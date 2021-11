N R I Elegance should make amends

Hyderabad:

30 November 2021 00:30 IST

The six-year-old mare N R I Elegance, who ran third in her last start, should make amends in the Raja Narasimha Rao Memorial Cup, the main event of Tuesday’s (Nov. 30) races.

1. OSMAN SAGAR PLATE (DIV. I) (1,200m) Maiden, 3-y-o & upward, rated upto 25 (Cat. III), 1.15 p.m.: 1. Most Loveable (7) Nakhat Singh 62, 2. Sharp Mind (10) Surya Prakash 61.5, 3. Sea Wolf (6) Ajit Singh 61, 4. Arba Wahed Arba (11) Khurshad Alam 60.5, 5. Star Cruise (4) Akshay Kumar 60.5, 6. Sye Ra (8) Ajeeth Kumar 60.5, 7. Exotic Dancer (9) Kuldeep Singh 60, 8. Stark (3) Abhay Singh 60, 9. Elegant Stroke (5) C.P. Bopanna 58, 10. Acadian Angel (1) Rafique Sk. 53.5 and 11. Good Tidings (2) N.B. Kuldeep 53.5.

1. STAR CRUISE, 2. EXOTIC DANCER, 3. ACADIAN ANGEL

2. GOLDEN DAGGER PLATE (DIV. I) (1,200m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 1.50: 1. Angel Tesoro (11) A.A. Vikrant 60, 2. N R I Sun (9) Akash Rajput 58.5, 3. Monarchos (7) C.S. Jodha 58, 4. Bloom Buddy (4) Akshay Kumar 57.5, 5. Hidden Hope (2) Ajit Singh 57.5, 6. City Of Blossom (12) Kuldeep Singh 56.5, 7. Lifetime (1) Khurshad Alam 55.5, 8. Top In Class (5) Surya Prakash 53.5, 9. Alluri’s Pride (10) Aneel 52.5, 10. Art In Motion (8) Afroz Khan 51.5, 11. Sacred Lamp (6) B. Nikhil 51.5 and 12. Exponent (3) P. Gaddam 50.5.

1. MONARCHOS, 2. BLOOM BUDDY, 3. SACRED LAMP

3. GOLDEN DAGGER PLATE (DIV. II) (1,200m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.25: 1. Flying Jet (10) Gaurav Singh 60, 2. Aerial Combat (6) Akshay Kumar 58, 3. Sandown Park (11) Afroz Khan 58, 4. Dharasana (5) C.S. Jodha 57.5, 5. Star Racer (1) Kiran Naidu 57.5, 6. Curcumin (3) Akash Rajput 56, 7. Beauty Flame (2) B. Nikhil 55, 8. Aibak (4) Aneel 52.5, 9. Sheldon (7) Ajeeth Kumar 52, 10. Sugar An Spice (9) G. Naresh 51.5 and 11. N R I Blue (8) Rafique Sk. 50.

1. AERIAL COMBAT, 2. DHARASANA, 3. AIBAK

4. SALAR JUNG CUP (1,100m), 3-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.00: 1. Menilly (5) C.S. Jodha 60, 2. Trump Star (10) A.A. Vikrant 56, 3. Brilliant View (6) Akshay Kumar 55.5, 4. Beauty On Parade (4) G. Naresh 55, 5. City Of Bliss (3) Akash Rajput 55, 6. Different (1) Md. Ismail 55, 7. DRD (9) Ajeeth Kumar 54.5, 8. Apollo (7) Gaurav Singh 54, 9. Burano (2) Ashad Asbar 53.5 and 10. N R I Infinity (8) Rafique Sk. 50.

1. DIFFERENT, 2. MENILLY, 3. BRILLIANT VIEW

5. FLYING TREASURE PLATE (1,600m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45, 3.35: 1. Miss Marvellous (9) Akshay Kumar 60, 2. Nearest (6) Ajeeth Kumar 57.5, 3. Linewiler (8) C.S. Jodha 55.5, 4. N R I Heights (7) Gaurav Singh 55.5, 5. Sun Dancer (5) Afroz Khan 55.5, 6. Explosive (10) Ajit Singh 54.5, 7. Blickfang (12) Md. Ismail 54, 8. Story Teller (2) R.S. Jodha 53.5, 9. Dunkirk (11) Surya Prakash 53, 10. Bedazzled (4) Kuldeep Singh 52, 11. Dillon (3) B. Nikhil 51 and 12. Sputnic (1) G. Naresh 51.

1. MISS MARVELLOUS, 2. STORYTELLER, 3. LINEWILER

6. RAJA NARASIMHA RAO MEMORIAL CUP (1,200m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 4.10: 1. Strategist (1) Surya Prakash 60, 2. Her Legacy (11) Kiran Naidu 59.5, 3. British Empress (12) Abhay Singh 59, 4. City Of Wisdom (10) Akash Rajput 57.5, 5. N R I Elegance (2) Akshay Kumar 57, 6. Incredulous (6) A.A. Vikrant 56.5, 7. Full Volume (7) S.S. Tanwar 54.5, 8. Four One Four (9) P. Sai Kumar 53, 9. Green Turf (13) Gaurav Singh 52.5, 10. Max (8) Md. Ismail 52.5, 11. Sporting Smile (14) C.P. Bopanna 52.5, 12. Sublime (5) Santosh Raj 52, 13. King Maker (4) Khurshad Alam 50.5 and 14. Mind Reader (3) R.S. Jodha 50.5.

1. N R I ELEGANCE, 2. GREEN TURF, 3. HER LEGACY

7. OSMAN SAGAR PLATE (DIV. II) (1,200m) Maiden, 3-y-o & upward, rated upto 25, 4.45: 1. Reining Queen (8) Ajeeth Kumar 62, 2. Silk (6) Santosh Raj 61.5, 3. Joy O Joy (4) Surya Prakash 61, 4. Magic Mark (7) P. Sai Kumar 61, 5. Tales Of A Legend (9) A.A. Vikrant 61, 6. Choice Of Diamond (10) Aneel 60.5, 7. New Role (1) P. Gaddam 59.5, 8. Challenger (2) Nakhat Singh 58.5, 9. Air Salute (3) N.B. Kuldeep 58, 10. Jo Malone (11) Afroz Khan 55.5 and 11. Turf Monarch (5) B. Nikhil 50.

1. REINING QUEEN, 2. CHALLENGER, 3. SILK.

Day’s Best: AERIAL COMBAT

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.