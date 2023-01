N R I Superpower should come good in the feature event

January 21, 2023 12:30 am | Updated January 20, 2023 06:06 pm IST

Hyderabad: Trainer R.H. Sequeira’s filly N R I Superpower, who ran third in the Golconda Oaks, should make amends in the T. Chandrasekhar Reddy Memorial Cup, the chief event of Saturday’s (Jan. 21) races.

1. KHAMMAM PLATE (1,200m) (Terms), 3-y-o only, 1.10 p.m.: 1. Huntingdon (3) Afroz Khan 56, 2. Great Giver (8) Surya Prakash 52, 3. Eminency (6) B. Nikhil 50.5, 4. Golden Gazelle (5) Ashad Asbar 50.5, 5. Miracle Mary (4) Abhay Singh 50.5, 6. Miss Maya (2) Akshay Kumar 50.5, 7. Nkalanzinzi (7) D.S. Deora 50.5 and 8. The Platinum Queen (1) G. Naresh 50.5.

1. MISS MAYA, 2. HUNTINGDON, 3. EMINENCY

2. INDIAN NAVY ROLLING CHALLENGE TROPHY (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II), 1.40: 1. Bangor On Dee (4) Akshay Kumar 60, 2. Star Racer (8) Kuldeep S 57, 3. Above The Law (3) Ajay Kumar 55.5, 4. Stag’s Leap (2) D.S. Deora 55.5, 5. Top Diamond (5) Santosh Raj 55.5, 6. Ice Berry (7) Md. Ekram Alam 55, 7. Malibu (6) Afroz Khan 55 and 8. Classy Dame (1) Nakhat Singh 54.

1. BANGOR ON DEE, 2. STAG’S LEAP, 3. MALIBU

3. YADADRI PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.15: 1. Silk (2) Sonu Kumar 60, 2. It’s On (7) D.S. Deora 56, 3. Lights On (1) Md. Ekram Alam 54, 4. Pedro Planet (5) Rafique Sk. 53, 5. Double Bonanza (3) Kuldeep S 52.5, 6. Park Lane (6) Md. Ismail 51, 7. Shazia (8) Surya Prakash 51 and 8. Eastern Blaze (4) B. Nikhil 50.5.

1. IT’S ON, 2. SILK, 3. LIGHTS ON

4. YADADRI PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.45: 1. Stay Smart (2) Shivansh 60, 2. Deccan Ranger (5) Afroz Khan 55, 3. Euphoria (3) D.S. Deora 54, 4. London Bell (1) Surya Prakash 53.5, 5. Protocol (7) Md. Ismail 53, 6. Jet Falcon (4) B. Nikhil 52, 7. Apex Star (6) G. Naresh 51.5 and 8. Creative Art (8) Santosh Raj 51.5.

1. STAY SMART, 2. DECCAN RANGER, 3. EUPHORIA

5. JANGAON PLATE (1,200m), rated upto 25 (Cat. III), 3.15: 1. Pancho (4) Shivansh 60, 2. Saint Emilion (1) B. Nikhil 60, 3. Sporting Smile (5) R.S. Jodha 60, 4. Blue Label (8) Surya Prakash 59.5, 5. Paree (3) Sonu Kumar 55, 6. Red River (2) Md. Ekram Alam 55, 7. Alina (7) Aneel 54.5 and 8. Lifetime (6) Kuldeep S 50.

1. PAREE, 2. PANCHO, 3. SAINT EMILION

6. T. CHANDRASEKHAR REDDY MEMORIAL CUP (2,400m), rated 80 and above (Cat. I), 3.45: 1. Top Secret (3) D.S. Deora 62, 2. Kesariya Balam (5) Sonu Kumar 56, 3. Super Angel (1) Abhay Singh 55.5, 4. N R I Superpower (2) Akshay Kumar 52.5, 5. N R I Sun (6) Afroz Khan 50 and 6. Yesterday (4) P. Ajeeth Kumar 50.

1. N R I SUPERPOWER, 2. YESTERDAY

7. SURYAPET PLATE (2,000m), rated 20 to 45 (Cat. III), 4.15: 1. Carnival Lady (8) Gaurav Singh 60, 2. Exclusive Spark (4) Md. Ismail 60, 3. Hero Of The East (7) Akshay Kumar 57, 4. Forever Bond (3) Surya Prakash 53.5, 5. I Am Superman (6) B. Nikhil 53.5, 6. My Marvel (5) Afroz Khan 52, 7. My Way Or Highway (1) Ajay Kumar 51.5 and 8. Voice Of A Dream (2) P. Ajeeth Kumar 51.

1. HERO OF THE EAST, 2. EXCLUSIVE SPARK, 3. CARNIVAL LADY

Day’s Best: N R I SUPERPOWER

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.