, Q: 106, Tanala: 646 and 272. Favourite: Anoushka.

Owners: M/s. Adi Fredoon Madan, J.R. Mehra, Shailesh R. Mehta, Ranjit Pai & Faisal A. Abbas. Trainer: Faisal A. Abbas.

2. CAMBRIDGE PLATE: MISS AMERICAN PIE (N.S. Parmar) 1, Superimpose (Dashrath) 2, Sovereign Grey (P. Trevor) 3 and Flashing Famous (Prasad) 4. Nk, 3/4 and 3/4. 1m 9. 24s. ₹54, 17, 16 and 13 (p). SHP: 45, FP: 425, Q: 144, Tanala: 356 and 118. Favourite: Sovereign Grey.

Owners: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

3. EXCELLENT TROPHY: SKY FALL (Neeraj Rawal) 1, Baby Bazooka (H. Gore) 2, Joaquin (T.S. Jodha) 3 and Son Of A Gun (Aniket) 4. Lnk, 1-1/4 and Head. 1m 8. 49s. ₹56 (w), 27 and 30 (p). SHP: 48, FP: 440, Q: 119, Tanala: 2,080 and 509. Favourite: Son Of A Gun.

Owners: Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Behroze Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. Trainer: Dallas Todywalla.

4. PARIMATCH PUNE CITY GOLD CUP: NORTHERN LIGHTS (P.S. Chouhan) 1, Forest Flame (P. Trevor) 2, Mojito (Parmar) 3 and Count Of Savoy (Yash Narredu) 4. Lnk, Snk and 2-1/4. 1m 38. 18s. ₹20 (w), 10 and 11 (p). SHP: 37, FP: 50, Q: 20, Tanala: 96 and 48. Favourite: Northern Lights.

Owners: Mr. Vijay B. Shirke, Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke, Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. & Mr. Bhupinder Singh. Trainer: P. Shroff.

5. FOURTH ESTATE TROPHY: TRANSCEND (C.S. Jodha) 1, Bugatti (P.S. Chouhan) 2, Exuma (Parmar) 3 and Eaton Square (Yash Narredu) 4. Lnk, Lnk and 5. 2m 4. 63s. ₹27 (w), 14, 25 and 13 (p). SHP: 64, FP: 405, Q: 148, Tanala: 661 and 168. Favourite: Transcend.

Owner: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Behram Cama.

6. JACK FROST PLATE: RAMBLER (T.S. Jodha) 1, Flying Scotsman (S. Amit) 2, Fortune Teller (S. Saqlain) 3 and Pyrrhus (Neeraj) 4. 2-1/4, Head and Snk. 1m 25. 66s. ₹49 (w), 17, 48 and 12 (p). SHP: 186, FP: 424, Q: 295, Tanala: 1,587 and 742. Favourite: Lit.

Owner: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Shazaan Shah.

Jackpot: 70%: ₹29, 231 (4 tkts.), 30%: 1,002 (50 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 16, 580 (2 tkts.), 30%: 1,015 (14 tkts.).

Treble: 914 (38 tkts.).