New England tipped for Mathradas Goculdas Trophy

Trainer Imtiaz Sait’s ward New England, who is in good shape, may score over his rivals in the Mathradas Goculdas Trophy, the main event of Thursday’s (Dec. 4) evening races here. There will be no false rails.

1. AZIZ H. AHMEDBHOY TROPHY (1,600m), Cl. II, rated 60 to 86, 5.00 p.m.: 1. Remember Me (5) S. Amit 59, 2. Daffodil (1) David Probert 56.5, 3. Uncle Scrooge (4) Neeraj 54, 4. Bold March (3) Zervan 53 and 5. Glorious Eyes (2) C.S. Jodha 52.5.

1. DAFFODIL, 2. BOLD MARCH

2. LONDONDERRY PLATE (2,400m), Cl. III, rated 40 to 66, 5.30: 1. Lord Of The Sea (4) David Probert 59, 2. Sussex Pride (5) T.S. Jodha 58, 3. Aspen (2) Bhawani 54.5, 4. Harmony (1) Dashrath 54 and 5. Baby Face (3) Nirmal 52.5.

1. LORD OF THE SEA, 2. ASPEN

3. MATHRADAS GOCULDAS TROPHY (1,400m), Cl. I, rated 80 and upward, 6.00: 1. Brynhill (2) Santosh 62.5, 2. Ship Rock (3) David Probert 59, 3. Congressional (4) A. Imran Khan 58.5, 4. New England (5) Trevor 57 and 5. Governor General (1) Neeraj 49.

1. NEW ENGLAND, 2. SHIP ROCK

4. ASTRAL FLASH PLATE (1,000m), Cl. V, rated 1 to 26, 6.30: 1. Cray Cray (1) S. Amit 61.5, 2. Exosphere (5) T.S. Jodha 61.5, 3. Magical Blossom (9) D.A. Naik 61.5, 4. Point The Star (8) Kuldeep 61.5, 5. Art O War (10) Raghuveer 61, 6. Blazing Steps (4) Daman 59.5, 7. Shahtoosh (2) Ayyar 58.5, 8. Sparkling Thea (7) C.S. Jodha 58, 9. Eternal Dancer (6) Shahrukh 56 and 10. Sheer Belief (3) Nazil 56.

1. BLAZING STEPS, 2. SPARKLING THEA, 3. ETERNAL DANCER

5. STAR CROWNED PLATE (Div. I) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 7.00: 1. Clymene (11) Trevor 60, 2. Rock In Rio (2) Ayyar 60, 3. Dhishoom (8) Raghuveer 57.5, 4. Lord Commander (1) Santosh 57, 5. Pricelessgirl (9) Neeraj 56, 6. Good Thing (3) S. Amit 54, 7. Wind Craft (5) Merchant 54, 8. Tally Ho (7) T.S. Jodha 53.5, 9. Southpaw (6) Prasad 53, 10. Second Innings (10) Kuldeep 52.5 and 11. Tenerife (4) Zervan 52.

1. CLYMENE, 2. LORD COMMANDER, 3. PRICELESSGIRL

6. CAPTAIN G. HALL TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66, 7.30: 1. Cerrado (2) Neeraj 59, 2. Fair Warning (8) Dashrath 58.5, 3. Renato (9) Yash 58, 4. Spiridon (4) Nikhil 57.5, 5. Zanzibaar (6) Zervan 57.5, 6. Orion’s Belt (5) C.S. Jodha 57, 7. Lady In Red (1) Srinath 55.5, 8. Beshitkash (3) A. Imran Khan 55 and 9. Grande Vitesse (7) Nazil 55.

1. GRANDE VITESSE, 2. RENATO, 3. FAIR WARNING

7. POLISH PATRIOT PLATE (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 8.00: 1. Imperial Heritage (1) Ajinkya 61.5, 2. Pacific Dunes (6) Santosh 60.5, 3. Relentless Pursuit (9) Srinath 59, 4. Kodiac Queen (4) Daman 58, 5. Ventura (8) S.Amit 57.5, 6. Master Of Trinity (10) Neeraj 57, 7. Brothersofhewind (5) Trevor 56, 8. Frosted (7) Raghuveer 55.5, 9. Suerte (3) Bhawani 52.5 and 10. Royal Eclair (2) T.S. Jodha 52.

1. FROSTED, 2. PACIFIC DUNES, 3. BROTHERSOFTHEWIND

8. STAR CROWNED PLATE (Div. II) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 8.30: 1. Touch Me Not (9) Kuldeep 59, 2. Name Of The Game (5) Dashrath 56.5, 3. Speedo (3) S.Amit 56, 4. Sirracha (10) Prasad 55.5, 5. Toretto (7) Raghuveer 55.5, 6. Abraxas (1) T.S. Jodha 54, 7. Captain (6) C.S. Jodha 54, 8. Doubledown (4) Yash 54, 9. Wilshire (8) Trevor 54 and 10. Rich N Rare (2) Bhawani 52.5.

1. NAME OF THE GAME, 2. WILSHIRE, 3. CAPTAIN

Day’s best: DAFFODIL

Double: LORD OF THE SEA — CLYMENE.

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 5, 6 & 7. (ii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.