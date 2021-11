North Star bags Mysore Race Club Trophy

Pune:

13 November 2021 19:07 IST

Trainer P. Shroff’s North Star ridden by P.S. Chouhan won the Mysore Race Club Trophy, the feature event of Saturday’s (Nov. 13) races here.

The winner is owned by Mr. Mehernosh H. Deboo & Mrs. Auzita M. Deboo.

1. K RAGHUNATH PLATE (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66: EXOTIQUE (Neeraj) 1, Sandman (V. Bunde) 2, Seasons Greetings (Chouhan) 3 and Wayin (Sandesh) 4. 1, 4 and Hd. 1m 38.45s. ₹43 (w), 15 and 63 (p). SHP: 85, FP: 530, Q: 394, Tanala: 546 and 117. Favourite: Wayin.

Owner: Mr. K.H. Vaccha. Trainer: P. Shroff.

2. MYSORE RACE CLUB TROPHY (2,000m), Cl. I, rated 80 and upward: NORTH STAR (P.S. Chouhan) 1, Caprisca (Yash Narredu) 2 and Truly Epic (Sandesh) 3. 3-1/2 and Lnk. 2m 7.46s. ₹14 (w), SHP: 28, FP: 114. Favourite: North Star.

Owners: Mr. Mehernosh H. Deboo & Mrs. Auzita M. Deboo. Trainer: P. Shroff.

3. A J WADIA PLATE (DIV. II) (1,400m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30: CHEZZA (Peter) 1, Timeless Deeds (T.S. Jodha) 2, Honourable Eyes (Dashrath) 3 and Whispering Queen (Neeraj) 4. Lnk, 1-1/4 and 2. 1m 26.80s ₹23 (w), 14, 16 and 17 (p). SHP: 35, FP: 124, Q: 78, Tanala: 189 and 124. Favourite: Chezza.

Owners: M/s. Shailesh R. Mehta & Adi Fredoon Madan. Trainer: Faisal A. Abbas.

4. FLOODS OF FORTUNE PLATE (2,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: FLAMING LAMBORGINI (Sandesh) 1, Scotland (Kaviraj) 2, Revolution (P.S. Chouhan) 3 and Royal Castle (Dashrath) 4. 2-3/4, Nk and 4-3/4. 2m 34.51s. ₹15 (w), 17 and 68 (p). SHP: 254, FP: 342, Q: 709, Tanala: 826 and 193. Favourite: Flaming Lamborgini.

Owners: M/s. Hemant S. Dharnidharka & Dinesh G. Virwani. Trainer: Imtiaz Sait.

5. THANDA PLATE (DIV. II) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only: EMPOWER (T.S. Jodha) 1, Love Warrior (P.S. Chouhan) 2, Time (Neeraj) 3 and Leto (Sandesh) 4. 3/4, Nk and 3-1/4. 1m 26.16s. ₹13 (w), 14, 16 and 11 (p). SHP: 50, FP: 145, Q: 43, Tanala: 324 and 220. Favourite: Empower.

Owners: Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, Ms. Zinia Lawyer & Ms. Nazzak B. Chenoy. Trainer: Nazzak B. Chenoy.

6. KUMAR R DALAL TROPHY (1,200m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46: PRIDE’S ANGEL (Sandesh) 1, Dilbar (V. Bunde) 2, Sandalphon (Bhawani) 3 and Goshawk (Parmar) 4. Not run: Beemer. 3-1/4, 1-1/4 and 3/4. 1m 8.95s. ₹23 (w), 19, 19 and 56 (p). SHP: 55, FP: 237, Q: 172, Tanala: 2,032 and 1,742. Favourite: Pride’s Angel.

Owners: Mr. Sudendu Shah, Mrs. Preeti C. Shah, M/s. K.M. Shah & Tanmay V. Mathurawala. Trainer: Imtiaz Sait.

7. THANDA PLATE (DIV. I) (1,400m) (Terms) Maiden, 3-y-o only: RAFFAELLO (Parmar) 1, Indian Crown (Nazil) 2, My Treasure (Yash Narredu) 3 and Agostini Carracci (Sandesh) 4. 4-1/2, 3/4 and Snk. 1m 25.40s. ₹95 (w), 20, 199 and 11 (p). SHP: 519, FP: 15, 395, Q: 2,890, Tanala: 4,128. Favourite: Lord And Master.

Owners: Mr. Mukul Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP & Mr. Girish S. Mehta. Trainer: Dallas Todywalla.

8. A J WADIA PLATE (DIV. I) (1,400m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30: THE FLUTIST (T.S. Jodha) 1, Sandra’s Secret (Peter) 2, On Va Danser (Dashrath) 3 and Black Cherry (Bhawani) 4. Not run: Supreme Being. Nose, Sh and 3-1/4. 1m 26.73s. ₹47 (w), 14, 17 and 14 (p). SHP: 42, FP: 172, Q: 174, Tanala: 369 and 158. Favourite: On Va Danser.

Owner: Mr. Ramesh Chandra Mehta. Trainer: Himmat Singh.

Jackpot: 70%: ₹4,667 (8 tkts.), 30%: 372 (43 tks.).

Treble: (i) 54 (61 tkts.), (ii) 1,124 (3 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 8,568 (1 tkt), 30%: 367 (10 tkts).