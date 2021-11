N R I Valley should make amends

Trainer R.H. Sequeira’s mare N R I Valley, who ran second in her last start, should make amends in the Totaram’s Cup, the main event of Monday’s (Nov. 15) races.

1. ELUSIVE HERO PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 2-y-o only (Cat. II) — 12.50 p.m.: 1. China Town (10) A.A. Vikrant 56, 2. Everglades (7) N.B. Kuldeep 56, 3. High Reward (4) Kuldeep Singh 56, 4. Milton Keynes (6) Md. Ismail 56, 5. Neglect Me Not (8) Ashad Asbar 56, 6. Sergeant Reckless (5) Ajit Singh 56, 7. Sunday Picnic (9) B. Nikhil 56, 8. Wind Sprite (1) Nikhil Naidu 56, 9. Galway Bay (2) C.S. Jodha 54.5 and 10. Lights On (3) Nakhat Singh 54.5.

1. WIND SPRITE, 2. GALWAY BAY, 3. CHINA TOWN

2. BHONGIR PLATE (Div. I) (1,100m) Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.20: 1. Gregor Clegane (13) R. Ajinkya 60, 2. N R I Touch (3) Akshay Kumar 59, 3. Blue Label (5) R.S. Jodha 58, 4. Sea Of Class (14) Aneel 57.5, 5. Alba (6) C.S. Jodha 57, 6. Open Affair (11) Md. Ismail 57, 7. Precious Gift (1) Kiran Naidu 57, 8. One More Time (12) Nakhat Singh 56.5, 9. Artemis Arrow (8) Rafique Sk. 56, 10. Despang (4) Nikhil Naidu 56, 11. Magic Mark (9) Gaurav Singh 56, 12. Tales Of A Legend (10) G. Naresh 56, 13. City Queen (2) A.A. Vikrant 54 and 14. Exotic Dancer (7) Kuldeep Singh 54.

1. GREGOR CLEGANE, 2. DESPANG, 3. N R I TOUCH

3. BLOOMER PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.55: 1. Bedford (3) Kiran Naidu 60, 2. Moonlight Ruby (2) Ajeeth Kumar 58.5, 3. Stunning Force (4) A.A. Vikrant 58.5, 4. N R I Heights (5) Koushik 57, 5. Indian Glory (7) Md. Ismail 56, 6. Buckley (8) C.S. Jodha 53.5, 7. Farrell (1) Akshay Kumar 53.5, 8. Flamingo Fame (6) Santosh Raj 52.5, 9. Malaala (9) Ajit Singh 52 and 10. Plethora (---).

1. FARRELL, 2. BEDFORD, 3. MOONLIGHT RUBY

4. GOLCONDA CUP (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 2.30: 1. One Wish (9) C.S. Jodha 60, 2. Cosmic Run (3) Kiran Naidu 58, 3. Knotty Dancer (7) A.A. Vikrant 58, 4. Mark My Day (5) Gaurav Singh 57.5, 5. Max (2) Afroz Khan 56.5, 6. Siyavash (4) Ashad Asbar 55.5, 7. Super Angel (1) Akshay Kumar 55.5, 8. The Special One (8) B. Nikhil 55, 9. Jean Lafette (6) R. Ajinkya 54.5 and 10. Red Snaper (10) Nikhil Naidu 54.5.

1. ONE WISH, 2. KNOTTY DANCER, 3. MARK MY DAY

5. KINNERASANI PLATE (DIV. I) (1,400m), rated up to 25 (Cat. III) — 3.05: 1. Isra (3) Aneel 62, 2. Salisbury (8) Nikhil Naidu 62, 3. Solo Winner (4) R.S. Jodha 62, 4. Southern Act (9) Rohit Kumar 62, 5. Star Cruise (7) R. Ajinkya 62, 6. Sye Ra (10) Ajeeth Kumar 62, 7. Tenth Attraction (12) S. Amit 62, 8. Lorena (13) Gaurav Singh 61.5, 9. Theo’s Choice (11) Santosh Raj 58.5, 10. Racing Rani (1) Afroz Khan 58, 11. Royal Girl (6) Ajit Singh 58, 12. Big Day (2) C.P. Bopanna 56.5 and 13. Turf Monarch (5) Surya Prakash 50.

1. LORENA, 2. SOUTHERN ACT, 3. SALISBURY

6. BHONGIR PLATE (DIV. II) (1,100m) Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.40: 1. Beauty Flame (10) B. Nikhil 60, 2. Dizizdtymtowin (7) Koushik 59, 3. Briar Ridge (4) Kiran Naidu 58.5, 4. Visionary (9) Neeraj 58, 5. Hot Seat (13) Md. Ismail 57.5, 6. Pink Splendor (1) Rohit Kumar 57.5, 7. Reining Queen (5) Ajeeth Kumar 57.5, 8. Cabello (12) P.S. Chouhan 57, 9. Garnet (11) A.A. Vikrant 57, 10. Sally (6) G. Naresh 57, 11. Choice Of Diamond (2) Aneel 56.5, 12. Princess Daniale (8) Khurshad Alam 56.5 and 13. Challenger (3) Nakhat Singh 54.5.

1. VISIONARY, 2. BEAUTY FLAME, 3. CABELLO

7. TOTARAM’S CUP (1,400m), rated 60 to 85 (Cat. II) — 4.15: 1. Titus (10) Gaurav Singh 62, 2. N R I Valley (1) Akshay Kumar 58, 3. Agni (5) Kuldeep Singh 56.5, 4. Lagos (8) A.A. Vikrant 55, 5. Skipton (9) C.S. Jodha 55, 6. Scramjet (4) P.S. Chouhan 54, 7. Staridar (3) B. Nikhil 53.5, 8. Her Legacy (2) Santosh Raj 52.5, 9. Saffron Art (7) S.S. Tanwar 52.5 and 10. Balius (6) Rafique Sk. 50.

1. N R I VALLEY, 2. SCRAMJET, 3. LAGOS

8. KINNERASANI PLATE (DIV. II) (1,400m), rated up to 25 (Cat. III) — 4.50: 1. Over Joy (3) Ashad Asbar 62, 2. Siri (12) Rohit Kumar 62, 3. Starwalt (7) Surya Prakash 62, 4. Wild Card (11) Aneel 62, 5. Lightning Fairy (1) Ajeeth Kumar 59.5, 6. Ahanu (2) Deepak Singh 59, 7. Divine Chakram (5) R. Ajinkya 59, 8. N R I Gift (9) Santosh Raj 59, 9. Epsom (13) Nikhil Naidu 58.5, 10. Hip Hop (10) P. Gaddam 58.5, 11. Red River (8) R.S. Jodha 58.5, 12. Good Tidings (4) N.B. Kuldeep 54.5 and 13. Royal Avenger (6) Afroz Khan 50.

1. LIGHTNING FAIRY, 2. OVER JOY, 3. N R I GIFT

Day’s Best: ONE WISH

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.