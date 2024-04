Neziah obliges in the first division of Mishriff Handicap

April 28, 2024 06:27 pm | Updated 06:27 pm IST - UDHAGAMANDALAM:

J.E. Mckeown-trained Neziah (Hindu Singh up) won the first division of the Mishriff Handicap (1,400m), the feature event of the races held here on Sunday (April. 28). The winner is owned by Mr. Marthand Singh Mahindra, Mr. Joydeep Datta Gupta. M/s. Deciding Factor & Mr. SP. Thirunavukkarasu & Mrs. Rina Mahindra.

1. UPPER BHAVANI HANDICAP: UGLY TRUTH (C. Umesh) 1, Autumn Light (S.A. Amit) 2, Daiyamondo (Koshi Kumar) 3 and Rwanda (Surya Prakash) 4. Not run: Fashionista. 1-3/4, 2-1/2 and 3/4. 1m, 17.43s. Owners: Mr. Jatin Laxmikant Trivedi & Mr. Nitin Himmatmal Jain. Trainer: Suraj Shaw.

2. TEOFILO HANDICAP: GAJABO GRFANDE (S. Imran) 1, Dancing Queen (R.S. Jodha) 2, Presto Power (Koshi Kumar) 3 and Three Of A Kind (B. Dharshan) 4. 5-1/4, shd and 1. 1m, 16.43s. Owner: Mr. G.S. Sarath Varun. Trainer: G.S. Parmar.

3. NILGIRIS COLLECTOR’S CUP: SUMMER SONG (B. Dharshan) 1, Royal Chivalry (C. Brisson) 2, Aarini (Hindu Singh) 3 and Everwin (R.S. Jodha) 4. 5-3/4, 5-1/4 and 1/2. 1m, 16.54s. Owners: Mr. S. Ganapathy, Mr. Shanker Narayanan S. M/s. Hallmark Racing & Equine Services rep. by Mr. Bharat V. Epur, Mr. S. Naveen Chandra, Mr. Wayna Beck, Mr, Rangadham Ayyadevara, Mr. V.C. Narasimha Reddy & Mr. Chengappa M K & Mr. Suresh N & Mr. Chathapuram Varadarajan Ravin Prakash C.S. Trainer: Mandanna.

4. MISHRIFF HANDICAP (Div. I): NEZIAH (Hindu Singh) 1, Pink Jasmine (Ashhad Asbar) 2, Royal Icon (M.S. Deora) and Priceless Ruler (Farid Ansari) 4. 3-1/4, nk and shd. 1m, 26.98s. Owners: Mr. Marthand Singh Mahindra, Mr. Joydeep Datta Gupta. M/s. Deciding Factor & Mr. SP. Thirunavukkarasu & Mrs. Rina Mahindra. Trainer: J.E. Mckeown.

5. MISHRIFF HANDICAP (Div. II): SUPREME GRANDEUR (Farid Ansari) 1, Ruling Star (S.A. Amit) 2, Speculation (Hindu Singh) 3 and Rays Of Sun (Surya Prakash) 4. 1-1/2, snk and 3-1/4. 1m, 26.72s. Owner: Mr. M.A.M. Ramswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: R. Foley.

6. RAHY’S SERENADE HANDICAP (Div. I): DARK SON ( C. Brisson) 1, Sensibility (M.S. Deora) 2, Choice (Hindu Singh) 3 and Key To The Mint (S. Imran) 4. 3, Hd and 7-1/4. 1m, 15.18s. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Sebastian.

7. RAHY’S SERENADE HANDICAP (Div. II): BRILLIANT LADY (Hindu Singh) 1, Windsor Walk (Koshi Kumar) 2, Danny’s Girl (L.A. Rozario) 3 and Rubert (A.S. Peter) 4. 2-1/2, 3 and 1. 1m, 15.34s. Owners: Mr. Teja Gollapudi, Mr. Hatim A Lakdawala, Mr. Aditya Prakash Apte, Mr. Anil Saraf, Mr. Deepesh Narredu. Trainer: D. Narredu.