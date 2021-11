N R I Valley bags Totaram’s Cup

Hyderabad:

15 November 2021 19:02 IST

Trainer R.H. Sequeira’s N R I Valley ridden by Akshay Kumar won the Totaram’s Cup, the main event of Monday’s (Nov. 15) races.

The winner is owned by Mr. Ravinder Reddy Male.

1. ELUSIVE HERO PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 2-y-o only (Cat. II): NEGLECT ME NOT (Ashad Asbar) 1, Galway Bay (C.S. Jodha) 2, Lights On (Nakhat Singh) 3 and Wind Sprite (Nikhil Naidu) 4. 1-1/2, Nk and 3/4. 1m 8.75s. ₹23 (w), 13, 12 and 25 (p). SHP: 37, THP: 59, SHW: 11 and 13, FP: 78, Q: 32, Tanala: 451. Favourite: Galway Bay.

Owners: Mr. Kethi Reddy Venkat Reddy, Mr. K. Ram Gopal Rao, Mr. Sinivas Rao Thota & Mr. Shahnawaz Hasan. Trainer: M. Srinivas Reddy.

2. BHONGIR PLATE (Div. I) (1,100m) Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): ONE MORE TIME (Nakhat Singh) 1, N R I Touch (Akshay Kumar) 2, Gregor Clegane (R. Ajinkya) 3 and Exotic Dancer (Kuldeep Singh) 4. 2-3/4, 1-1/4 and 1. 1m 7. 13s. ₹166 (w), 25, 13 and 15 (p). SHP: 33, THP: 51, SHW: 44 and 14, FP: 958, Q: 213, Tanala: 3,505. Favourite: N R I Touch.

Owner: Mr. Alagappa Murugappan. Trainer: K. Satheesh.

3. BLOOMER PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): BUCKLEY (C.S. Jodha) 1, Stunning Force (A.A. Vikrant) 2, Farrell (Akshay Kumar) 3 and Moonlight Ruby (Ajeeth Kumar) 4. Not run: Bedford and Plethora. 1, Hd and 2. 1m 12.98s. ₹21 (w), 12, 15 and 12 (p). SHP: 42, THP: 47, SHW: 13 and 35, FP: 111, Q: 69, Tanala: 246. Favourite: Buckley.

Owners: Mr. K. Vachha & Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. Trainer: S.K. Sunderji.

4. GOLCONDA CUP (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II): KNOTTY DANCER (A.A. Vikrant) 1, Red Snaper (Nikhil Naidu) 2, One Wish (C.S. Jodha) 3 and Mark My Day (Gaurav Singh) 4. Not run: Cosmic Run. 4-3/4, Sh and Hd. 1m 26.08s. ₹14 (w), 12, 25 and 14 (p). SHP: 99, THP: 49, SHW: 10 and 89, FP: 220, Q: 231, Tanala: 558. Favourite: Knotty Dancer.

Owners: Mr. Krishnan Kamesh, Mr. K. Balamukunda Das & Mr. Srikanth Badruka. Trainer: D. Netto.

5. KINNERASANI PLATE (DIV. I) (1,400m), rated up to 25 (Cat. III): SOUTHERN ACT (Rohit Kumar) 1, Lorena (Gaurav Singh) 2, Royal Girl (Ajit Singh) 3 and Salisbury (Nikhil Naidu) 4. Not run: Isra and Tenth Attraction. 1m 27.81s. ₹30 (w), 11, 10 and 42 (p). SHP: 32, THP: 85, SHW: 25 and 14, FP: 83, Q: 38, Tanala: 788. Favourite: Lorena.

Owners: Mr. Chandrasekhar Reddy Challuri, Mr. Rakesh Reddy Kondakalla & Mr. G. Narasa Reddy. Trainer: Robin Reddy Kondakalla.

6. BHONGIR PLATE (DIV. II) (1,100m), Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): CABELLO (P.S. Chouhan) 1, Beauty Flame (B. Nikhil) 2, Sally (G. Naresh) 3 and Hot Seat (Md. Ismail) 4. 2, 1-1/4 and Nk. 1m 7.27s. ₹20 (w), 13, 23 and 25 (p). SHP: 66, THP: 66, SHW: 11 and 39, FP: 243, Q: 147, Tanala: 5,075. Favourite: Visionary.

Owners: Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. & Mr. Teegala Vijender Reddy. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

7. TOTARAM’S CUP (1,400m), rated 60 to 85 (Cat. II): N R I VALLEY (Akshay Kumar) 1, Saffron Art (S.S. Tanwar) 2, Scramjet (P.S. Chouhan) 3 and Staridar (B. Nikhil) 4. 3-1/4, 2 and 1/2. 1m 25.00s. ₹27 (w), 11, 17 and 13 (p). SHP: 58, THP: 59, SHW: 18 and 15, FP: 142, Q: 120, Tanala: 348. Favourite: Scramjet.

Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: R.H. Sequeira.

8. KINNERANI PLATE (DIV. II) (1,400m), rated up to 25 (Cat. III): SIRI (Rohit Kumar) 1, Lightning Fairy (Ajeeth Kumar) 2, Red River (R.S. Jodha) 3 and Wild Card (Aneel) 4. 3-3/4, Sh and 1. 1m 28.91s. ₹27 (w), 13, 14 and 23 (p). SHP: 45, THP: 64, SHW: 18 and 14, FP: 118, Q: 49, Tanala: 656. Favourite: Siri.

Owners: Mr. D. Balarama Raju, Mr. Rakesh Reddy Kondakalla & Mr. Vijay Anand Jangiti. Trainer: Robin Reddy Kondakalla.

Jackpot: 70%: ₹1,299 (277 tkts.), 30%: 167 (920 tkts.).

Treble: (i) 2,903 (16 tkts.), (ii) 153 (259 tkts.), (iii) 326 (201 tkts.).

Mini Jackpot: 7,761 (6 tkts.).