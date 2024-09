New Dimension claims the VST Grandeur Trophy

D. Narredu’s ward New Dimension (Yash Narredu up) won the VST Grandeur Trophy (1,200m), the feature event of the races held here on Saturday (Sept. 21).

Mrs. B. Saldanha, Mrs. Rashmee A. Amersey rep. So Blest Trading Co. & Mr. Vivek S. Jain own the winner. Jockey Yash Narredu won two more races, while trainer B. Suresh scored a treble.

1. ADYAR HANDICAP: ECLIPSE AWARD (Koshi Kumar) 1, Western Girl (Yash Narredu) 2, Midnight Sparkle (P. Sai Kumar) 3 and Aquila (C. Umesh) 4. 1-1/4, snk and 2-1/2. 1m, 17.66s. Rs. 38 (w), 14, 19 and 18 (p), SHP: 49, THP: 59, FP: 134, Q: 64, Tla: 361.

Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: B. Suresh.

2. BE MY GUEST HANDICAP (Div. II): SILK STUFF (Ram Nandan) 1, Falconbridge (Bharat Mal) 2, Amazing Joy (C. Umesh) 3 and State Flag (P. Sai Kumar) 4. 3, 2-3/4 and 1. 1m, 9.05s. Rs. 215 (w), 43, 16 and 12 (p), SHP: 34, THP: 72, FP: 1,335, Q: 514, Tla: 10,393.

Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: B. Suresh.

3. BE MY GUEST HANDICAP (Div. I): CROWN DRIVE (A.S. Peter) 1, Juliet Rose (Farid Ansari) 2, Aarini (Yash Narredu) 3 and Royal Chivalry (C. Brisson) 4. Not run: Delighted. 1-3/4, 1-3/4 and 1. 1m, 9.78s. Rs. 64 (w), 23, 13 and 12 (p), SHP: 70, THP: 51, FP: 962, Q: 245, Tla: 843.

Owner: Mr. Murugappan Alagappan. Trainer: B. Suresh.

4. DANCING BRAVE HANDICAP (Div. I): KNOTTY ONE (Yash Narredu) 1, Light The World (C. Umesh) 2, Sheer Rocks (P.Sai Kumar) 3 and Bertha (Bharat Mal) 4. Not run: Speculation. 3-3/4, nose and 1-1/2. 1m, 7.55s. Rs. 25 (w), 13, 10 and 48 (p), SHP: 50, THP: 201, FP: 82, Q: 25, Tla: 761.

Owners: Mr. K. Kamesh, Mr. Balamukunda Das K, Mr. Santosh R.V & Mr. Roopesh S. Trainer: R. Ramanathan.

5. DANCING BRAVE HANDICAP (Div. II): ASIO (Yash Narredu) 1, Relic Warrior (Farid Ansari) 2, Danny’s Girl (P.S. Kaviraj) 3 and Lady Wonder (Ram Nandan) 4. 3-3/4, 1 and lnk. 1m, 8.35s. Rs. 28 (w), 13, 19 and 24 (p), SHP: 34, THP: 69, FP: 79, Q: 80, Tla: 1,143.

Owners: Mr. K. Kaliyaperumal, Mr. Thirulok Chander Jaganathan, Mr. M. Ravi & Mrs. R. Chellam. Trainer: D. Narredu.

6. VST GRANDEUR TROPHY: NEW DIMENSION (Yash Narred) 1, Pink Jasmine (P.S. Kaviraj 2, Soft Whisper (Ram Nandan) 3 and Supreme Grandeur (Farid Ansari) 4. Not run: Pneuma. Shd, hd and 2-1/2. 1m, 14.66s. Rs. 18 (w), 10, 32 and 39 (p), SHP: 63, THP: 80, FP: 409, Q: 212, Tla: 4,269.

Owners: Mrs. B. Saldanha, Mrs. Rashmee A. Amersey rep. So Blest Trading Co. & Mr. Vivek S. Jain. Trainer: D. Narredu.

7. SEE THE STARS HANDICAP: DIAMOND AND PEARLS (Ram Nandan) 1, Sheer Elegance (C. Umesh) 2, Brilliant Lady (Yash Narredu) 3 and Impiana (P. Vikram) 4. Nk, 1 and 3 . 1m, 30.04s. Rs. 29 (w), 20. 28 and 18 (p), SHP: 46. THP: 55, FP: 311, Q: 201, Tla: 826.

Owners: Mr. Husain Sultan Ali Nensey, Mrs. Nissa Hoosein Nensey & Mr. Saif Hoosein Nensey. Trainer: Sebastian.

8. THEON HANDICAP: SAFETY (C. Umesh) 1, Multiflora (B.R. Kumar) 2, Empress Royal (Farid Ansari) 3 and Abnegator (Koshi Kumar) 4. 2-1/2, 4-1/2 and 5-1/2. 1m, 29.27s. Rs. 48 (w), 20, 13 and 60 (p), SHP: 37, THP: 510, FP: 138, Q: 55, Tla: 6,430.

Owner: Mr. M.A.M. Ramswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Sebastian.

Jkt: Rs. 5,709 (27 tkts), Runner-up: 255 (259 tkts), Mini Jkt: 2,675 (55 tkts), Tr: 802 (73 tkts).

