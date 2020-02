New Moon has an edge in feature

New Moon has an edge in the Merchants Cup (1,400m), the feature event of the races to be held here on Sunday (Nov. 3).

1. PRETTY WOMAN PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 2-15 p.m: 1. Famous Queen (4) Shahar Babu 60, 2. Poppy (6) S. Shareef 59.5, 3. Jessica (—) (—) 59, 4. Cleona (1) Brisson 58, 5. Party Starter (5) Umesh 57 and 6. Balahak (3) Irshad Alam 51.

1. POPPY, 2. CLEONA

2. ALANDUR PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 2-45: 1. Shreya’s Pet (7) Jagadeesh 60, 2. Sultan Pheroze (2) Azfar Syeed 58.5, 3. Daiyamondo (1) Nazerul 57.5, 4. Deetcove (5) T.S. Jodha 57.5, 5. Petunia (4) B. Nikhil 57, 6. Betty Boop (3) Zulquar 55.5, 7. Mighty Princess (8) M. Bhaskar 55.5 and 8. Sundance (6) Umesh 54.

1. SHREYA’S PET, 2. SUNDANCE, 3. MIGHTY PRINCESS

3. ALANDUR PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 3-15: 1. Chaitanya (5) Umesh 60, 2. Glorious Asset (1) Brisson 58.5, 3. Princess Saaraa (8) M. Bhaskar 58.5, 4. Welcome Chakkaram (3) Kamigallu 58.5, 5. Crimson Lane (4) B. Nikhil 57, 6. Merrywin (7) Jagadeesh 57, 7. Price Striker (2) K. V. Baskar 57 and 8 Dean’s Grey (6) Kabdhar 56.5.

1. MERRYWIN, 2. CHAITANYA, 3. GLORIOUS ASSET

4. MERCHANTS CUP (1,400m), rated 60 to 85, 3-45: 1. Wonder Blaze (1) B. Nikhil 60.5, 2. Rum Runner (4) Jagadeesh 59, 3. Semele (2) R.N. Darshan 57.5, 4. Kapalua (6) K.V. Baskar 57, 5. New Moon (12) T.S. Jodha 56, 6. Catelyn (7) Umesh 55, 7. Queen Of Clubs (5) M. Bhaskar 54.5, 8. Sentosa (8) Azfar Syeed 54.5, 9. My Kingdom (3) Brisson 54, 10. Zinfandelle (11) Shahar Babu 53.5,11. Areca Cruise (10) Ayaz Khan 51 and 12. Teodoro (9) Farhan 50.

1. NEW MOON, 2. RUM RUNNER, 3. SEMELE

5. V.G. SARAVANABHAVANANTHAM MEMORIAL CUP (1,800m), rated 40 to 65, 4-15: 1. Camila (4) Brisson 60, 2. Pacific Dunes (2) Umesh 55, 3. Brothers In Arms (1) T.S. Jodha 54.5, 4. Brilliant Script (8) Jagadeesh 53.5, 5. Royal Chieftain (3) R. N. Darshan 52, 6. Shield Maiden (6) Shahar Babu 52, 7. Regal Tribute (—) (—) 51.5 and 8. Agnes (5) Farhan 51.

1. BROTHERS IN ARMS, 2. CAMILA, 3. BRILLIANT SCRIPT

6. ANTONIOS PLATE (1,200m), 5-y-o & over rated 20 to 45, 4-45: 1. Hadar (3) Umesh 60, 2. Intox (7) Shahar Babu 56.5, 3. Fatboyslim (5) Brisson 55.5, 4. Silverman (2) Azfar Syeed 55.5, 5. Roses In My Dreams (8) M. Bhaskar 55, 6. Fire Strike (4) B. Nikhil 54, 7. Young Darling (1) Nazerul 54 and 8. Supreme Commander (6) R.N. Darshan 53.5.

1. HADAR, 2. SILVERMAN, 3. INTOX

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: (i): 1, 2 & 3 (ii): 4, 5 & 6.