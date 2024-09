New Dimension for VST Grandeur Trophy

New Dimension has an edge over her rivals in the VST Grandeur Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Sept. 21). The carried over amount of ₹40,000 and 7000 will be added to the Mini Jackpot pool and Treble pool respectively.

1. ADYAR HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 2-00 p.m.: 1. Aquila (5) C. Umesh 60.5, 2. Sunche Dreams (1) Shah Alam 60, 3. King Sun (10) R. Manish 59.5, 4. Sensations (3) K.V. Baskar 59, 5. Western Girl (8) Yash Narredu 59, 6. Eclipse Award (9) Koshi Kumar 56.5, 7. Memory Lane (12) L.A. Rozario 56.5, 8. Midnight Sparkle (11) P. Sai Kumar 56.5, 9. Touch Of Fury (6) A.S. Peter 56.5, 10. Sacre Couer (2) Farid Ansari 54.5, 11. Autumn Shower (4) P.S. Kaviraj 54 and 12. Little Wonder (7) M.S. Deora 50.

1. WESTERN GIRL, 2. MIDNIGHT SPARKLE, 3. AQUILA

2. BE MY GUEST HANDICAP (Div. II), (1,100m), Maiden 3-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2-30: 1. Amazing Joy (5) C. Umesh 60, 2. Falconbridge (3) Bharat Mal 60, 3. Saintly Star (6) S. Kabdhar 60, 4. Forest Lake (9) P.S. Kaviraj 58.5, 5. Lumiere (8) C. Brisson 58.5, 6. Miss Mustang (4) Shah Alam 58.5, 7. Princess O Star (7) Farid Ansari 58.5, 8. Silk Stuff (1) Ram Nandan 58.5 and 9. Stage Flag (2) P. Sai Kumar 58.5.

1. STATE FLAG, 2. AMAZING JOY, 3. FALCONBRIDGE

3. BE MY GUEST HANDICAP (Div. I), (1,100m), Maiden 3-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-00: 1. Royal Chivalry (7) C.A. Brisson 60, 2. Aarini (2) Yash Narredu 59, 3. Avantador (4) R. Manish 58, 4. Crown Drive (1) A.S. Peter 58, 5. Our Asset (5) A.M. Tograllu 58, 6. Brook Magic (9) S. Kabdhar 56.5, 7. Dakshin Vijay (3) Koshi Kumar 56.5, 8. Delighted (6) L.A. Rozario 56.5 and 9. Juliet Rose (8) Farid Ansari 56.5.

1. AARINI, 2. ROYAL CHIVALRY, 3. JULIET ROSE

4. DANCING BRAVE HANDICAP (Div. I), (1,100m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-30: 1. Speculation (8) Shah Alam 61, 2. Seeking The Stars (3) B.R. Kumar 60.5, 3. Bertha (2) Bharat Mal 58.5, 5. Moriset (5) C. Brisson 57.5, 5. Spectacle (1) Shankar Lal 56, 6. Sheer Rocks (4) P. Sai Kumar 55.5, 7. Light The World (6) C. Umesh 54.5, 8. Knotty One (9) G. Vivek 53.5 and 9. Gajabo Grande (7) M.S. Deora 50.

1. SEEKING THE STARS, 2. LIGHT THE WORLD, 3. KNOTTY ONE

5. DANCING BRAVE HANDICAP (Div. II), (1,100m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 4-00: 1. All Stars (1) P. Sai Kumar 60, 2. Lady Wonder (6) Ram Nandan 57, 3. Relic Warrior (8) Farid Ansari 56, 4. Empress Elternal (5) Bharat Mal 55, 5. Asio (7) Yash Narredu 54, 6. Knotty In Blue (3) G. Vivek 54, 7. Danny’s Girl (2) P.S. Kaviraj 53.5 and 8. Mr Starc (4) M.S. Deora 50.

1. ASIO, 2. ALL STARS, 3. LADY WONDER

6. VST GRANDEUR TROPHY (1,200m), rated 80 & above (60 to 79 eligible), (Outstation are eligible), 4-30: 1. Knotty Dancer (2) N. Darshan 61.5, 2. Supreme Dance (10) P. Sai Kumar 61, 3. Still I Rise (7) C. Umesh 57.5, 4. New Dimension (4) Yash Narredu 54, 5. Supreme Grandeur (5) Farid Ansari 53, 6. Race For The Stars (8) A.S. Peter 52.5, 7. Pneuma (1) B.R. Kumar 51, 8. Slainte (6) P. Vikram 51, 9. Soft Whisper (3) Ram Nandan 50 and 10. Pink Jasmine (9) P.S. Kaviraj 50.

1. NEW DIMENSION, 2. STILL I RISE, 3. SLAINTE

7. SEE THE STARS HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 5-00: 1. Kings Walk (1) Shah Alam 61.5, 2. Diamond And Pearls (9) Ram Nandan 59, 3. Brilliant Lady (5) Yash Narredu 58, 4. Key To The Mint (8) P.S. Kaviraj 57.5, 5. Impiana (2) P. Vikram 55, 6. Dear Lady (4) R. Manish 53.5, 7. Groovin (7) M.S. Deora 53.5, 8. Sheer Elegance (3) G. Vivek 53.5 and 9. Illustrious Ruler (6) Farid Ansari 53.

1. BRILLIANT LADY, 2. KEY TO THE MINT, 3. SHEER ELEGANCE

8. THEON HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 5-30: 1. Clockwise (4) Ram Nandan 60, 2. Empress Royal (11) Farid Ansari 58.5, 3. Sian (7) M.S. Deora 58, 4. Safety (2) C. Umesh 55.5, 5. Gandolfini (9) P. Vikram 53.5, 6. Annette (8) C. Brisson 53, 7. Mahlagha (5) R. Gochhi 53, 8. Turf Beauty (12) Bharat Mal 53, 9. Abnegator (3) Koshi Kumar 53.5, 10. Multiflora (6) Yash Narredu 51.5, 11. Kallania (10) A.S. Peter 51 and 12. Silver Soul (1) R. Manish 51.

1. MULTIFLORA, 2. ABNEGATOR, 3. ANNETTE

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr: 6, 7 & 8.