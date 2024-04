April 28, 2024 12:55 am | Updated 12:55 am IST - UDHAGAMANDALAM

Neziah, who maintains form, may repeat in the first division of the Mishriff Handicap (1,400m), the feature event of the races to be held here on Sunday (April. 28).

A sum of Rs. 87,370 will be added to the jackpot pool.

1. UPPER BHAVANI HANDICAP (1,200m), rated 00 to 25, 11.00 a.m.: 1. Ugly Truth (10) C. Umesh 60, 2. Aletta (2) S.J. Moulin 59, 3. Rwanda (9) Surya Prakash 58.5, 4. Autumn Light (4) S.A. Amit 58, 5. Regent Prince (1) A.S. Peter 57.5, 6. Run Happy Run (7) Kuldeep Singh 57.5, 7. Royal Supremacy (3) Ram Nandan 57, 8. Fashionista (8) Ramandeep 56, 9. Daiyamondo (5) Koshi Kumar 55 and 10. Stillwater (6) K.V. Baskar 53.

1. UGLY TRUTH, 2. FASHIONISTA, 3. STILLWATER

2. TEOFILO HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45, (0 to 19 eligible) (no whip), 11.30: 1. Glorious Sunshine (8) Kuldeep Singh 60, 2. Mystic Zlatan (5) K.V. Baskar 57, 3. Dancing Queen (1) R.S. Jodha 56.5, 4. Presto Power (6) Koshi Kumar 56, 5. Divine Dawn (9) Surya Prakash 52, 6. Three Of A Kind (3) B. Dharshan 52, 7. Eclipse Award (2) A.S. Peter 51.5, 8. Gajabo Grande (7) S. Imran 51.5 and 9. Glorious Legend (4) Shyam Kumar 51.5.

1. DANCING QUEEN, 2. GLORIOUS SUNSHINE, 3. PRESTO POWER

3. NILGIRIS COLLECTOR’S CUP (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 12.00 noon: 1. City Of Turmeric (5) K.V. Baskar 56, 2. Falconbridge (10) Farid Ansari 56, 3. Royal Chivalry (9) C. Brisson 56, 4. Saintly Star (4) A.S. Peter 56, 5. Star Brand (7) S.A. Amit 56, 6. Aarini (3) Hindu Singh 54.5, 7. Aspen (1) M. Bhaskar 54.5, 8. Everwin (6) R.S. Jodha 54.5, 9. Summer Song (2) B. Dharshan 54,5 and 10. Vellaiamma (8) C. Umesh 54.5.

1. AARINI, 2. ROYAL CHIVALRY, 3. EVERWIN

4. MISHRIFF HANDICAP (Div. I), (1,400m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (outstation horses are eligible), 12.30 p.m.: 1. Neziah (5) Hindu Singh 60, 2. Anzio (7) C. Brisson 59.5, 3. Pink Jasmine (4) Ashhad Asbar 58, 4. Priceless Ruler (2) Farid Ansari 57.5, 5. Proposed (1) Koshi Kumar 57.5, 6. Sonic Dash (8) S. Imran 57, 7. Swarga (6) C. Umesh 56 and 8. Royal Icon (3) M.S. Deora 57.5.

1. NEZIAH, 2. SWARGA, 3. PINK JASMINE

5. MISHRIFF HANDICAP (Div. II), (1,400m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (outstation horses are eligible), 1.00: 1. Rays Of Sun (4) Surya Prakash 60, 2. Speculation (5) Hindu Singh 59.5, 3. Red Sea Star (7) B. Dharshan 59, 4. Andorra (2) C. Umesh 58.5, 5. Ruling Star (3) S.A. Amit 58.5, 6. Supreme Grandeur (1) Farid Ansari 58.5, 7. Soft Whisper (6) R.S. Jodha 58 and 8. Moriset (-) (-) 57.5.

1. SPECULATION, 2. ANDORRA, 3. RAYS OF SUN

6. RAHY’S SERENADE HANDICAP (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 1.30: 1. Dark Sun (6) C. Brisson 60, 2. Cynosure (1) Koshi Kumar 57.5, 3. Key To The Mint (5) S. Imran 57.5, 4. Sensibility (10) M.S. Deora 57.5, 5. Illustrious Ruler (9) Farid Ansari 56, 6. Fernet Branca (2) K.V. Baskar 55.5, 7. Renegade (8) Surya Prakash 53.5, 8. Saro Gold Mine (4) Kuldeep Singh 53.5, 9. Choice (3) Hindu Singh 52.5 and 10. Be Calm (7) Ram Nandan 52.

1. DARK SON, 2. CHOICE, 3. CYNOSURE

7. RAHY’S SERENADE HANDICAP (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 2.00: 1. Windsor Walk (8) Koshi Kumar 60, 2. Alexander (1) K.V. Baskar 59.5, 3. Danny’s Girl (7) L.A. Rozario 58.5, 4. Brilliant Lady (10) Hindu Singh 58, 5. Senora Bianca (5) Surya Prakash 58, 6. Supreme Runner (4) S. Imran 58, 7. First Empress (3) C. Umesh 57.5, 8. Rubert (6) A.S. Peter 57.5, 9. Royal Falcon (2) Farid Ansari 57 and 10. Great Spirit (9) Kuldeep Singh 56.5.

1. FIRST EMPRESS, 2. BRILLIANT LADY, 3. WINDSOR WALK

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Minji Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.

