 N R I Superpower for the Belmont Prince Plate

September 04, 2023 12:03 am | Updated 12:03 am IST - Hyderabad

Trainer R.H. Sequeira’s filly N R I Superpower may win the Belmont Prince Plate, the chief event of Monday’s (Sept. 4) races.

1. BHONGIR PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.30 p.m.: 1. D World (4) Kiran Naidu 60, 2. Grand Duke (5) R.S. Jodha 60, 3. Honey Girl (2) P. Ajeeth Kumar 60, 4. Anab E Shahi (1) S. Saqlain 58, 5. Mr. Perfect (8) Mohit Singh 58, 6. Soorya Vahan (7) Md. Ismail 57, 7. My Way Or Highway (3) D.S. Deora 53 and 8. Exponent (6) Surya Prakash 50.5.

1. ANAB E SHAHI, 2. D WORLD, 3. MR. PERFECT

2. NORTHERN DANCER PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 2.05: 1. Calisson (10) Kuldeep Singh (Sr) 56, 2. Colt Pistol (8) Akshay Kumar 56, 3. Deccan Spirit (4) D.S. Deora 56, 4. Hoping Star (5) Mohit Singh 56, 5. Ragnarok (6) A.A. Vikrant 56, 6. Viana (7) Surya Prakash 56, 7. Bold Beauty (9) P. Sai Kumar 54.5, 8. Club Queen (3) R.S. Jodha 54.5, 9. Fly Me (2) S.K. Paswan 54.5, 10. N R I Dynamic (11) G. Naresh 54.5 and 11. She’s Magic (1) B. Nikhil 54.5.

1. COLT PISTOL, 2. BOLD BEAUTY, 3. DECCAN SPIRIT

3. NORTHERN DANCER PLATE (Div. I) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 2.40: 1. Agreement (2) Sonu Kumar 56, 2. Great Combo (11) R.S. Jodha 56, 3. N R I Legend (9) G. Naresh 56, 4. That’s My Love (1) Kuldeep Singh (Sr) 56, 5. D Right Time (6) P. Ajeeth Kumar 54.5, 6. Deccan Daisy (10) P. Sai Kumar 54.5, 7. Flashing Memories (7) Surya Prakash 54.5, 8. Mix The Magic (8) S. Saqlain 54.5, 9. Santa Barbara (3) B.R. Kumar 54.5, 10. Silver Act (5) D.S. Deora 54.5 and 11. Veneno (4) B. Nikhil 54.5.

1. D RIGHT TIME, 2. VENENO, 3. THAT’S MY LOVE

4. BELMONT PRINCE PLATE (1,800m), rated 60 to 85 (Cat. II) — 3.15: 1. Akido (5) Akshay Kumar 60, 2. Yesterday (3) P. Trevor 57, 3. N R I Superpower (7) S. Saqlain 56.5, 4. City Of Blessing (2) Santosh Raj 52.5, 5. Morior Invictus (4) Md. Ismail 52.5, 6. Sonata (6) P. Ajeeth Kumar 52 and 7. Winning Streak (1) Afroz Khan 52.

1. N R I SUPERPOWER, 2. AKIDO, 3. MORIOR INVICTUS

5. B. MARIDESHWARA RAO MEMORIAL CUP (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.50: 1. N R I Sport (2) Sonu Kumar 60, 2. Barbet (3) P. Trevor 59, 3. Siddharth (4) Akshay Kumar 57.5, 4. Just Incredible (1) Kuldeep Singh (Sr) 57, 5. Team Player (5) Kuldeep Singh (Jr) 56.5, 6. Strauss (8) D.S. Deora 54, 7. Hard To Toss (6) B.R. Kumar 53.5 and 8. Picture Me (7) P. Sai Kumar 53.

1. BARBET, 2. SIDDHARTH, 3. STRAUSS

6. HYPERION PLATE (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.25: 1. Char Ek Char (6) Surya Prakash 60, 2. Desert Sultan (10) B.R. Kumar 60, 3. Splendour On Grass (7) Mohit Singh 59.5, 4. Sweet Dancer (4) P. Ajeeth Kumar 59.5, 5. D Minchu (2) Kiran Naidu 58.5, 6. Calista Girl (1) Shivansh 57, 7. Divine Connection (8) R.S. Jodha 55.5, 8. Think Of God (9) S.K. Paswan 53.5, 9. Park Lane (3) Md. Ismail 53 and 10. Silver Arrow (5) Abhay Singh 53.

1. SWEET DANCER, 2. CALISTA GIRL, 3. SPLENDOUR ON GRASS

7. HIDDEN BLOOM PLATE (1,200m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 5.00: 1. Red Snaper (7) Afroz Khan 60, 2. See My Spark (4) A. Imran Khan 59, 3. Laurus (2) S. Saqlain 58.5, 4. D Yes Boss (13) P. Ajeeth Kumar 56.5, 5. Bugsy (3) Kuldeep Singh (Jr) 56, 6. Silk (8) Mohit Singh 55, 7. Mezcal (15) S.K. Paswan 54.5, 8. Angel Tesoro (9) B.R. Kumar 54, 9. Rising Queen (11) Md. Ismail 54, 10. Baisa (12) P. Trevor 53.5, 11. Cabello (6) Santosh Raj 53, 12. Pinatubo (5) Kuldeep Singh (Sr) 52.5, 13. Star Racer (1) P. Sai Kumar 52, 14. Capital Gain (10) Surya Prakash 51.5 and 15. Tripurari (14) D.S. Deora 51.5.

1. LAURUS, 2. BAISA, 3. RED SNAPER

Day’s Best: BARBET

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.