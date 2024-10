Neziah for the Madras Race Club Trophy

Neziah has an edge over her rivals in the Madras Race Club Trophy (1,400m), the feature event of the races to be held here on Friday (Oct. 25). The carried amount of ₹3,00,000 will be added to the jackpot pool.

1. SOVEREIGN SILVER HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 0 to 25, 2-00 p.m.: 1. Empire Of Dreams (3) N. Darshan 62, 2. Stolen Glance (9) P. Sai Kumar 61.5, 3. Western Girl (4) Yash Narredu 61, 4. Atreides (7) Inayat 58.5, 5. Young Heart (2) Hindu Singh 55, 6. Majestic Charmer (1) A.S. Peter 54, 7. War Emblem (8) C. Umesh 54, 8. Authentic Bell (5) M.S. Deora 50.5 and 9. Blue Sapphire (6) P. Vikram 50.

1. EMPIRE OF DREAMS, 2. WESTERN GIRL, 3. STOLEN GLANCE

2. MILL REEF HANDICAP (1,100m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), no whip, 2-30: 1. Alexander (11) K.V. Baskar 60, 2. Knotty Power (1) N. Darshan 59.5, 3. Gajabo Grande (7) Kuldeep Singh 58.5, 4. Falconbridge (8) Bharat Mal 58, 5. First Missile (3) Shah Alam 58, 6. Samachar (1) M.S. Deora 57.5, 7. Lebua (6) Farid Ansari 57, 8. Angavai (12) Inayat 55, 9. Conscious Keeper (9) P. Vikram 53.5, 10. Happiness (4) Shankar Lal 51.5, 11. Brook Magic (2) A.S. Peter 51 and 12. Royal Tapestry (5) Koshi Kumar 51.

1. KNOTTY POWER, 2. ALEXANDER, 3. FALCONBRIDGE

3. MR PROSPECTOR HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-00: 1. Speculation (3) Koshi Kumar 60, 2. Seeking The Stars (6) Akshay Kumar 59.5, 3. Spirit Of The Rose (8) C. Umesh 58, 4. Asio (4) Yash Narredu 56.5, 5. Sheer Rocks (11) Kuldeep Singh 55, 6. Lady Wonder (7) S. Kabdhar 54.5, 7. Relic Warrior (5) Farid Ansari 54 and 8. Choice (2) Hindu Singh 51.

1. ASIO, 2. SEEKING THE STARS, 3. SHEER ROCKS

4. NICOLETTE HANDICAP (1,400m), 6-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-30: 1. Cartel (1) N. Darshan 61.5, 2. Senora Bianca (2) Farid Ansari 60.5, 3. Grandiose (4) K.V. Baskar 58.5, 4. Reign Of Terror (5) Hindu Singh 56.5, 5. Lord Of The Turf (7) Bharat Mal 56, 6. Cloud Jumper (3) M.S. Deora 54.5, 7. Mystic Zlatan ( 8) C. Umesh 54.5 and 8. Turf Beauty (6) A.S. Peter 54.

1. CLOUD JUMPER, 2. REIGN OF TERROR, 3. MYSTIC ZLATAN

5. MADRAS RACE CLUB TROPHY (1,400m), rated 80 & above (60 to 79 eligible) (Outstation horses are eligible), 4-00: 1. Knotty Dancer (1) M.S. Deora 60.5, 2. Supreme Dance (9) Inayat 60, 3. New Dimension (8) Yash Narredu 58, 4. Dedicate (12) Hindu Singh 57.5, 5. Something Royal (6) P. Sai Kumar 57.5, 6. Neziah (7) Akshay Kumar 56.5, 7. Pink Jasmine (5) P.S. Kaviraj 54, 8. Golden Marina (4) C. Umesh 53, 9. Supreme Grandeur (2) Farid Ansari 53, 10. Race For The Stars (11) Bharat Mal 52.5, 11. Slainte (1) P. Vikram 51 and 12. Turf Melody (3) A.S. Peter 50.

1. NEZIAH, 2. SOMETHING ROYAL, 3. NEW DIMENSION

6. SADLERS WALLS HANDICAP (1,600m), 5-y-o & over rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 4-30: 1. Loch Lomond (8) C. Umesh 60, 2. Brilliant Lady (2) Yash Narredu 58.5, 3. Queen Anula (3) K.V. Baskar 58.5, 4. Safety (6) Inayat 58, 5. Key To The Mint (5) N. Darshan 57, 6. Rubert (4) P. Sai Kumar 56, 7. Alpha Domino (4) P.S. Kaviraj 55.5, 8. Excellent Star (9) A.S. Peter 55.5, 9. Sweet Fragrance (1) M. Bhaskar 55 and (10) Honorable Lady (10) M.S. Deora 54.

1. BRILLIANT LADY, 2. LOCH LOMOND, 3. ALPHA DOMINO

7. SALAMANDRA HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 5-00: 1. Royal Chivalry (4) M.S. Deora 60, 2. Sian (5) Inayat 58, 3. Vandhiyathevan (7) C. Umesh 58, 4. Kaze Hikaru (9) R. Gochhi 53, 5. Avantador (1) Shankar Lal 52, 6. King’s Guardian (2) Farid Ansari 52, 7. Midnight Sparkle (6) P. Sai Kumar 52, 8. Assimilate (8) Akshay Kumar 51.5 and 9. Eclipse Award (3) Koshi Kumar 51.5.

1. ASSIMILATE, 2. VANDHIYATHEVAN, 3. ROYAL CHIVALRY

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: 5, 6 & 7.

